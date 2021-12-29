Какие знаки зодиака защищены от сглаза

Астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, которых никому не удается сглазить.

Так, например, сильной защитой от сглаза обладают Девы. Они сами могут предсказывать будущее и обладают сильным характером. Представители этого знака могут влиять на действия окружающих и добиваться своих целей. При доверительных отношениях в семье Девы будут надежно защищены от порчи.

Скорпионы также не подвержены попадать под сглаз и проклятия других людей. Этот знак обладает выдающейся интуицией и может сам навести порчу на кого угодно. Слабое место Скорпионов заключается в их эмоциональности, которая часто мешает им в личной жизни.

Защита от внешних воздействий и слов также имеется у Стрельцов. Этот знак обладает способностью быстро восстанавливать силы и возвращаться к работе и делам после длительных нагрузок. Скорпионам не свойственно верить в магию, однако сами они могут привлечь в свою жизнь успех и удачу, передает Пятый канал.