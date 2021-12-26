Загадываем желания — гороскоп на 27 декабря-2 января

На этой неделе на небесной сфере будет сформировано 3 значимых планетных аспекта.

29 декабря Меркурий в соединении с Венерой. Этот аспект позволяет добиться согласия и единства между разумом и чувствами. Аспект положительно отражается на общении. Сказанные слова проходят через фильтр предварительной самооценки. Поэтому общение бывает более взвешенным и предметным. Хорошо совершать поездки, вести переговоры, составлять тексты документов. Успешно проходят контакты, знакомства, в том числе и романтические. Чувства находят подтверждение у разума, и не возникает никаких противоречий.

29-30 декабря Марс в секстиле к Сатурну. Этот аспект способствует взвешенному и осмотрительному поведению. Все шаги хорошо просчитываются на предмет возможных последствий. Старайтесь действовать конкретно и четко. Результативность от такой деятельности повышается, хотя нельзя сказать о высокой активности. Сатурн притормаживает активность Марса и вводит их в конструктивное русло. Движение идет пусть медленно, но уверенно. И результаты действий успешно закрепляются. Прекрасное время для поступательного развития бизнеса и любой работы.

30 декабря Меркурий в соединении с Плутоном. Аспект усиливает остроту и проницательность мышления. Дает возможность понимания психологии и скрытых мотивов поведения окружающих людей. Хорошо произносить речь на публике перед широкой аудиторией. Аспект помогает убеждать других людей и склонять их на свою сторону.

Овен

Эта неделя складывается весьма своеобразно для типичных Овнов. Звезды советуют вам прилагать максимум усилий для реализации тех задач, которые вы сами для себя считаете наиболее приоритетными. Это в первую очередь имеет отношение к вашему социальному и профессиональному статусу. Возможно, вам придется проявить свои бойцовские качества в борьбе за место под солнцем. Другое позитивное направление связано с успехами в учебе. Начинайте сразу же глубоко вникать в материалы обучения и тогда вы заложите себе прочную базу для дальнейших успешных занятий. Также вы будете способны к четким и последовательным действиям, направленным на достижение поставленных целей. Это относится к любым делам и вопросам, которые для вас актуальны на данном этапе. Вы сумеете получить максимум из того, что было возможным получить. Те из вас, кто давно и упорно движется к поставленной цели, в эти дни смогут получить впечатляющие результаты от своих усилий. Могут произойти благоприятные перемены на работе и в карьере. Вам могут предложить более высокооплачиваемую должность или же предложат взять на себя более широкий круг ответственности. Кроме того, вы можете совершенно неожиданно для себя получить то, к чему долго стремились. Финансовое положение улучшается.

Телец

У Тельцов на этой неделе могут происходить структурные перемены в карьере. Могут произойти кадровые перестановки или сменится руководство. Кроме того, в середине недели усиливаются ваши сексуальные потребности. Одинокие Тельцы могут завести случайные связи, которые, при этом, могут стать началом более серьезных и длительных отношений. Основная сложность этой неделе – в вас самих, в собственной неуверенности и в непонимании сложившихся вокруг вас реалий. Возможно, сейчас вы начнете осознавать, в каких иллюзиях жили до сих пор. Также вам, возможно, повезет в путешествиях. Не исключено, что вам спонтанно предложат отправиться в туристическую поездку по горящей путевке за совершенно небольшую сумму денег. Решение ехать, если оно к вам придет, будет в итоге стратегически правильным. В целом на этой неделе вы будете склонны к самостоятельному поведению, и у вас будет много интересных и необычных идей, поэтому постарайтесь применить свои способности с максимальной пользой. В первую очередь рекомендуется сосредоточиться на учебе. Неважно чему и как учиться. Главное – старайтесь больше узнать и понять. Удачное время для дистанционного общения по интернету.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе могут усилиться инстинктивные реакции на происходящее. Ваше поведение может стать более резким, агрессивным. Подсознательно вы можете ощущать себя как бы находящимися в экстремальных условиях, с необходимостью выживать и отстаивать себя в борьбе. Возможно, реальная ситуация будет совсем иной и намного мягче того, как вы себе её представляете. Несмотря на подсознательную тягу к риску, в эти дни вы будете выходить сухими из воды из самых разных переделок. Возможно, это будет связано с усилением ваших экстрасенсорных способностей и глубинных инстинктов. Ваши супружеские отношения укрепляются. Партнер может вести себя ответственно и внимательно к вам. Отношения строятся на любви и верности. Одинокие Близнецы в эти дни могут познакомиться с потенциальным партнером. Начавшиеся в это время отношения будут отличаться зрелостью чувств и могут продлиться долго. В конце недели попробуйте уединиться от окружающих, и тогда вам сразу станет намного комфортнее. Причем это должно быть не только физическое уединение, но и вербальное. Ваше спокойствие не должны прерывать внезапные телефонные звонки. В этом случае вы смогли бы вполне преуспеть в изучении таких духовных практик как йога, цигун, медитации, чтение мантр или молитв.

Рак

У типичных Раков на этой неделе могут сложиться своеобразные отношения с партнером. Дело в том, что поведение партнера может отличаться большой инициативностью. И при этом для ваших личных инициатив совсем не остается места. В результате вам придется по факту стать ведомыми и принимать все то, что делает партнер без малейшей возможности как-то повлиять на его поведение. По большому счету вы можете почувствовать, что партнер способен все делать самостоятельно и ведет себя полностью автономно, и вы как бы не особо ему нужны. Ваше отношение к делам будет вполне заинтересованным, вы с желанием будете браться за работу, и поэтому у вас будет все удачно получаться. Особенно хорошо заниматься наведением порядка в окружающем вас пространстве на работе и дома. Также это хорошее время для приведения в порядок своего образа жизни, избавления от вредных привычек. Старайтесь найти компромисс в общении с любым человеком. Вашим сильным качеством в эти дни является умение слушать собеседника и учитывать его мнение при поиске согласованной позиции. Принимая людей такими, какие они есть, вы тем самым как бы поощряете их искать у вас понимания.

Лев

Львам на этой неделе необходимо максимум внимания уделять своему здоровью. Если есть темы для беспокойства, то необходимо незамедлительно пройти медицинское обследование. Возрастает вероятность развития воспалительных процессов, поэтому в первую очередь контролируйте свою температуру. Очень важно в эти дни жить по режиму. Упорядочив свой образ жизни, вы сможете существенно повысить результативность в делах. Посещение тренажерного зала, фитнеса, водных процедур – все это благотворно отразится на вашем самочувствии и приведет к росту уровня работоспособности. Улучшаются романтические отношения у влюбленных. Ваша любовная связь укрепится, отношения станут более зрелыми и ответственными. Те, кто уже давно встречаются, могут предпринимать шаги к оформлению отношений браком. Усиливается потребность в наведении порядка, что может привести к соответствующим действиям в доме и на работе. Возможно, вы захотите провести полную инвентаризацию в своих шкафах и полках, чтобы выбросить все старое и ненужное и освободить свободное пространство. Это положительно отразится на вашем самочувствии, поскольку, освобождая свое жизненное пространство вы, тем самым, открываете себе новый энергетический канал.

Дева

На этой неделе тема романтических отношений может выйти на первый план. Влюбленные Девы почувствуют, что их романтические отношения становятся более необузданными и страстными что делает любовную связь намного ярче. Одинокие Девы могут почувствовать на физическом уровне сильную потребность в любовной связи, в близких отношениях. Это может привести вас к посещению соответствующих увеселительных заведений типа ночных клубов, дискотек, концертов, где вероятность познакомиться значительно выше, чем при обычной размеренной жизни. Это хорошее время для начала цикла обучения. Возможно, вы увлечетесь каким-то интересным делом, и будете много времени этому уделять. Не исключена творческая сублимация той энергии любви, которая будет бушевать в вас всю эту неделю. Вы можете преуспеть в каком-то виде искусства или установить личные спортивные рекорды. Гармонично складываются ваши отношения в семье, с близкими родственниками. Вам не составит труда принять участие в уходе за престарелыми или больными родственниками – возможно, с такими просьбами к вам обратятся.

Весы

У Весов эта неделя благоприятствует установлению полного взаимопонимания в семье и в отношениях с родственниками. Вы сможете легко договориться о каких-то совместных делах в квартире. Ведите спокойный и размеренный образ жизни. Подумайте, что вы собирались сделать по дому и в хозяйственно-бытовых вопросах в течение последнего времени и на что не могли никак решиться? Теперь у вас будет достаточно решимости и энергии для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. На этой неделе вы можете от планов и слов перейти к конкретным и весьма энергичным действиям. Причем старайтесь полагаться в первую очередь на самих себя и на близких родственников из числа членов семьи. Не исключено, что в эти дни к вам в гости приедет родственник, который какое-то время у вас поживет. Можно заниматься оформлением документов на получение ипотечного кредита или наследства. При этом вам не придется сталкиваться с бюрократическими проволочками. В середине недели вы можете познакомиться с интересным человеком, и у вас может начаться романтическая история. Возможно, вам придется ездить на свидания, и эти встречи оставят вам приятные впечатления.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе смогут значительно расширить и укрепить свои деловые и социальные связи. Основной ваш энергетический потенциал может уходить в общение с окружающими, что позволит вам узнать все новости и стать наиболее осведомленным человеком. При необходимости выполнения каких-то дел вы всегда сможете рассчитывать на содействие человека из круга вашего общения, который сможет реально помочь решить ваш вопрос. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Вырастут доходы у тех, кто волен самостоятельно определять свои поступки. Стабильные отношения в семье с близкими родственниками из числа старшего поколения позволят вам почувствовать себя намного надежнее, так, как будто обретете опору в жизни. Не забывайте проявлять заботу, в том числе и материальную, о членах семьи. Это позволит вам одновременно поддерживать несколько направлений в делах в параллельном режиме. На вашей персоне, как на координаторе процессов, будут сходиться несколько информационных потоков, которые вы сможете связать воедино и получить неплохой результат. Успешно проходят новые знакомства и поездки. Отношения с партнером урегулируются в ходе конструктивного диалога.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам на этой неделе проявить готовность идти на контакт с людьми, которые старше и опытнее вас. Контакт с такими людьми будет вам полезен. Прислушайтесь к советам знакомых и родственников – это поможет вам скорректировать свое поведение в правильном направлении. Максимум усилий рекомендуется прилагать к тому, чтобы увеличить уровень доходов. На этой неделе вы будете способны кардинально улучшить свое финансовое положение, и для этого у вас будет достаточно энергии. Используйте эти дни для того, чтобы повысить уровень профессионального мастерства. Вторым позитивным направлением является борьба с лишним весом. Если для вас эта тема остается актуальной, то попробуйте увеличить физические нагрузки при минимально необходимом объеме питания. Очень скоро вы с удивлением обнаружите, что лишние килограммы веса буквально тают на глазах. Благодаря высокому интеллекту не только повысить свои доходы, но и правильно распорядиться имеющимися у вас финансовыми ресурсами. Вы будете успешными в делах, поскольку сможете все просчитать заранее. Используйте эти дни для решения любых своих материальных вопросов. В профессиональной деятельности также все благополучно.

Козерог

Козероги на этой неделе смогут максимально проявить свои личные пробивные качества. Вы будете очень энергичными и инициативными, поэтому вам не составит труда усвоить большое количество информации и осознать ключевые принципы в том или ином предмете обучения. Все это позволит вам преуспеть в реализации личных проектов. Чтобы добиться успеха, вам необходимо сделать самих себя более эффективными. Старайтесь действовать открыто в тех вопросах, в которых можете проявить свою самостоятельность. Это может быть связано с развитием своих физических качеств. Успешно походят тренировки и спортивные состязания. Вы можете за короткий срок резко повысить результативность, физическую силу, уменьшить жировые отложения, нарастить мышечную массу и привести свое тело в более пропорциональный красивый вид. Неплохое время для смены имиджа. Другое позитивное направление приложения усилий связано с поиском дополнительного источника доходов, дополнительной подработки. Вырастут ваши доходы от выполнения частных заказов.

Водолей

Водолеи на этой неделе способны серьезно продвинуться вперед в деле изучения и овладения духовными практиками. Чтобы минимизировать напряженность внешнего мира, старайтесь больше времени проводить вне дома. Вы будете чувствовать себя удивительно свободными, как только окажетесь вне дома в состоянии уединения. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было такое укромное местечко, где вы могли бы уединиться и побыть наедине со своими мыслями и увлечениями. Это удачное время для духовных практик и творческого переосмысления своего внутреннего мира. Речь идет в первую очередь о технике йоги, цигуна, аутогенной тренировке, чтении мантр и медитации. Направьте свою энергию на путь самосовершенствования и у регулирования внутренних функций своего организма. Также это хорошее время для изучения психологии и техники гипноза. По большому счету вам на этой неделе никто не нужен, если вы сможете уединиться от внешнего мира. В обыденной жизни это благоприятное время для тайной незаметной деятельности.

Рыбы

У типичных Рыб на этой неделе благоприятное время для расширения и укрепления дружеского окружения. В эти дни наиболее предпочтительный стиль жизни – импровизация. Не нужно ничего заранее планировать, живите так, как само сложится. Важно ощущение свободы и полета – это и придаст особый вкус к жизни. Возможно, вы познакомитесь со своими единомышленниками. Если вы занимаете активную жизненную позицию, вы можете найти круг единомышленников в каком-нибудь волонтерском, экологическом и ином движении, политической партии и прочих структурах, объединяющих людей по каким-то общим принципам. Благоприятное время для того, чтобы использовать свои знания с целью повышения своего профессионального и социального статуса. Такой подъем может произойти с опорой на возросший авторитет. Самым простым примером повышения статуса может стать сдача экзаменов в вузе, защита диссертации или дипломной работы, выполнение аттестационных заданий и, как следствие, получение соответствующих документов, подтверждающих ваш новый статус. Поэтому знания являются тем рычагом, который способен повысить значимость вашей личности в обществе.