Строим планы на 2022 год — финансовый гороскоп на 26 декабря

Сегодня пришло время продумать свое будущее.

Овен

У Овнов сегодняшний день складывается благоприятно для руководящих работников. Вы можете получить хорошие новости, и вам не придется ломать голову над трудными решениями. Единственное, в чем вам следует не торопиться, это с поиском помещения под аренду и подписанием соответствующего арендного договора. Вторая половина дня может быть связана с трудностями при попытке завершить дела.

Телец

Тельцы смогут проявить свои интеллектуальные способности в ходе профессионального обучения и выполнения научных исследований. Используйте интуицию в поисках ответов на сложные вопросы. Между тем это не лучшее время для взаимодействия с коллегами по трудовому коллективу. Могут произойти какие-то непредвиденные происшествия, в результате которые деловые контакты пойдут вам в убыток.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется идти на риск в разумных пределах, если ситуация к этому склоняет. В некоторых случаях только рискованные поступки могут обеспечить успех в реализации всего проекта и это как раз один из таких дней. Однако не следует браться за совершенно новые для вас дела. При индивидуальном обслуживании клиентов старайтесь быть предельно внимательными к их запросам.

Рак

Развивая деловое партнерское сотрудничество, Раки направят свои силы в нужное русло, способное принести максимально позитивный результат. Не следует останавливаться на достигнутом и заниматься анализом прошлого пути – сейчас для этого не самое лучшее время. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Лев

Львам рекомендуется использовать этот день для овладения техническими навыками и совершенствования в профессиональном мастерстве. Это прекрасное время для технически одаренных людей, способных творить, изобретая нечто новое. Не следует расходовать время и силы на пустые разговоры и интриги. Работа с информацией может привести к ошибкам, если вы не сумеете распознать ложные сведения.

Дева

Девам в этот день удастся произвести хорошее впечатление на публике. Творческим работникам рекомендуется устраивать выставки, участвовать в конкурсах, кастингах. Успешно пройдут экзамены и зачеты у студентов. Между тем это отнюдь не означает финансовое благополучие в этот день. Могут быть задержки причитающихся вам сумм денег на ваши банковские счета.

Весы

Весам, работающим в офисе, рекомендуется использовать этот день для наведения порядка в документах и подготовки отчетов накануне приближающегося Нового года. При этом лучше выполнять свою текущую работу, ничего не откладывая в долгий ящик. Старайтесь как можно реже контактировать с начальством, особенно если осознаете недоработки и промахи со своей стороны.

Скорпион

У Скорпионов сегодня активизируются деловые контакты. Удачно пойдут дела у тех, кто по роду своей деятельности вынужден часто контактировать с людьми, заниматься оформлением документов и совершать деловые поездки. Хорошо проявят себя социальные работники, консультанты, торговцы и водители транспорта. При этом нежелательно заниматься выполнением частных заказов.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут успешно завершить некоторые важные дела и повысить уровень доходов. Ваше финансовое положение может укрепиться. Также это хорошее время для покупок за наличный расчет. Между тем это неблагоприятный день для работы в экстремальных условиях, когда часто ломается техника. Старайтесь не давать запредельных нагрузок на технику, помните, что у любого механизма есть свой ограниченный ресурс.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется сосредоточиться на расширении и укреплении деловых связей. Возможно, вы сумеете заинтересовать окружающих своими идеями, и они будут готовы включиться в сотрудничество. Активнее работайте с информацией, будьте в курсе современных новостей, имеющих отношение к вашей профессиональной деятельности. Удачно проходит учеба и торгово-закупочная деятельность.

Водолей

Водолеям рекомендуется заниматься оформлением документов, дающих право на выплаты всевозможных компенсаций, льгот, пособий, пенсий. Можно ставить перед работодателем вопрос о выплатах расходов за проезд на работу или за обеды в рабочее время. Ваши пожелания могут быть услышаны и в разумных пределах удовлетворены.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся составить достоверные планы на будущее. При этом в вас может проявиться дар предвидения, и некоторые грядущие события вы сможете заранее учесть при составлении планов. К концу дня усиливается финансовая нестабильность, может быть задержано поступление денег на ваш счет. Нежелательно брать и давать деньги взаймы.