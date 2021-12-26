Целуемся под бой курантов — любовный гороскоп на 27 декабря-2 января

Несмотря на все проблемы на этой неделе, Новый год мы проведет весело и радостно.

Венера по-прежнему остается ретроградной, не располагая к новым романам и покровительствуя возврату старых отношений. В существующих на данный момент отношениях наметится охлаждение. Но если не делать резких движений, к расставанию оно не приведет — в дело вступят привычка, желание стабильности, долг перед партнером. Темы любви будут выходить на первый план дважды. В понедельник это мимолетные ситуации, а может, вообще не случится никаких событий, а просто что-то напомнит вам о прошлом. В среду повысится градус романтики. Можно испытать прилив чувств к кому-то из бывших, но и это, и новая влюбленность в этот день откажутся иллюзией (хоть и приятной). Важнейшим для личной жизни днем будет воскресенье. Венера станет ближе всего к Земле. С астрологической точки зрения, это позволит вам хорошо рассмотреть все, что касается личной жизни в настоящем и прошлом. Наступит поворотный момент в личной жизни — у вас впервые появятся осознанные мысли о новых отношениях, свадьбе, разводе.

Овен

На этой неделе естественным центром внимания для влюбленных Овнов окажется Новогодняя ночь: рубеж старого и нового года - отличный повод забыть про все накопившиеся неприятности, которые мешают гармонии двух сердец. Но в первых числах января общие нерешенные проблемы могут вновь напомнить о себе.

Телец

В пятницу и субботу звезды предлагают Тельцам и их партнерам отступить от стандартного любовного сценария: проведя Новогоднюю ночь на волне легкого приключения, они добавят себе приятных воспоминаний, скрепляющих любовь. Отличная идея - провести этот новый год необычно или в новом месте.

Близнецы

На этой неделе влюбленные Близнецы подведут для себя черту в каком-то важном вопросе, но случится это уже в январе. Пока не стихла предпраздничная суета и не отгремели Новогодние салюты, звезды советуют им плыть по течению вместе с партнером, воздерживаясь от радикальных выводов и резких перемен.

Рак

Эта неделя плавно подведет Раков к некому рубежу в отношениях с партнером. К воскресенью именно он (она) будет принимать решение, хотя и у Раков при этом будет право совещательного голоса. Чтобы не утратить его, Ракам важно не терять контакт с любимым человеком в новогодней суете пятницы и субботы.

Лев

Влюбленным Львам стоит начать эту неделю не только с поддержки ценных для себя романтических отношений, но и с забот о собственной хорошей форме - в противном случае, они не смогут должным образом проявить себя в Новогоднюю ночь или пропустят в ее событиях какой-то критически важный новый момент.

Дева

На этой неделе влюбленные Девы возлагают много надежд на пятницу и субботу, но не все пойдет так, как хотелось. Романтическая инициатива в Новогоднюю ночь рискованна, а любая осечка чревата ссорой. Хорошая новость - все еще впереди, и промах можно исправить. Важный день для отношений - воскресенье.

Весы

Эту неделю Весам желательно начать с «момента истины». Уже в понедельник или вторник не помешает ответить себе на вопрос о том, чего вы в действительности хотите в Новогоднюю ночь (или - что полезнее для отношений): побыть вместе или отдохнуть друг от друга. Важные события вероятнее 2 января.

Скорпион

Эта неделя откроет Скорпионам новые перспективы в личной жизни, которые они либо увидят своими глазами, либо интуитивно почувствуют. Важное свидание или судьбоносный разговор не стоит планировать на 31 декабря или на 1 января: в Новогоднюю ночь лучше положиться на обстоятельства и плыть по течению.

Стрелец

На этой неделе любовная романтика переплетена у Стрельцов с другими чувствами - например, волнением из-за перемен или глубокими духовными переживаниями. В дни 31 декабря и 1 января у них много энергии для любви, но если партнер не стал им верным спутником, возможно естественное расхождение путей.

Козерог

На этой неделе самые насыщенные и ответственные моменты ждут влюбленных Козерогов в понедельник, вторник и воскресенье. При этом часто именно от самих Козерогов будет зависеть, куда именно поплывет дальше их любовная лодка - и подлежит ли она ремонту, если плавание было слишком бурным и долгим.

Водолей

Влюбленным Водолеям звезды напоминают о необходимости быть проницательнее и вовремя получать информацию: не все лежит на поверхности, и важные события часто разворачиваются у них за спиной. Получив приглашение вместе встретить бой курантов, стоит подумать: возможно, сейчас это не лучшее решение.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что удача в любви близка, но задерживается. На этой неделе лучше избегать чрезмерной импульсивности, особенно, в дни 31 декабря и 1 января: именно под бой курантов и гром салюта легко «наломать дров». Не стоит полностью погружаться в пьянящие эмоции и терять самоконтроль.