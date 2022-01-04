Ищем единомышленников — финансовый гороскоп на 5 января

В этот день важно найти тех людей, на которых точно можно положиться.

Овен

Овнам, занимающим руководящие должности, в первой половине дня могут поступить достоверные сведения о реальном положении дел, что поможет в принятии взвешенных управленческих решений. Если вы ведете переговоры, то вполне сможете найти компромиссные решения и прийти к подписанию договора. В конце дня из-за семейных проблем вам будет сложнее сосредоточиться на карьере.

Телец

У Тельцов хороший день для интенсивной профессиональной учебы. Вы сможете за короткий срок усвоить большое количество учебного материала. Особенно удачно пойдут коллективные формы обучения, в составе группы, на факультативных занятиях. На основной работе могут выплатить премию. Консультанты сетевого маркетинга увеличат портфель заказов и количество подписчиков.

Близнецы

Близнецам рекомендуется активнее взаимодействовать с начальством в деле реформирования и совершенствования стиля и методов работы. Это хороший день для принятия мер по оптимизации своих расходов, приходу к сбалансированной финансовой политике. Прекрасно складываются отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Рак

Как бы ни было сложно Ракам договариваться о сотрудничестве с потенциальными партнерами, однако они смогут учесть интересы сторон и прийти к действительно взаимовыгодному соглашению. Это хорошее время для диалога по урегулированию юридических споров и прихода к мировому соглашению. Объемы продаж растут, товарно-денежный оборот ускоряется, что способствует росту ваших доходов.

Лев

Львам рекомендуется использовать этот день для приобретения навыков работы с техническими средствами. Особенно смогут отличиться те, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием машин и механизмов, а также бытовой техники, компьютеров и автомобилей. Если вы меняете работу, то сегодняшний день рекомендуется использовать для знакомства с новым трудовым коллективом.

Дева

Девам в этот день удастся получить новый опыт в своей профессиональной деятельности и расширить свои представления о работе. Это также хорошее время для обучения в составе небольшой группы учащихся и единомышленников. Повышается результативность работы по индивидуальному обслуживанию клиентов. В течение дня будут приходить обнадеживающие новости относительно текущих дел.

Весы

Весам звезды советуют усилить внимание к своим коллегами и подчиненным. Во многом именно от отношений с этими людьми будет зависеть результативность работы. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе может сложиться доброжелательная, основанная на взаимопомощи. Больших результатов добьются те, кто занят торговой и посреднической деятельностью.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется заниматься обновлением своих деловых связей. Если вы увидите, что какие-то из контактов перестали отвечать вашим требованиям, и все чаще допускаются нарушения договоренностей, то самое время поискать таким людям замену. Этот день больше склоняет к творческим проявлениям. Не бойтесь экспериментировать, искать, пробовать.

Стрелец

Стрельцы смогут составить правильное представление о своем финансовом положении только в том случае, если проведут полный анализ своего бюджета. Это рекомендуется сделать при определенном напряжении в финансовых вопросах, когда вам может не хватить наличных средств для обеспечения повседневных нужд. Благоприятный день для лиц публичных профессий и торговцев предметами искусства.

Козерог

Козерогам звезды советуют проявить гибкость при выстраивании делового сотрудничества с партнерами. Очень важно, чтобы вы были максимально информированными относительно текущей ситуации в делах. Также это хороший день для поездок и торговли. Бизнесменам и руководителям можно делать кадровые перестановки, что приведет к оптимизации всей структуры управления.

Водолей

Водолеи смогут увеличить производительность труда и повысить уровень доходов благодаря улучшению сотрудничества с коллегами и подчиненными. Возможно, вам предложат выйти на подмену заболевшего коллеги с оплатой в двойном размере. Могут возникнуть и другие варианты для подработки. Хорошее время для оформления банковских займов.

Рыбы

Рыбы смогут преуспеть в делах, если проявят готовность к сотрудничеству с единомышленниками. Оптимистический настрой и уверенность в успехе также поможет вам добиться поставленных целей. Вместе с тем вы не можете быть застрахованы от неожиданностей, типа технической поломки. Возможно, придется пересмотреть некоторые из своих планов.