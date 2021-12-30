Наслаждаемся отдыхом — финансовый гороскоп на 31 декабря

Не стоит в этот день лишний раз подходить к компьютеру или отвечать на звонок босса.

Овен

Главной заботой Овнов в этот день должно стать строгое соблюдение графика работы, сроков выполнения заданий и исполнения договорных обязательств. Это самое трудное, но и самое важное. При несоблюдении договорных обязательств вы и ваши партнеры можете понести серьезные убытки. Бизнесменам пока лучше притормозить с переговорным процессом и подписанием итоговых документов.

Телец

Тельцам на работе рекомендуется усилить требовательность к себе с точки зрения исполнения дисциплины. Начальство может строго следить за тем, чтобы вы вовремя приходили на работу и не отлучались с рабочего места раньше положенного срока. От этого в трудовом коллективе может сложиться напряженная обстановка. Старайтесь не допускать отставания от графика работ.

Близнецы

У Близнецов не самый лучший день для проведения финансовых операций. Работники банков, кредитных организаций, страховых агентств и бухгалтерий могут в этот предновогодний рабочий день столкнуться с непредвиденными техническими сбоями. Есть риск допустить ошибку при заполнении реквизитов на отправку денежного перевода. Воздержитесь от выполнения новой для себя работы.

Рак

Ракам в этот день будет непросто в срок завершить запланированные дела. Особенно это относится к офисным служащим, занятым составлением годовых отчетов. Возможно, вам не предоставят всего объема информации, и это может затруднить дальнейшую работу. Также могут быть иные нарушения договорных отношений. Бизнесменам рекомендуется проводить анализ состояния своего бюджета, чтобы лучше представлять перспективы на предстоящий год.

Лев

Львам в этот день не рекомендуется планировать проведение деловых встреч. Знакомства с потенциальными деловыми партнерами в этот предновогодний день может пройти в крайне нервозной и агрессивной обстановке, не способствующей для последующего продолжения диалога. При выполнении текущей работы старайтесь не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

Дева

Девам в этот день, возможно, предстоит потратить денег намного больше, чем планировалось изначально. Это можно объяснить предновогодней суетой, беготней, желанием купить родным и близким подарки, не глядя на цены – сроки уже поджимают, особенно если вы не успели подумать о подобных делах раньше. Тем не менее, это не лучшее время для крупных покупок в кредит.

Весы

Весам в этот день, возможно, придется в течение рабочего дня совмещать сразу несколько профессиональных функций. Это может произойти, если в вашем трудовом коллективе народ разбежится раньше времени на подготовку к празднованию Нового года, и вам придется выполнять двойную нагрузку за соответствующую оплату. Что бы ни происходило, не забывайте о соблюдении трудовой дисциплины.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют недоверчиво отнестись к поступающей информации. Дело даже не в том, что эта информация может оказаться ложной, и вы на её основе наделаете ошибок. Также следует помнить, что при рассмотрении большого количества информации вы рискуете потратить свое драгоценное рабочее время впустую. Сейчас вам выгоднее сузить свои задачи до выполнения наиболее приоритетных дел.

Стрелец

Стрельцам сегодня не рекомендуется слушать советы друзей и единомышленников. В другое время и при других обстоятельствах их советы, возможно, были бы уместны и полезны. Но не сегодня. Сосредоточьтесь на том, чтобы накануне новогоднего праздника успеть завершить самые важные дела. Отдавайте предпочтение тем делам, которые вы сможете выполнять самостоятельно.

Козерог

Козерогам рекомендуется воздерживаться от личной инициативы и строго соблюдать требования начальства. Возможно, вам это будет трудно исполнить, поскольку вы будете настроены действовать самостоятельно, реализуя собственный план. Тем, кто работает на себя и ни от кого не зависит, повезло больше. Надежды на поиски новой работы и на карьерное продвижение могут не оправдать ожиданий.

Водолей

Водолеям, проходящим обучение в вузах или самостоятельно повышающих уровень своей квалификации, сегодня будет не до учебы. Также это нелегкий день для тех, кто в предновогодний день оказался в служебной командировке и вынужден заниматься делами вместо того, чтобы праздновать вместе со своей семьей. Используйте этот день для поисков наиболее важной информации.

Рыбы

Возможно, Рыбы окажутся недостаточно предусмотрительными накануне новогоднего праздника. Поэтому в этот день вам придется в экстренном порядке делать покупки, расплачиваясь за все это втридорога. Тем не менее настроение у вас может быть оптимистичным. Что касается потраченных денег – это дело наживное, заработаете еще больше в следующем году!