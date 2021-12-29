Три знака зодиака, которые познают беды в январе

Совсем скоро наступит первый месяц 2022, и мы закономерно задаемся вопросом, принесет ли он нам удачу и везение.

Проверьте гороскоп на январь и узнайте, каким знакам стоит наиболее остерегаться возможных затруднений и проблем.

Времена глобальных перемен переворачивают нашу жизнь с ног на голову, потому строить какие-то планы и делать прогнозы кажется занятием неблагодарным. Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака не повезет в первый месяц наступающего года и как это можно исправить.

1 Овен

Этот месяц сулит Овну неплохие возможности для приведения в порядок своих финансов и личной жизни, однако преграды и препятствия принесут ему дополнительную головную боль. Приятная новость в том, что это будет длиться недолго. Продолжайте работать для достижения своих целей, и однажды ваша боль станет вашим источником радости. Никогда не сдавайтесь из-за временных проблем. Январь также следует посвятить укреплению текущих отношений и продвижению в профессиональной сфере, но при этом нужно быть готовым к повышению ответственности и увеличению обязанностей.

Звездный совет: Чтобы избежать неудач, Овну нужно научиться менять свою точку зрения. Попробуйте прислушаться к идеям других людей и признать, что они в чем-то правы. Это будет нелегко, но оно того стоит.

2 Близнецы

Первый месяц года будет трудным для Близнецов, особенно в сфере взаимодействия с людьми. Сохраняйте душевное равновесие, чтобы пережить этот период. Вам нужно перестать зависеть от других и самим определять свой жизненный путь. Остерегайтесь фальшивых друзей и партнеров, из-за которых вы перестанете доверять остальным. А еще Близнецам следует помнить, что жизнь не всегда справедлива. Лучше всего взять паузу, чтобы разобраться в своих чувствах и эмоциях. Если вы сможете это сделать, у вас будет шанс все наладить.

Звездный совет: Близнецам нужно стать немного решительнее, если они хотят, чтобы им повезло. Единственное, что сегодня вам скажет Вселенная, — это то, что принятие самостоятельных решений улучшит вашу жизнь.

3 Рыбы

Расположение планет не исключает счастливые события в жизни Рыб в январе 2022, тем не менее этому знаку следует быть осторожнее при общении с другими людьми. Вы должны признать важность интересов, желаний и потребностей окружающих. Вам также рекомендуется избегать импульсивных финансовых решений, потому не торопитесь делать приобретения в этом месяце. В последнее время Рыбы испытывают стресс, значит, вам необходима передышка. Медитация и самоконтроль могут помочь вам избавиться от этой ситуации. Будьте уверены: ощущение эмоционального хаоса продлится недолго.

Звездный совет: Рыбам следует найти занятие или хобби по душе и почаще на него отвлекаться. Если вы хотите привлечь внимание фортуны, то вам стоит отказаться от некоторых привычек и целенаправленно искать решения для неблагоприятных ситуаций.