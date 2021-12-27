Астролог назвала самые судьбоносные даты 2022 года

Астролог и нумеролог Евгения Кузнецова назвала даты 2022 года, в которые каждый человек может изменить свою судьбу.

К таким дням относятся 21 марта, 21 июня, 23 сентября и 21 декабря.

— В эти дни стоит заложить намерения или начать сам процесс, который приблизит к осуществлению желания. Вы увидите, что намерения будут обладать очень большой силой, — пояснила эксперт.

По ее словам, к вышеупомянутым датам также можно добавить и 8 октября. В этот день каждый человек может исполнить свое заветное желание. Однако для того, чтобы оно осуществилось, необходимо будет соблюсти несколько простых правил.

Астролог рекомендует утром в этот день посмотреть на небо и детально визуализировать свою мечту.

Кроме того, после обеда 8 октября будет важно побаловать себя чем-то приятным, передает Пятый канал.