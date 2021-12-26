Соблюдаем дистанцию — любовный гороскоп на 27 декабря

Сегодня лучше реже общаться со второй половинкой, иначе можно поругаться.

Овен

Сегодня Овнам важно услышать любимого человека и пойти на уступки. Какие бы споры ни разгорались по предпраздничным поводам, желательно быть в любви дипломатом и честным игроком, оставляя свои основные принципы прозрачными и неизменными. В постоянных отношениях предстоит прояснить сложный вопрос.

Телец

Сегодня звезды намекают Тельцам, что романтическое свидание может подождать, а вот предновогодние заботы требуют срочного внимания. Чем более авантюрным планируется совместный Новый год, тем больше оснований уже сейчас заняться своей физической формой, внешностью и технической базой праздника.

Близнецы

Влюбленным Близнецам звезды подсказывают, что лучший стиль общения сегодня - кооперация. Если уже принят совместный план встречи Нового года, пора взяться за его системное воплощение. А если ваш партнер загорелся инициативой и полон предпраздничного креатива, вам стоит по мере сил его поддержать.

Рак

Ракам сегодня не стоит отрицать разногласия в отношениях, но лучше избегать споров. Многие шероховатости можно сгладить, переключаясь на те или иные насущные дела, в которых заинтересованы оба партнера. Сама судьба подсказывает отличный повод для общих хлопот в виде неизбежной предновогодней суеты.

Лев

Сегодня Львам не стоит отказываться от идей совместного времяпрепровождения, предлагаемых любимым человеком. Не беда, если у них не слишком много сил для активности: скорее всего, партнер уже спланировал программу (сегодняшнюю или Новогоднюю) и Львам остается лишь присоединиться к ее реализации.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не менять свои планы и принципы в любовных делах. Если вы мечтаете о неограниченном поле для свободного творчества, стоит выбрать другой момент. Обещание, данное любимому человеку, вам придется выполнить идеально - в противном случае не имеет смысла за него браться.

Весы

Сегодня любовные отношения Весов не обязательно окрашены романтикой, зато стабильны и предсказуемы - и это успокаивает. В ход пойдет проверенный формат свидания или стандартная программа подготовки к Новому году. Четкий порядок действий поможет поладить партнерам, чьи отношения далеки от идеальных.

Скорпион

Скорпионам стоит на время взять под контроль свои романтические чувства и тщательнее выбирать манеру поведения с любимым человеком (особенно на людях и в присутственных местах). Это не лучший момент для сближения и интимности - а вот разумная дистанция, наоборот, может оказаться необходимой.

Стрелец

Сегодня Стрельцам желательно делить инициативу в делах сердечных с любимым человеком, так как это день партнерства. При этом ничто не мешает им проявлять свой темперамент и лидерские качества, но в разумных пределах. Мужчина-Стрелец легко может остаться в роли защитника, спонсора или штурмана.

Козерог

Козерогам звезды намекают, что сегодня им нет резона открыто и бурно выражать свои чувства. Даже если вам распахнули объятия, не спешите с разбега в них падать (особенно в чужом присутствии). В ваших интересах дать себе время, чтобы разобраться в своих эмоциях и присмотреться к поведению партнера.

Водолей

Водолеям важно видеть не только лицевую, но и обратную сторону своей любовной ситуации. Не исключено, что партнер что-то скрывает - например, свои истинные планы, подлинные взгляды или детали прошлого. Еще одна уважительная причина не спешить - неопределенность собственных или чужих намерений.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше соблюдать дистанцию в личных контактах, придерживаясь в них принятого этикета. В постоянных союзах лучшей профилактикой проблем станет взаимная честность. Если ради нее нужно пожертвовать комфортом или эстетической частью, звезды советуют принести такую жертву: она окупится.