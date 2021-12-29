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Какие знаки зодиака защищены от сглаза

29 декабря 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, которых никому не удается сглазить.

Какие знаки зодиака защищены от сглаза
Фото: proprikol.ru

Дева

Так, например, сильной защитой от сглаза обладают Девы. Они сами могут предсказывать будущее и обладают сильным характером. Представители этого знака могут влиять на действия окружающих и добиваться своих целей. При доверительных отношениях в семье Девы будут надежно защищены от порчи.

Скорпион

Скорпионы также не подвержены попадать под сглаз и проклятия других людей. Этот знак обладает выдающейся интуицией и может сам навести порчу на кого угодно. Слабое место Скорпионов заключается в их эмоциональности, которая часто мешает им в личной жизни.

Стрелец

Защита от внешних воздействий и слов также имеется у Стрельцов. Этот знак обладает способностью быстро восстанавливать силы и возвращаться к работе и делам после длительных нагрузок. Скорпионам не свойственно верить в магию, однако сами они могут привлечь в свою жизнь успех и удачу, передает Пятый канал.

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