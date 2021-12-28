Астролог рассказал, в какой угол дома поставить елку

Ведический астролог Светлана Кройцер рассказала, какая часть дома какой планете соответствует и где лучше располагать новогоднюю елку.

В северной части квартиры елку можно нарядить павлиньим пером, денежными купюрами достоинством 20 евро либо 200 рублей, новогодними шариками, фонариками, дождиками зеленого, бирюзового, голубого, жемчужного оттенка. Здесь зона Меркурия, и дерево, поставленное на севере. принесет вам увеличение денежного дохода и домашнего комфорта.

Елка на северо-востоке располагается в зоне, благоприятной для духовного развития, материального изобилия и привлечения удачи. Это зона Юпитера, и тут на новогоднее дерево можно повесить лимоны, фигурки ангелов, елочные шарики, фонарики и дождики золотистого, желтого и оранжевого цветов.

Нарядная елка на востоке дома, в зоне Солнца, подстегивает лидерские качества в характере и возможности для реализации в социуме. Такую елку благоприятно украшать золотыми украшениями, елочными шариками, дождиками и фонариками золотистого, красного, оранжевого и рубинового цветов.

Также рядом с елочкой можно поставить чашечку с медом. Это привлечет сладость и веселье в Новом году,

Украшенная елка на юго-востоке, в зоне Венеры, привлечет благоприятную супружескую жизнь, исполнение желаний и материальное процветание. Наряжать ее нужно розовыми, перламутровыми, серебристыми шарами, можно добавить блестящие и искрящиеся мишуру и гирлянды, а еще сердечки, пары лебедей и голубей, свертки с загаданными желаниями.

Елка на юге, где царствует Марс, положительно влияет на развитие качеств решительности и достижения цели. Такую елочку можно украсить красными, оранжевыми и бежевыми шариками и фонариками.

Елка на западе квартиры способствует терпению и смирению, трудолюбию и карьере. Это елка Сатурна, ее можно украсить синими, светло-сиреневыми, голубыми и белыми новогодними шарами и гирляндами. Можно добавить шишки и повесить сердечки.

На северо-западе расположена зона Луны, и дерево здесь благоприятно тем, что жители дома будут гостеприимными и чувствительными, открытыми к путешествиям.

Здесь елку нужно украшать белыми, голубыми, серебристыми, перламутровыми шариками, дождиками и фонариками. Благоприятно на ней расположить фигурку Луны, ангелов, белые снежинки и жемчужные бусы.

Поставив елку в центре дома, можно украсить ее символами всех планет и добавить белых ангелов.

А вот на юго-западе елку ставить не стоит.