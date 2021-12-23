Гороскоп для Девы на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Девам в грядущем году.

2022 год приготовил Девам много хорошего. В частности, Уран и Плутон, находясь в родственных Деве знаках Козерога и Тельца, могут одарить Дев различными дарами. Плутон – планета, связанная с большими деньгами и инвестициями, может подбросить Девам кругленькие суммы в виде наследства, помощи супруга/супруги, или путем высокой должности, связанной с управлениями большими массами людей. Особенно это касается поздних Дев, родившихся с 17 по 22 сентября.

Уран же – планета сюрпризов и резких перемен. Его влияние могут ощутить Девы, рожденные в период с 3 по 13 сентября (приблизительно). Уран, так же, как и Плутон, делает гармоничный аспект – тригон – в знак Девы. Тригон – это так называемый аспект «халявы» в астрологии, когда мы получаем что-то просто так, без усилий, в виде новой возможности или человека. Учитывая, что оба знака относятся к стихии Земли, а она связана с материей, то и событие тоже, скорее всего, будет связано с материальной сферой жизни.

Это хорошее время для участия в различных конкурсах, розыгрышах, лотереях, поскольку именно Уран отвечает за внезапные, сюрпризные моменты нашей жизни. Шансы что-то выиграть или получить в подарок очень высоки.

Но есть и своя ложечка дегтя. Два других гиганта – Юпитер и Нептун, делают уже напряженные аспекты к знаку Девы – оппозицию из противоположного знака Рыб. Оппозиция – это, как правило, отказ от чего-то в жизни, или потеря. Поскольку сама ось Дева-Рыбы связана со здоровьем в астрологии, есть вероятность неких проблем с ним в течении года. Чтобы минимизировать этот негатив, лучше сознательно отказаться от чего-то, связанного со здоровьем. К примеру, бросить какую-то вредную привычку, или старую схему лечения хронического заболевания. Попробовать что-то новое. Также. Эти две планеты все увеличивают, и в негативном варианте могут привести к «увеличению» тела - набору веса. Контролируйте свою физическую форму, и не переедайте.

Гороскоп для женщин-Дев на 2022 год

Женщинам-Девам в новом году будет полезно заняться своим внутренним миром и духовной составляющей. Хорошо съездить в ретрит или паломничество, посетить святые места. Это поможет не впадать в хандру и апатию, которая в этом году грозит многим Девам из-за негативного влияния Нептуна. Особенно сильным оно будет в марте, когда Юпитер и Нептун будут в соединении друг с другом. Могут Девы и сильно влюбиться в новом году, Нептун – планета любви. Но эта влюбленность, скорее всего, обернется разочарованием.

Гороскоп для мужчин-Дев на 2022 год

Мужчины-Девы в наступающем году смогут получить больше свободы и независимости, как на работе, так и в личной жизни. Возможно, это будет новая должность со свободным графиком, или отношения с женщиной, которая также ценит свободу в любви, и не стремится обременять ни себя, ни своего партнера. Но будут и кризисные моменты, особенно весной. Ощущение потери себя и своего «я», неуверенность в себе, отсутствие энергии. Справится с этими состояниями поможет контакт с природой, особенно водой – водные прогулки, рыбалка, плавание.

Любовный гороскоп для Девы на 2022 год

Неблагоприятный год для начала отношений и создания семьи. Высока вероятность уплывания в иллюзии, эффект «розовых очков» в отношении партнера, или любовь к несвободному человеку. Постарайтесь сохранять трезвый взгляд на мир и людей, не приписывать им тех качеств и намерений, которыми они не обладают.

Финансовый гороскоп для Девы на 2022 год

А вот в финансовых делах, как было сказано выше – перспектив много. Это хороший год для вложений и инвестиций, особенно в недвижимость, предметы искусства и новый дизайн. У многих Дев возможны сверхприбыли в бизнесе и высокие поощрения на работе. Подарки от друзей и супругов, возможность совершения выгодных банковских операций (кредиты, вклады, депозиты, обмен валют).

Гороскоп здоровья на Девы на 2022 год

Напряженный период для здоровья. Особое внимание уделите зрению, ступням, печени, а также гормональной системе. Важно соблюдать режим дня, побольше спать, проходить регулярные профосмотры. Особенно, если есть какие-то хронические заболевания – они могут обостриться в этом году.