Пользуемся советами — гороскоп на 8 января

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Овна, добавляет энергии и прямолинейности, а в запутанной ситуации предлагает простые, ясные и остроумные решения.

Это день логического системного мышления, динамики и здорового юмора, удачного сочетания предприимчивости и организованности. Он помогает вернуться к плановым делам, маршрутам и контактам, подходит для технических работ, тренингов, командировок, спорта, для занятий, связанных с программированием, аналитикой, комбинаторикой, для восстановления регулярной связи, согласования планов и координации действий, отработки различных вариантов и сценариев.

Овен

В этот день Овны вырвутся из ловушки зависимости, станут более продуктивными и организованными. Если вчера их дела зашли в тупик, сегодня они найдут из него выход и начнут наверстывать упущенное (возможно, сразу в двух направлениях). Обстоятельства позволят им восстановить связь с друзьями и доступ к новостям. Можно вернуться на заданный маршрут, к штатному режиму работ, общения или тренировок.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит сочетать активность с осторожностью. Ситуации этого дня требуют быстрых, точных, ловких и профессиональных маневров. Возможны неоднозначные моменты и задачи, не имеющие единственного решения. Не исключено, что обстоятельства вынудят вас сделать нестандартный ход и выступить в двойственной роли. Не помешает учитывать правовой и (или) этический аспект совершаемых действий.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут найти поддержку у друзей, коллег или специалистов, в том числе дистанционно. День сулит удачу в исследованиях, путешествиях, онлайн-обучении, в консультациях и согласованиях. Не подведут проложенные маршруты, программы, шаблоны, алгоритмы и системы связи. Можно получить компетентный совет, протестировать и сравнить перед выбором равноценные варианты из разных источников.

Рак

У Раков сегодня нет времени витать в облаках. День требует целеустремленности и умения балансировать между знакомыми противоречиями. Не исключен тест на профессионализм, исполнительность, управленческую ловкость или правовую грамотность. Возможно совещание. Важно держать под укой документы, иметь инструкции или доступ к официальным данным, вовремя получать подсказки от коллег или специалистов.

Лев

Сегодня внешние события складываются для Львов довольно удачно, но им не всегда легко воспользоваться своим законным шансом. Многим представителям знака помешает негативное стечение обстоятельств, заложниками которого они временно оказались. В роли досадного рокового препятствия может выступить хроническое недомогание или загруженность повседневными обязательствами. Не исключен правовой просчет.

Дева

Сегодня звезды устроят Девам очередной небольшой тест, который большинство представителей знака пройдет с легкостью. Многим Девам поможет наработанный опыт, а также системная поддержка: официальные инструкции, друзья и коллеги на связи, нужные программы или гаджеты под рукой. Но есть сферы, где им стоит быть начеку, так как возможны заминки, ошибки и колебания. Прежде всего, это любовь и финансы.

Весы

Весам сегодня не стоит терять время, если они заинтересованы в конструктивных переговорах, профессиональной консультации, согласовании планов, обращении в суд или другую инстанцию, ищут свидетеля, адвоката, посредника. Им важно не терять бдительность, если в диалоге затронута болезненная для них и их собеседников тема (особенно связанная с жильем, наследством, партнерским или семейным активом).

Скорпион

Сегодня Скорпионам имеет смысл настроиться на задачи текущего момента, максимально оптимизируя алгоритм их решения. Желательно следовать правилам и инструкциям, а в нестандартных случаях советоваться со специалистами. Не помешает иметь помощника, дублера или подстраховку. Не всегда стоит думать о деньгах и о своем личном комфорте. Особой заботы может требовать здоровье, питомец, дом или машина.

Стрелец

Стрельцам этот день поможет сбросить лишнее эмоциональное напряжение, а также найти применение какому-то из своих талантов или прежних достижений. Возможно, появится повод для интеллектуальной или физической разминки, найдется предлог на законных основаниях включиться в знакомую игру или систему общения. Это подходящий момент для занятий спортом или активным хобби. Не стоит заниматься бизнесом.

Козерог

Сегодня у Козерогов может вновь появиться знакомый повод для неуверенности и колебаний. Некоторые Козероги столкнутся с двойственной противоречивой позицией других людей - например, своих сограждан или домочадцев - которая будет их раздражать. В этот день лучше отложить сложные дела. За мелкие задачи желательно браться, вооружившись инструкцией и наметив альтернативный план для подстраховки.

Водолей

Сегодня Водолеи могут сделать ставку на свои интеллектуальные таланты, связи и профессиональный опыт, а также на спортивные, водительские и управленческие навыки. Многие Водолеи будут отличными консультантами, администраторами, координаторами, тренерами, преуспеют в программировании, комбинаторике или играх с четкими правилами, смогут блеснуть нестандартной аргументацией или оригинальным юмором.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам выйти из поля своих фантазий, желаний и новых идей. Не отказываясь от них, стоит проявить больше внимания к технической и интеллектуальной базе своих планов. Не будет лишним упорядочить платежные документы и текущие записи. Если возник интерес к приобретению средств связи или программных обновлений, стоит вначале изучить предложения и сравнить доступные варианты.