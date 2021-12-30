Астролог рассказал, что будет с коронавирусом в 2022 году

Также наш автор уточнил, какие проблемы подкинет нам грядущий год.

По определению известного британского астролога Николаса Кэмпиона – «Если когда-либо существовал момент, на который может быть построен настоящий мировой гороскоп – то это должен быть момент создания Организации Объединенных Наций» («Книга мировых гороскопов»).

«Объединенные Нации начали существовать в результате конференций, состоявшихся между Советским Союзом, США и Великобританией на заключительных стадиях Второй мировой войны. 24.10.1945 года необходимое число государств ратифицировали договор, а СССР, Белоруссия и Украина передали свои ратификационные документы в Госдепартамент США в Вашингтоне. В 16:45 Объединенные Нации начали существовать, когда гос. секретарь США подписал протокол внесения ратификационных документов, и представленный гороскоп построен на эти данные».

Именно в этой условной карте мира от 24 октября 1945 года хорошо просматриваются общемировые проблемы, связанные и с пандемией, охватившей все «объединённые нации» и климатическим кризисом, и по цепочке турбулентностью в экономике и международных отношениях.

Один из важнейших факторов этой карты – довольно слабый статус по положению в знаке и секторе (доме) гороскопа влиятельных и зловредных планет Марса и Сатурна (стоящих в соединении), которые начиная с начала 2020 года начали поочерёдно принимать долгосрочную плавающую оппозицию от высшей планеты Плутон, связанной с глобальными трансформациями, затрагивающими большие слои населения. При этом Марс и Сатурн в гороскопе ООН имеют ключевое значение управляя системными сферами гороскопа.

Буквально в это же время в другой прогностической карте (прогрессивной карте) Луна (представляющая в мировых картах весь народ, население) на два с половиной года перешла в знак Рыб, связанный с различными видами изоляций и ограничений, паталогическими процессами и болезненными состояниями, системами копирования и вирусами, загрязнениями, природными аномалиями. Практически, судя по этой карте можно сказать, что человечество вступило в резонансный период необратимых изменений, что получило подтверждение на небе приходом других воистину исторических циклов – в течение 2020 года на небе сначала состоялось редкое соединение Сатурна с Плутоном в Козероге, а в конце года без преувеличений Великое соединение Юпитера и Сатурна в Водолее.

В дальнейшем, начиная со второй половины 2020 года, в прогностике по гороскопу ООН в карте годовых дирекций начал уточняться ещё один и опять длительный «тематический» аспект, довольно ярко отразивший картину разворачивающейся пандемии, а с ней и всех споров, разногласий, буквально разделивших общество на привитых и непривитых, праведных и неверных. Медленная высшая планета Нептун (в ранге одного из управителей знака Рыб), контекстно прочно связанная со всеми инфекциями и заразой в общем виде, системой ФАРМА сфер и больничными структурами медицины, начала формировать оппозицию к той самой Луне (чаяния народа) в карте ООН, создавая неопределённости и хаос, уязвимость к заражениям. К середине 2021 года Нептун проходит точную фазу противостояния с Луной и в это же время в карте набирает силу ещё один неприятный, но более второстепенный аспект – Меркурия к Солнцу.

На сегодняшний день все перечисленные выше самые негативные циклы и аспекты в гороскопе ООН сопровождающие пандемию прошли свой пик и находятся в затухающей фазе. Однако практически до мая 2022-го в обители Нептуна в знаке Рыб будет пока находиться прогрессивная Луна, а также ещё сойдутся несколько локальных напряжённых аспектов, которые могут поддерживать огонь пандемии (конец декабря, первая декада февраля и первая декада марта). Однако в общем плане если брать эту карту за вполне работающий в астрологической практике ориентир прогнозирования – к маю 2022 года вероятно можно ожидать существенного снижения пандемического индекса и повсеместного роста заболеваний по всему миру.

Тем не менее в дальнейшем есть серьёзный повод и к повторному привлечению внимания к гороскопу ООН и опять к положению планеты Нептун. Очень редкий фактор, складывающийся в прогрессивной карте гороскопа ООН, который будет иметь значение к осени 2022-го, – торможение и разворот Нептуна в движении с прямого на ретроградное. Этот важный показатель требует пояснения – дело в том, что в современном мире Нептун, кроме всего прочего, имеет широкий спектр соответствий и влияний на жизнь человека – природа, ландшафты, биоразнообразие и климатология, химические эквиваленты, флора и фауна, полезные ископаемые, водные ресурсы. В этой связи можно предполагать, что разворот Нептуна в условной карте мира создаст не только необходимый резонанс и ещё большую озабоченность человека к проблемам изменения климата, но и поставит задачи более действенного изменения понятий и подходов населения планеты к использованию природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Либо этот период (осень-зима 2022-го) станет «моментом истины», показывающим какой-то новый поворот в мироощущении, мировоззрении человека и общества.

Впрочем, нельзя не отметить, когда прогнозы строятся на основе влияния двуликого Нептуна, очень трудно учесть все возможные сценарии разворота событий, но главное, хотелось бы чтобы смена движения Нептуна не принесла никаких неожиданных сюрпризов деструктивного порядка. Поэтому и о двух осенних затмениях, затрагивающих карту ООН осенью 2022-го, как событийных факторов, пока говорить не хотелось бы в пространном ключе, так как эти затмения могут быть вовсе не связаны с последствиями пандемии или борьбы с климатическими проблемами, а могут напрямую коснуться существования самой организации объединённых наций.