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Три знака, представители которых способны подложить свинью близкому

28 декабря 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи убеждены, что даже самый добрый и отзывчивый человек способен на коварные и неприятные поступки.

Три знака, представители которых способны подложить свинью близкому
Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Однако это можно заранее предугадать по знаку зодиака. Специалисты назвали три таких знака зодиакального круга, представители которых способны на подлость.

Близнецы

Двойственные Близнецы обладают широким спектром положительных качеств, однако не чуждо им и коварство. Они умеют завоевать доверие человека, разузнать все его тайны, а потом рассказывать их посторонним людям или манипулировать фактами. Астрологи советуют быть осторожными с представителями данного знака и заранее понимать все риски.

Скорпион

Мстительные Скорпионы готовы восстановить, по их мнению, справедливость любыми методами. Они эмоционально реагируют как на мелкие ошибки, так и на серьезные проступки, а после начинают безжалостно мстить.

Водолей

Водолеи — прекрасные актеры, которые умеют держать под контролем эмоции и не показывать их окружающим. Если такие люди становятся скрытными и молчаливыми, то, вероятнее всего, они задумывают месть, пишет издание WMJ.ru.

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