Высокие расходы — финансовый гороскоп на 25 декабря

Сегодня нам придется раскошелится на личные вещи и подарки.

Овен

У Овнов достаточно напряженное время в плане развития партнерского сотрудничества. Если у вас на повестке дня стоят важные дела, то постарайтесь с ними справиться в утренние часы – это относительно благополучное время для текущей работы и отношений с начальством. В это время есть шанс добиться доверительности в отношениях с начальством.

Телец

Тельцам рекомендуется с максимальной нагрузкой использовать утренние часы. Особенно это касается процесса обучения, интеллектуальной и творческой работы. Хорошо заниматься планированием и обзванивать свои актуальные деловые контакты. Вторая половина дня может принести вам сильное напряжение в отношения с коллегами и подчиненными. Не исключены технические сбои и конфликтные ситуации.

Близнецы

Близнецам рекомендуется приступать к работе как можно раньше и планировать на утренние часы наиболее важные дела. Особенно это относится к решениям по финансовым вопросам и к сделкам с недвижимостью. После полудня лавинообразно нарастает напряжение, и вам будет нелегко справиться с высокими нагрузками.

Рак

Раки смогут договориться о сотрудничестве с потенциальными партнерами, если успеют провести деловую встречу в утренние часы. Итоговые подписи под договором также лучше ставить до полудня. Во второй половине дня ситуация может радикально поменяться, и вам станет труднее находить взаимопонимание с начальством. Также это не лучшее время для подписания договоров.

Лев

Наиболее продуктивное время для текущей работы у Львов приходится на утренние часы. Постарайтесь успеть за несколько часов утра сделать наиболее важные дела. Примерно с полудня и до конца дня вам станет труднее договориться о сотрудничестве, а рабочий ритм может часто нарушаться посторонними контактами. Также возможны технические сбои, поломки.

Дева

У Дев лучшее время для реализации личных инициатив приходится на раннее утро. Поэтому, если вы хотите, чтобы день прошел позитивно и результативно, то начинайте действовать с утра пораньше. С полудня вы почувствуете нарастание финансовой нестабильности. Это не лучшее время для принятия финансовых решений.

Весы

Весы смогут в первой половине дня продуктивно поработать в офисе над финансовыми и иными отчетами. Также это время благоприятно для выполнения частных заказов. Вторая половина дня может быть связана с трудностями в деловом партнерстве и нарушениями действующих договорных отношений. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать исполнение деловыми партнерами договорных обязательств.

Скорпион

Утром Скорпионам может поступить хорошая новость. Однако поторопитесь использовать полученные сведения, поскольку с полудня наступает время информационной нестабильности и высокой конфликтности при осуществлении делового сотрудничества. Берегите здоровье, не перенапрягайтесь сверх меры и чаще делайте короткие паузы для отдыха и восстановления сил.

Стрелец

Утренние часы складываются удачно для Стрельцов, занимающих руководящие должности. Ваши управленческие решения будут взвешенными и экономически оправданными. Вторая половина дня связана с усилением общей нестабильности в делах. Форс-мажорные обстоятельства могут побудить вас вносить коррективы в свои планы.

Козерог

Козерогам рекомендуется использовать утренние часы для приобретения дополнительных профессиональных знаний. Вы сможете проявить свои познания в решении какого-то сложного профессионального вопроса. Однако во второй половине дня это не убережет вас от напряженных отношений с начальством – воздержитесь от личных инициатив в это время.

Водолей

Водолеям в начале дня удастся урегулировать некоторые вопросы, связанные с финансовыми обязательствами. Возможно, вы сможете вернуть долг, или вам вернут долг. Вторая половина дня может быть связана с какими-то проверками, ревизиями, сложными и запутанными разбирательствами. При долгах с непогашенными кредитами вам могут заблокировать банковские карты и принудительно изымать деньги.

Рыбы

В утренние часы Рыбы смогут добиться взаимопонимания с единомышленниками и деловыми партнерами ходе коллективного обсуждения. Поэтому собрания акционеров и планерки лучше проводить с утра пораньше. Вторая половина дня связана с финансовой нестабильностью и необходимостью нести более высокие расходы, чем предполагалось ранее.