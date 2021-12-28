Отказываемся от покупок — финансовый гороскоп на 29 декабря

Сегодня не стоит покупать что-то серьезное, ведь деньги нам совсем скоро понадобятся.

Овен

У Овнов в этот день могут обостриться противоречия с вышестоящим начальством. Старайтесь не проявлять личной инициативы, не заручившись предварительным согласием начальства. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину, даже если очень хочется поступить по-своему. В первой половине дня могут произойти недоразумения с коллегами из-за путаницы с выполнением обязанностей.

Телец

У Тельцов, обучающихся в вузе или самостоятельно повышающих квалификацию, сегодняшний день может сложиться чрезвычайно нервно и хаотично. Возможно, вам трудно будет сосредоточиться на учебном материале, и вы будете склонны излишне поверхностно подойти к учебе. Это не замедлит негативно отразиться на результатах. Также может осложниться деловое сотрудничество.

Близнецы

Близнецы, работающие с компьютерной техникой и в сфере информационных технологий, сегодня могут столкнуться с непредвиденными осложнениями. Возможны частые поломки и технические сбои. Старайтесь воздерживаться от любых действий, повышающих риск материального и физического ущерба. Также это не лучшее время для тестирования работы с техническими новинками.

Рак

Ракам, работающим в сфере услуг, в этот день удастся придумать нечто новенькое, чтобы сделать свои товары и услуги более популярными у клиентов. Можно заниматься рекламными мероприятиями и тестировать новые подходы к работе. Вместе с тем это не лучшее время для подписания документов о партнерском сотрудничестве. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать исполнение договорных обязательств партнерами.

Лев

Львы в этот день могут почувствовать усиление требований к соблюдению дисциплины труда. Ваше опоздание на работу и долгое отсутствие на рабочем месте не останется незамеченным. Не исключены меры дисциплинарного и административного воздействия. Старайтесь браться за те дела, которые сегодня сможете доделать до конца. Пусть даже это будут мелкие дела, но обязательно их завершайте.

Дева

Девам в этот день рекомендуется больше времени уделять контактам, работе с информацией и профессиональному обучению. Вы сможете найти людей, которые согласятся с вами сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Активнее используйте свои ранее наработанные деловые связи для решения актуальных вопросов. Вместе с тем рекомендуется не браться за ту работу, в которой у вас мало опыта.

Весы

Весам в этот день удастся увеличить уровень доходов и успешно завершить наиболее важные дела. Используйте предоставляемые вам возможности для того, чтобы заработать деньги – это главный позитивный момент сегодняшнего дня. Вместе с тем во второй половине дня могут усилиться напряжения в партнерском сотрудничестве. Не исключены нарушения ранее достигнутых договоренностей.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется проявлять инициативу в установлении деловых отношений, в развитии и укреплении деловых связей. Хорошее настроение – залог успеха в проведении деловых встреч. Однако, возможно, вам предстоит отсортировать большое количество информации на предмет её полезности для дела – не дайте себе увязнуть в суете и мелочах.

Стрелец

Чем незаметнее и тише будут вести себя Стрельцы, тем успешнее сложится этот день. Вы столкнетесь с усилением движения финансов к вам и от вас. Расходные статьи вашего бюджета могут превосходить доходные статьи, поэтому вам будет сложнее контролировать финансовый баланс. Возможно, вам придется пересмотреть свою финансовую стратегию в сторону более скромного и экономичного расходования денег.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется делать ставку на надежных и верных единомышленников. Чем больше вы будете советоваться с такими людьми, тем надежнее будете застрахованы от всевозможных неудач. Не следует предпринимать радикальные шаги там, где нет должной поддержки. Успешно поработают научные сотрудники, маркетологи, проектировщики, конструкторы и программисты.

Водолей

У Водолеев в этот день могут сложиться хорошие отношения с начальством. Однако есть ряд моментов помимо этого, на которые следует обратить особое внимание. Прежде всего речь идет о напряжении в деловых связях. Возможно, вам не удастся поддерживать сотрудничество с некоторыми людьми на прежнем уровне, и это может стать причиной осложнений в делах.

Рыбы

Рыбам в этот день необходимо как можно больше времени отводить профессиональному совершенствованию с целью повышения квалификации. Даже если вы не являетесь студентом, учиться никогда не поздно. Это поможет вам повысить профессиональную репутацию, что в дальнейшем положительно отразится на карьере. Не следует сегодня делать крупные покупки.