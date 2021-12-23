День денег — финансовый гороскоп на 24 декабря

Сегодня мы можем найти подработку или вернуть долги.

Овен

У Овнов тот день пройдет неоднозначно. С одной стороны, вы сможете преуспеть в любой деятельности, связанной с завершением работ, подготовкой отчетов и подведением итогов деятельности. С другой стороны, к концу дня вы почувствуете усиление противоречий с деловыми партнерами. Воздержитесь от обсуждения острых и принципиальных вопросов.

Телец

Тельцам звезды советуют наращивать усилия для укрепления и расширения деловых связей. Это направление у вас пойдет наиболее успешно. Вместе с тем у вас могут возникнуть серьезные технические сбои в ходе выполнения текущей работы, и поэтому следует быть осмотрительнее в этом. Не следует давать излишних нагрузок технике, помните о том, что ее ресурс ограничен.

Близнецы

Методичная работа Близнецов над долговременным проектом в этот день может дать положительный результат. Вы сможете найти оптимальную форму сотрудничества с коллегами, которая будет конкретной и необременительной. Отдавайте предпочтение тем вопросам, в которых вы ощущаете себя опытными профессионалами. Традиционный стиль работы позволит добиться максимально возможного результата.

Рак

У Раков не лучший день для контактов с начальством. Может произойти срыв ваших ожиданий относительно карьерного продвижения. Наиболее удачно пойдут дела у тех, кто работает сам на себя, и чья работа связана с творческой и интеллектуальной деятельностью. Прекрасно проявят себя индивидуальные предприниматели и самозанятые, работающие дистанционно.

Лев

Львам в этот день следует понять, где и в чем удастся добиться успеха, и где вас ждут неудачи. Наиболее проблемное направления связано с деловыми контактами, поездками, встречами и учебой. Чем меньше вам придется всем этим заниматься, тем успешнее пройдет день. Успешно поработают офисные служащие, работники коммунального хозяйства и строители.

Дева

Девам в этот день рекомендуется активнее вступать в деловое и интеллектуальное взаимодействие с друзьями, знакомыми, единомышленниками. В ходе обсуждения актуальных вопросов вы можете неожиданно для себя выйти на новые перспективные направления, которые возьмете за основу в своих планах на будущее. Можно составлять бизнес-план.

Весы

У Весов это крайне противоречивый день. С одной стороны, у вас усиливается конфликтное взаимодействие в деловом партнерстве и в любом деле, предполагающем контакт с клиентами. С другой стороны может открыться возможность для нового карьерного назначения. Таким образом внешние обстоятельства могут как бы выталкивать вас в новую сферу деятельности.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется использовать этот день для повышения уровня квалификации в своей профессиональной деятельности. Используйте любые возможности для приобретения полезных знаний и обмена мнениями. Не стоит ввязываться в сомнительные дела, обходите стороной интриги. При выполнении частных заказов позаботьтесь о предварительной предоплате.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют прилагать усилия для продвижения в карьере и закрепления позиций на своих нынешних должностях. Используйте этот день для неформального общения с влиятельными людьми – возможно, так вы заручитесь поддержкой и договоритесь о своем продвижении в перспективе. Хороший день для ведения переговоров на многосторонней основе.

Козерог

У Козерогов, работающих в фирмах, построенных на строгой иерархии и подчинении нижестоящих вышестоящим, этот день складывается весьма напряженно. Возможно понижение в должности или административное взыскание. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто работает в партнерском бизнесе. Равноправие в работе с партнерами может стимулировать вашу активность.

Водолей

Водолеям рекомендуется заниматься укреплением отношений с коллегами и подчиненными и направить все свои усилия на своевременное и качественное исполнение плановых заданий. Не лучшее время для торговли и консультаций. Главный девиз этого дня звучит так: «Меньше слов – больше дела». Звезды ждут от вас конкретных практических действий.

Рыбы

Рыбам рекомендуется максимум внимания уделить развитию делового партнерства и расширению клиентской базы. В этом смысле весьма результативно проходят рекламные мероприятия. Однако не следует ждать скорой финансовой отдачи. Возможны задержки с поступлением оплаты за предоставленные услуги. При необходимости погашать кредиты у вас может не оказаться в наличии нужной суммы денег.