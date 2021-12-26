Тратим больше — финансовый гороскоп на 27 декабря-2 января

Не боимся покупать дорогие подарки и не скупимся на продуты для новогоднего стола.

В будни лучше воздержаться от покупок и финансовых операций. Все будет казаться удачным, выгодным, заманчивым, не возникнет ни малейших опасений, что что-то может пойти не так. Из-за этого вы ввяжетесь в то, что не даст дохода или даст его меньше и позже, чем вы рассчитываете, накупите ерунды, зря потратите деньги (зато это удачный момент для тех, кому нужно продать залежавшийся товар — устройте распродажу, и его сметут). Нельзя хвататься и за некогда упущенные шансы. Они сейчас вернутся. Но с некоторыми оговорками, которых вы не заметите. Особенно важно удержать себя от опрометчивых поступков в понедельник и среду. Самым важным днем недели будет воскресенье. Вы лицом к лицу встретитесь с результатами ваших прошлых финансовых решений. Вы проанализируете их и сделаете правильные выводы. После этого вы будете готовы забыть неудачи и двигаться вперед. Воскресенье будет идеальным для того, чтобы увидеть, чего вам не хватает, наметить желаемые цели, раздать и собрать долги.

Овен

У Овнов эта новогодняя неделя складывается благоприятно для деловой активности. Те, кто работают в общественных организациях, могут найти спонсоров. Преподаватели вузов, студенты и ученые могут рассчитывать на получение грантов от зарубежных организаций. У бизнесменов хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки, в том числе и иностранные. Прекрасным стимулом в развитии станет участие в международных научно-технических выставках. В конце недели хорошее время для наведения порядка на рабочем месте. Можете быть уверены, что ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу. Руководители смогут сделать правильные выводы по итогам уходящего года.

Телец

На этой неделе Тельцы будут готовы пойти на кардинальные перемены в карьере. Кто-то перейдет работать на другое место, а кто-то может изменить условия труда на прежнем месте. Одно из условий успеха – готовность пойти на риск в разумных пределах. Это особенно относится к финансовым операциям с короткими деньгами, сулящими быстрый оборот и прибыль. Руководящим работникам в это время рекомендуется проводить структурные реформы в системе управления. Кадровые перестановки пройдут безболезненно и позволят повысить эффективность работы. Выгодным будет сотрудничество с государственными и финансовыми учреждениями – возможно получение кредита и госзаказа. В конце недели звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Успешно проходит рекламная компания, легко решаются юридические проблемы. Процветают владельцы ювелирных салонов, модных бутиков, пунктов обмена валюты и платежных терминалов. Ускорятся торгово-денежный оборот, что ведет к росту доходов.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе улучшатся отношения с деловыми партнерами. Если прежде у вас были разногласия, то сейчас вы можете прийти к взаимовыгодному соглашению. Это хорошее время для раскрутки бизнеса. Прежде всего, речь идет о размещении рекламных объявлений в средствах массовой информации, проведении презентаций и выставок. Другим удачным направлением является юридическая деятельность. Гладко проходит оформление юридических документов. Можно вести переговоры и подписывать соглашения с иностранцами и поставщиками продукции из других регионов. В конце недели вам могут предложить дополнительную подработку. Увеличатся доходы от выполнения частных заказов. Также у вас может появиться возможность урегулировать вопросы с погашением долгов. Возможно, удастся реструктурировать кредиты на более выгодных условиях. Можно заниматься оформлением причитающихся вам по закону выплат: субсидий, компенсаций, налоговых вычетов.

Рак

Многие Раки на этой неделе смогут успешно выполнять свои повседневные дела. Отношения с коллегами складываются гармонично, и работа будет приносить вам радость. Вы тяготеете к практическим делам, созданию материальных ценностей, того, что можно увидеть и потрогать руками. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, ремонтных службах, жилищно-коммунальном хозяйстве. Успешно идет приобретение навыков работы с инструментами. Прекрасный период для Раков, склонных к изобретательской и рационализаторской деятельности. Вы сумеете найти интересные технические и инженерные решения, что позволит повысить производительность труда. В конце недели гармонично складываются отношения с деловыми партнерами. Благодаря вашей доброжелательности и готовности идти на компромиссы, вам удастся договориться и подписать очень выгодное соглашение. Возрастает роль контактов, поездок и информационных технологий.

Лев

Львы, занятые в индустрии моды, отдыха и развлечений, запомнят эту неделю как наиболее удачную. Люди творческих профессий получат возможность проявить свои таланты. Вырастут доходы у деятелей сценического искусства, артистов, музыкантов – вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты и получить одобрение публики. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков значительно вырастет. Количество заказов существенно вырастет. Кроме того, у вас появятся новые постоянные клиенты. Это приведет к росту количества заказов и, соответственно, доходов. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется устраивать встречи с потенциальными заказчиками и подписчиками. В конце недели благоприятное время для любой деловой активности. Это очень благоприятный период, способный принести вам серьезные положительные сдвиги в решении практических вопросов. Безработные, которые уже отчаялись найти себе работу, в эти дни могут, наконец, найти тот вариант, о котором мечтали.

Дева

На этой неделе у Дев прекрасный период для наведения порядка в делах и на рабочем месте. Можно с успехом проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство. Если вы работаете вместе с родственниками, то можете рассчитывать на их поддержку. Дизайнеры по интерьеру и риелторы могут получить выгодные заказы. У торговцев могут вырасти продажи продуктов питания, стройматериалов и украшений для дома. Также это удачное время для подведения итогов в работе. Успех в делах во многом зависит от умения правильно распределить рабочее время и действовать строго по заранее составленному графику. Наведение порядка в документах и при работе с цифрами – одно из первых условий для продуктивной работы офисных служащих. В конце недели бизнесмены имеют шансы сделать свой бизнес более популярным и востребованным. Для этого вам следует воспользоваться методами раскрутки бизнеса: публиковать объявления в средствах массовой информации, участвовать в выставках-продажах, проводить PR-кампании, и т.п.

Весы

Весы на этой неделе могут преуспеть в творчестве и деловых контактах. Творческие работники вполне смогут проявить свои таланты на публике и получат заслуженные похвалы. Звезды советуют вам активно идти на установление новых деловых контактов. Успешно проходят деловые контакты, поездки, телефонные переговоры. Список ваших деловых связей пополнится новыми знакомствами. У торговцев ускорится товарно-денежный оборот, что приведет к росту доходов. Вам удастся заключить выгодные договора на оптовую закупку товара. Также это удачное время для поездок. В конце недели хороший период для урегулирования любых вопросов с недвижимостью. Звезды советуют обратить внимание на вопросы обеспечения безопасности бизнеса от чрезвычайных происшествий. Удачное время для страхования имущества, монтажа сигнализации на пульт вневедомственной охраны, системы видео наблюдения. Предпринятые сейчас меры позволят вам в дальнейшем спокойно работать и не волноваться о сохранности имущества.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе смогут укрепить свое финансовое положение. У занятых строительными и ремонтными работами, хорошее время для оптовой покупки строительных и отделочных материалов. У бизнесменов повысится отдача от использования объектов недвижимости: магазинов, складов, гаражей и офисов. Это хороший период для поиска помещения для аренды и подписания арендного договора. Наиболее успешно поработают те, кто располагает ресурсом недвижимости. Также можно приобретать объекты недвижимости, в том числе участки земли. В конце недели звезды советуют сосредоточиться на расширении и укреплении деловых связей. Многие вопросы вы сумеете решить именно благодаря умению находить компромиссы и учитывать интересы тех людей, во взаимоотношения с которыми вы вступаете. Вы сможете сделать множество деловых поездок, вступать в полезные контакты, участвовать во встречах, собраниях, консультациях – все эти дела у вас пойдут как по маслу. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам на этой неделе стараться проявлять инициативу для развития и укрепления деловых связей. Ваше личное обаяние и интеллектуальная гибкость позволят решать самые сложные вопросы бизнеса с легкостью и изяществом. Внимательно отслеживайте информационный фон и поступающие известия – в этот период к вам не будет приходить ненужной и лишней информации. Звезды советуют проявлять инициативу при установлении деловых контактов. Не ждите, когда к вам придут или позвонят. Действуйте сами как можно активнее, и положительный результат не заставит себя долго ждать. Торговцы и консультанты более других сумеют извлечь выгоду. В конце недели делайте ставку на поддержание гармоничных и взаимовыгодных отношений с коллегами. Если прежде с кем-то из коллег у вас были натянутые отношения, то сейчас самое время пойти на примирение. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы добиваетесь хороших результатов и повысите качество работы.

Козерог

У Козерогов на этой неделе усиливается интуиция, которая будет давать верные подсказки для принятия тех или иных решений. Обязательно используйте это свое качество, которое убережет вас от неприятностей и ошибок. В эти дни звезды благоприятствуют всем видам тайной деятельности, приватным договоренностям и исследовательской работе. Многие из вас получат возможность для дополнительного заработка помимо основного источника дохода. Старайтесь не проявлять особой инициативы в делах. Решайте вопросы по мере их поступления. В конце недели вы можете быть настроены весьма оптимистично, и благодаря этому сможете продвинуть вперед те дела, на которых прежде буксовали. Резко вырастет ваш творческий потенциал. Благодаря удачливости вы сможете провернуть ряд выгодных сделок в сфере финансов, валютных операций и купле-продаже акций компаний. Многое будет зависеть от вашей личной инициативы.

Водолей

Водолеи на этой неделе смогут успешно продвигать вперед свои планы благодаря личному контролю над происходящими событиями. В этом смысле не рекомендуется делегировать свои полномочия кому-либо. Если хотите, чтобы дела выполнялись качественно, то берите рабочий процесс в свои руки. Если вы вовлечены в некий коллективный проект, то ваша роль там будет весьма важной и полезной. Это хорошее время для обмена опытом с коллегами и планирования на перспективу. Также это прекрасный период для учреждения акционерных обществ, товариществ, кооперативов и инвестиционных фондов, проведения отчетно-выборных собраний. У вас могут возникать интересные и весьма перспективные идеи по поводу развития бизнеса. Обязательно посоветуйтесь с друзьями относительно своих начинаний. Звезды советуют вам попытаться заглянуть чуть дальше текущих каждодневных проблем. В конце недели особое значение приобретают условия, в которых приходится работать. Особенно это относится к индивидуальным видам деятельности. Чтобы вас ничего не отвлекало от углубленной работы, требуется тихая и спокойная остановка, максимально изолированная от повседневной суеты. Прежде всего, речь идет о надомном труде, а также о работе в семейном бизнесе.

Рыбы

Для Рыб, занимающих руководящие должности в бизнесе или в государственных учреждениях, эта неделя складывается благоприятно. Вам могут предложить повышение в должности, причем особенно это относится к тем, у кого есть влиятельный тайный покровитель. Если вы ищите новую работу с достойной зарплатой, то у вас есть неплохие шансы найти подходящий вариант. Вам может поступать ценная информация, благодаря которой вы сможете составить правильное представление о состоянии дел. Также это благоприятное время для тех, кто работает в непосредственном контакте с начальством. Ваши отношения станут более доброжелательными и доверительными. Возможно, вам будет сделано ответственное поручение. В конце недели могут повыситься ваши интеллектуальные способности, и вы будете в состоянии освоить сложную информацию. Звезды советуют заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Активизируются деловые поездки и встречи. Хороший период для консультаций в сетевом маркетинге, устроения выставок, концертов, проведения массовых мероприятий.