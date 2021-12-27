Четыре знака зодиака, которым дарована вечная молодость

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака с годами не теряют жизненную энергию и свой молодой облик.

Над Козерогами не властно время благодаря их покровителю — Сатурну. С возрастом люди, родившиеся под этим знаком зодиака, становятся только красивее.

Девы тоже имеют свойство не стареть с годами. В то время как у их сверстников появляются морщины, Девы, благодаря нежной опеке над своей кожей, остаются такими же привлекательными.

Невозможно угадать цифры в паспорте Водолеев. Года идут, а они по-прежнему живут настоящим и остаются молодыми.

Овны славятся бодростью своей души. Их жизненная энергия имеет практически бесконечные запасы, они способны идти вперед по жизни без оглядки и оставаться молодыми и здоровыми, передает Пятый канал.