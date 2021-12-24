Гороскоп для Весов на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Весам в грядущем году.

Представители знака Весов проведут наступающий год в спокойном режиме, без крутых виражей и зигзагов судьбы. Почти все «тяжеловесные» планеты, такие как Уран, Юпитер и Нептун, не будут касаться этого знака. А именно они формируют самые яркие и запоминающиеся события в жизни. Исключение составляют лишь поздние Весы, рожденные в период с 17 по 22 октября (приблизительно).

Почему? Потому что на них будет влиять Плутон – самая мощная трансформирующая планета из всех. Плутон движется очень медленно: около двадцати лет он проходит всего лишь один знак Зодиака! Сейчас он находится в Козероге, точнее, в самом конце Козерога, в последних градусах. А вошел он в этот знак аж в 2008 году.

Итак, Плутон всегда приносит кардинальные перемены, часто полностью рушит прежнюю жизнь, чтобы расчистить место для новой. Ни в коем случае не стоит сопротивляться тем событиям, которые он несет, пусть даже они кажутся вам очень негативными. В конечном итоге вы будете благодарны судьбе за них, ведь то новое, что вы получите взамен старого, будет на порядок лучше.

Остальным Весам можно не беспокоиться относительно жизненной турбулентности. Скорее, наоборот, можно ожидать стабильности, а кое-где даже и «халявы». Ведь один из «тяжеловесов» - Сатурн – будет очень гармонично влиять на знак Весов из родственного Водолея. Особенно ярко он заденет родившихся в период со 2 по 12 октября. Гармоничные аспекты Сатурна к Солнцу, как правило, приносят профессиональные успехи и достижения, рост социального статуса, укрепление позиций на рынке (если вы занимаетесь бизнесом).

Также Сатурн связан с недвижимостью, и у многих Весов будет возможность успешно решить жилищный вопрос. А если вы находитесь в поиске работы, то положительное влияние этой планеты подарит вам шанс получить перспективное и престижное место. Поскольку и Солнце, и Сатурн в астрологии связаны с архетипом отца, то можно ожидать позитивных перемен в жизни папы.

Гороскоп для женщин-Весов на 2022 год

Женщины-Весы в новом году имеют хорошие шансы вступить в официальный брак, поскольку Сатурн связан с официальной регистрацией отношений. Только не стоит этого делать в начале года - в январе и феврале, поскольку в это время планета любви – Венера – будет в ретроградном движении, и в тяжелых аспектах.

Гороскоп для мужчин-Весов на 2022 год

Мужчин ждет отличный год для построения карьеры и других социальных достижений. Также это хороший период для начала политической или общественной деятельности. Вы будете пользоваться авторитетом окружающих, и к вашему мнению будут прислушиваться. Возможно, вы найдете новых друзей и единомышленников, вступите в реальное или виртуальное сообщество по интересам.

Любовный гороскоп для Весов на 2022 год

В личной жизни у Весов будет скорее затишье, и даже регистрация брака, о которой было упомянуто выше, будет скорее плановым мероприятием, чем каким-то сюрпризом. Тем не менее, свободные Весы обоих полов имеют шансы на новое интересное знакомство в октябре, феврале и июле. А у тех, кто уже состоит в длительных отношениях, все будет только укрепляться и стабилизироваться.

Финансовый гороскоп для Весов на 2022 год

Ничем не примечательный в финансовом плане год. Однако, у тех же поздних Весов (17-22 октября) высокие риски финансовых потерь из-за негативного влияния Плутона. Не рекомендуется рисковать и инвестировать, а также брать займы и кредиты. Остальным Весам хорошо бы выстроить долгосрочную финансовую стратегию и начать ее реализовывать – Сатурн любит планирование.

Гороскоп здоровья для Весов на 2022 год

Во второй половине года, когда Юпитер войдет в знак Овна, и будет негативно влиять на Весы, стоит ограничить себя в питании и спиртных напитках, так как в зоне риска окажется печень. По этой же причине не стоит без консультации врача употреблять любые медикаменты. В остальном здоровье Весов будет отличным.