Астролог назвала самые судьбоносные даты 2022 года
27 декабря 2021ГороскопыВечерняя Москва
Астролог и нумеролог Евгения Кузнецова назвала даты 2022 года, в которые каждый человек может изменить свою судьбу.
Фото: almea.ru
К таким дням относятся 21 марта, 21 июня, 23 сентября и 21 декабря.
— В эти дни стоит заложить намерения или начать сам процесс, который приблизит к осуществлению желания. Вы увидите, что намерения будут обладать очень большой силой, — пояснила эксперт.
По ее словам, к вышеупомянутым датам также можно добавить и 8 октября. В этот день каждый человек может исполнить свое заветное желание. Однако для того, чтобы оно осуществилось, необходимо будет соблюсти несколько простых правил.
Астролог рекомендует утром в этот день посмотреть на небо и детально визуализировать свою мечту.
Кроме того, после обеда 8 октября будет важно побаловать себя чем-то приятным, передает Пятый канал.
Вечерняя Москва: последние новостиЗемляне смогут увидеть парад планет и звездопад Квадрантиды в новогодние праздникиРоналду признали лучшим бомбардиром в истории по версии Globe Soccer AwardsЭксперт сообщил, что цены на такси к лету 2022 года могут вырасти на 40 процентов
Столкнемся с барьером — любовный гороскоп на 28 декабря
Укрепляем репутацию — финансовый гороскоп на 28 декабря
Держим язык за зубами — гороскоп на 28 декабря
Гороскоп для Скорпиона на 2022 год
Народные приметы: что нельзя делать в бане
Где ловить удачу в своей квартире в январе
Почему Весы – лучший знак зодиака
Почему нельзя плакать на похоронах
Народные приметы на 28 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Как привлечь удачу и успех в новогоднюю ночь