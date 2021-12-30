Астрологи объяснили, как загадывать желания на Новый год

Для того чтобы в новогоднюю ночь желание смогло сбыться, необходимо правильно его загадать.

Существуют определенные ритуалы, которые помогают реализоваться желаниям в предстоящем году. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказали опрошенные РИА Новости астрологи.

— Как астролог я сразу скажу, что Новый год 31 декабря — это искусственная дата. Поэтому логичнее загадывать желание в какой-то более астрологически сакральный день, который связан либо с равноденствиями, либо с летними или зимними солнцестояниями, либо солнечными лунными затмениями, — считает астролог Элеонора Гинзбург.

В этом году, к счастью, благоприятный для желаний день выпадает именно на Новый год. Поскольку в ночь с 31 декабря на 1 января Солнце будет проходить королевский градус — одиннадцатый градус Козерога. Именно это может принести удачу в загадывании желаний.

— Загадывать желания на Новый год важно, нужно и эффективно — это 100 процентов, потому что здесь работает коллективное бессознательное. Представьте это праздничное настроение, когда работает очень сильная энергия, когда под бой курантов вся страна в едином порыве выбрасывает много позитивной энергии в пространство, — поделилась астролог Лилия Любимова.

Кроме этого, астрологи напомнили, что не стоит загадывать желания, которые содержат в себе частицу «не». Также они не советуют проецировать желания на других людей и озвучивать желания нужно от первого лица.

— Желание нужно формулировать не в прошедшем времени из серии «я хочу, чтобы у меня было много денег», а «я хочу в следующем году больше зарабатывать», — объясняет Любимова.

Помимо этого, Гинзбург поделилась своим мнением о традиционном способе загадывании желаний — сжигании записок в шампанском. Она считает, что данный ритуал может сработать только в том случае, если искренне поверить в него.

Однако Любимова предложила дополнить данный ритуал гроздью винограда. Не секрет, что он славится плодородием, одним из лучших лунных дней считается 17-й лунный день, его символом выступает виноградная гроздь — символ успеха, богатства, пишет агентство.