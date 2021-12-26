Денежный день — финансовый гороскоп на 27 декабря

Сегодня стоит больше работать — сможем впечатлить начальство.

Овен

Овнам рекомендуется быть внимательнее к запросам клиентов, поскольку именно эта тема может стать наиболее беспокойной в этот день. При оформлении заказов на обслуживание не полагайтесь на свою память, записывайте все пожелания клиентов – ваша забывчивость может привести к жалобам начальству. Не лучшее время для ведения переговоров и подписания юридически значимых документов.

Телец

У Тельцов этот день может быть связан с некоторым напряжением в отношениях с коллегами и подчиненными. Особенно это относится к тем, с кем у вас были установлены хорошие личные отношения. Это, возможно, заставит вас в дальнейшем не путать личные отношения с профессиональными обязанностями. Старайтесь не допускать отставания от графика работ.

Близнецы

Близнецам звезды советуют воздерживаться от финансовых рисков и вообще не делать ничего такого, что могло бы увеличить риски потери денег, финансовых убытков. В течение этого дня вы сможете укрепить свои профессиональные навыки благодаря общению с коллегами из других стран и регионов на профессиональных форумах интернета и по электронной почте.

Рак

Ракам в этот день, возможно, придется столкнуться с препятствиями при подготовке отчетов о проделанной работе. В первую очередь это относится к офисным служащим, которым предстоит делать годовые отчеты. На снижение производительности труда может повлиять ухудшение условий труда на рабочем месте. Также это не лучшее время для сдачи экзаменов по переаттестации и защите дипломных работ.

Лев

Львам в этот день будет сложно сосредоточиться на выполнении текущей работы из-за частых помех. Старайтесь ограничить посторонние контакты и избегайте разговоров, не имеющих прямого отношения к вашим профессиональным обязанностям. В противном случае день может пройти в пустой суете, поскольку вы можете потерять много драгоценного рабочего времени.

Дева

Девам рекомендуется обращать особое внимание на новых людей, появляющихся в поле зрения. Сведения, полученные от этих людей, могут оказать вам неоценимую услугу. Между тем это достаточно напряженный день для финансовой деятельности. У бизнесменов может обнаружиться кассовый разрыв с нехваткой оборотных средств. Воздержитесь от вложений в рискованные проекты – они могут оказаться убыточными.

Весы

Личные инициативы Весов, не подкрепленные соответствующей поддержкой со стороны близких людей, и прежде всего членов семьи, вероятно, будут обречены на провал. Поэтому не следует делать то, о чем вас никто не просит. Возможно, вы не сможете составить себе верного представления о своих реальных возможностях. Вместе с тем день вполне благоприятен для получения доходов от недвижимости.

Скорпион

Скорпионам, проходящим обучение в вузе или колледже, в этот день будет нелегко сосредоточиться на учебном материале. Возможно, вам поступит информация, от которой у вас может испортиться настроение. На деловую активность это тоже может повлиять. Поэтому лучше переключиться на ту деятельность, которая не требует серьезных умственных и эмоциональных усилий. Отдавайте предпочтение той работе, которая не требует большого расхода времени на ее выполнение.

Стрелец

Стрельцы, имеющие свой бизнес, в этот день могут неожиданно выяснить, что их грандиозные планы могут сорваться из-за недостаточного финансирования проектов. Возможно, вам придется заново переосмыслить свои задачи и кое в чем скорректировать планы. Также вы преуспеете в делах, связанных с расследованиями и поиском доступа к конфиденциальной информации.

Козерог

Взгляды Козерогов относительно того, что и как сейчас следует делать, могут войти в противоречие с мнением вышестоящего руководства. Противостояние позиций в этот раз может принять мягкие формы и вряд ли перейдет в открытый спор. Тем не менее вы можете испытать определенный дискомфорт от общения с начальством. Старайтесь действовать после предварительного согласования с начальством.

Водолей

Водолеи, проходящие обучение на платных курсах повышения квалификации сегодня могут быть разочарованы тем качеством и объемом знаний, который получают. Возможно, вам будут преподавать то, что вы и так давно знаете. Вместе с тем это неплохой день для руководящих работников. Принимаемые вами управленческие решения могут быть очень эффективными.

Рыбы

Рыбам звезды советуют воздерживаться от открытия новых банковских счетов и размещения там депозитных вкладов. Любые финансовые операции, которые вы будете проводить сегодня, могут с большой долей вероятности оказаться убыточными. Между тем это хорошее время для учебы и служебных командировок. Особо важное значение приобретает доступ к достоверной информации.