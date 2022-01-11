Самые сложные мужчины по знаку зодиака

Астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака — самые сложные партнеры для совместной жизни. Проверяй, есть ли среди них твоя половина.

Каждый человек обладает своим собственным, уникальным набором черт и качеств характера, но с точки зрения астрологии у представителей одного и того же знака все же есть кое-что общее. Однако эти общие черты не всегда только положительные.

1 Дева

Представители этого знака Зодиака — главные зануды. Они не могут представить свою жизнь без четкого расписания, контроля и постоянной критики. По их мнению, критика второй половинки — это что-то вроде светской беседы, к тому же, Девы уверены, что просто говорят в слух очевидные вещи. Терпеть такое ежедневно сможет далеко не каждая представительница прекрасного пола. Плюс ко всему, Девы часто бывают беспочвенно подозрительными и ревнивыми. Однако, в защиту Дев стоит сказать, что они довольно отходчивые и легко идут на примирение после ссор.

2 Рак

Раки считаются чуть ли не самыми идеальными партнерами и мужьями на свете. Вроде как, они чувствительные, романтичные, тонкие, семья и близкие для них всегда стоят на первом месте, однако есть у этого знака и другая сторона. В силу своей гиперэмоциональности, Раки становятся чересчур капризными и даже истеричными. В таких ситуациях все зависит от того, как прошло детство мужчины-Рака. А еще, они отлично умеют манипулировать другими людьми и могут быть очень ревнивыми.

3 Козерог

Козероги привыкли четко следовать своему плану и не волноваться по поводу мнения окружающих. В семейной жизни они контролируют все и вся и не упускают возможности лишний раз покритиковать свою партнершу. Козероги настоящие карьеристы и очень заботятся о своей успешности, поэтому, если в этой области вдруг что-то начинает идти не так, всем близким к Козерогу людям стоит приготовиться к трудным временам. А еще, Козерогов с уверенностью можно назвать жмотами. Они очень прижимисты в деньгах.

4 Водолей

Водолей — приз на любителя. Наличие в жизни такого мужчины партнерши или семьи никак не повлияет на его времяпрепровождение. Его широкий круг общения, вечные дела, встречи и вечеринки останутся с ним в том же объеме. Эти мужчины не хотят и не будут ничего менять в своей жизни ради семьи, возможно, именно поэтому они довольно часто разводятся. И если вас такой ритм жизнь не устраивает, то скорее всего, с Водолеем вам не по пути. А еще такие мужчины — асы домашних скандалов и ссор. Они с легкостью могут устроить настоящую драму на пустом месте просто ради собственного веселья.

5 Овен

С Овнами вообще невозможно расслабиться. Человек, который стремится быть первым везде и всегда, вряд ли будет мириться со слабостями и ошибками своей половинки. С ним ты всю жизнь будешь вынуждена доказывать, что ты его достойна. И неважно, прав он в своей критике или нет, извиняться перед ним должна будешь ты. Просто потому, что опоздала на свидание или не понравилась его сестре.