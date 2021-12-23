Скрытые ловушки романа — любовный гороскоп на 24 декабря

Сегодня наши мнения со второй половинкой разойдутся. Не настаивайте на своем, чтобы не поругаться.

Овен

Мелочи жизни, с которыми столкнутся сегодня влюбленные Овны - предвестники их дальнейших приключений. Овнам, планирующим провести Новогоднюю ночь с партнером (особенно в путешествии или за границей), стоит уже сейчас начинать решать проблемы, чтобы они не обрушились на них прямо под бой курантов.

Телец

Тельцам не стоит придавать значение размолвкам с любимым человеком: так или иначе, они будут преодолены. Возможно, это будут трудности переходного периода и нервозности добавят внешние обстоятельства. Но все же лучше не планировать на этот день важное свидание, совместное начинание или путешествие.

Близнецы

Сегодня утром Близнецы готовы оставаться в любви идеалистами и оптимистами, но к вечеру их романтичный настрой способен заметно «просесть». Причиной может стать погружение в рутинные дела, не располагающее к витанию в облаках, или мелкая ссора с любимым человеком, спровоцированная мелочами быта.

Рак

Раков звезды предупреждают, что во второй половине дня есть риск размолвки с любимым человеком из-за сущего пустяка. Мини-драма может разгореться на фоне всеобщей суеты и нервозности. Легко оказаться «на взводе» из-за напряженного графика работы, случайного опоздания или вынужденной путаницы.

Лев

Утром звезды советуют влюбленным Львам уважать чужие решения и взгляды, даже если ситуация им не совсем по душе и вызывает у них вопросы. Желательно доверять тому, кто остался рядом и не преследовать того, кто уходит. Во второй половине дня лучше поставить романтическую часть своей жизни на паузу.

Дева

Сегодня Девам лучше отложить свидание, так как велик риск поссориться с любимым человеком или столкнуться с каким-то досадным препятствием. Звезды подсказывают, что даже мелкая размолвка в этот день грозит создать прецедент и заложить почву для периодических осложнений между влюбленными в будущем.

Весы

Сегодня Весам имеет смысл поймать минуту романтики утром, так как по мере развития событий придется уходить от нее все дальше. Не исключены досадные недоразумения и размолвки, не относящиеся напрямую к взаимным чувствам. Во второй половине суток звезды считают лучшим вариантом отмену свидания.

Скорпион

Сегодня прогресс в любовных делах для Скорпионов проблематичен. Несмотря на верное направление мыслей и действий, события в личной жизни будут развиваться по схеме «шаг вперед и два шага назад». Звезды советуют не настаивать на свидании, а в минуты случайных недоразумений не терять чувства юмора.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня лучше устроить свидание утром. Если оно сорвалось, не стоит переносить его на вечер: стечение обстоятельств вряд ли окажется подходящим для проявления нежных чувств. Уходите от любого намека на ссору: она может положить начало цепочке обид или разногласий.

Козерог

Для Козерогов это день скрытых ловушек в любовных делах. Препятствия не критичны, но могут усложнить им планы и подпортить настроение. Если сегодня картина выглядит идеальной, подвох обнаружится в будущем. Вероятность помех возрастает, если ваша личная жизнь как-то связана с иностранными реалиями.

Водолей

В начале дня звезды советуют влюбленным Водолеям положиться на волю судьбы: скорее всего, она будет к ним благосклонна. Если дело идет к прощанию, есть шанс оставить о себе приятное впечатление напоследок. Вечером идти на свидание или решаться на откровенность стоит лишь Водолеям, уверенным в себе.

Рыбы

Сегодня для Рыб возрастает риск размолвки с любимым человеком, в том числе по мировоззренческим причинам (особенно, если партнеры принадлежат к разным идеологическим лагерям). Звезды советуют избегать подобной ссоры, иначе вскоре даст знать о себе ее пролонгированный разрушительный потенциал.