Берем время на решение — финансовый гороскоп на 6 января

Прежде чем принять решение, стоит хорошенько подумать.

Овен

Овны смогут увеличить свои доходы за счет дополнительной подработки: на полставки, по совместительству. Благоприятно сложатся дела у работающих на государственной службе, особенно в контрольных и властных структурах. Успеха добьются те, чья работа требует глубокого исследования, сосредоточения на деталях. Рекомендуется более серьезно относиться к соблюдению правил и норм закона.

Телец

Этот день принесет удачу Тельцам в сфере делового партнерства. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договора, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации. Удачно пойдет учеба в вузе и на курсах повышения квалификации. Это благоприятный день для финансовых операций и реформирования бизнеса.

Близнецы

Близнецы добьются больших успехов в работе, если будут действовать по плану и четко контролировать рабочее время. За счет возросшего трудолюбия и хороших отношений с коллегами и начальством, сейчас имеют отличный шанс добиться положительных сдвигов в карьере. Звезды советуют сосредоточиться на текущих делах и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Рак

У Раков благоприятный день для публичной деятельности. У работников сферы услуг появятся новые заказчики. Рекомендуется вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Внимательное и доброжелательное отношение к людям – ключ к успеху в делах. Работа будет доставлять вам удовольствие.

Лев

Львам рекомендуется прибегнуть к услугам страховых фирм и оформить с ними соответствующий договор. Хорошее время для внесения изменений в график работы и пересмотра штатного расписания фирмы с целью оптимизации расходов. Вы сможете улучшить условия своего труда. Вам могут вернуть долг, который вы уже не рассчитывали получить.

Дева

Девы смогут благополучно решить многие вопросы за счет использования связей и установления новых деловых контактов. Особенно это касается торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорта, связи, консультаций, индустрии развлечений и моды. Не теряйте инициативы, будьте оптимистами, и у вас все сложится замечательно.

Весы

У Весов сегодня наиболее удачные сейчас сферы деятельности связаны с недвижимостью, ремонтными работами (особенно в коммунальных службах), строительством, сельским хозяйством, промышленным производством и магазинной торговлей. Чем меньше круг ответственности в вашей работе, тем большего результата вы сумеете добиться. Порядок и трудолюбие – залог успеха.

Скорпион

Скорпионы смогут успешно проявить себя во многих сферах деятельности, если будут вести себя активно и постараются не выпускать инициативу из своих рук. Удачно проходят поездки и торговля мелким и крупным оптом. Консультанты сетевого маркетинга расширят сеть подписчиков. Не бойтесь экспериментировать, пробовать, тестировать с целью повышения качества и эффективности своего труда.

Стрелец

У Стрельцов хороший день для тихой уединенной исследовательской работы. Наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку, на дому и без деловых партнеров – типичной такой работой является фриланс. Очень важно сегодня правильно распределить рабочее время и не терять ни минуты. В этом случае вы сможете сделать гораздо больше, чем обычно.

Козерог

Работа с информацией, использование деловых связей и активный обмен мнениями – вот те обстоятельства, из которых складывается продуктивная работа для Козерогов сегодня. Те, кто занят учебой, повышением своего профессионального уровня или освоением информационно-компьютерных технологий, также смогут добиться успеха. В целом вы сегодня можете иметь более выгодную, чем обычно, работу.

Водолей

Чем меньше Водолеи будут афишировать свою деятельность, тем успешнее и результативнее пройдет этот день. Если вы ищите новую работу, то сегодня вам могут предложить интересный вариант. Особенно велики шансы на успех у тех, кто имеет тайных влиятельных покровителей – они обязательно замолвят за вас словечко. Старайтесь основные свои дела держать в тайне от окружающих.

Рыбы

У Рыб сегодня может возникнуть много оригинальных идей, которые будут хорошо восприняты вашими единомышленниками. Наиболее продуктивным направлением являются меры по раскрутке бизнеса. Это прекрасное время для принятия согласованных взвешенных решений и планирования на будущее. Составленный вами бизнес план может оказаться вполне обоснованным и имеет шансы на реализацию.