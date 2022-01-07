Проводим досуг вместе — любовный гороскоп на 8 января

Сегодня стоит провести весь день вместе за какими-то интересными занятиями.

Овен

Сегодня Овны полны решимости и уверены, что могут найти сбалансированный выход из любого положения. Увы, в любви их логика работает не всегда, и они рискуют взять ложный курс. Звезды советуют не быть чересчур самоуверенными и, надеясь на лучшее, одновременно готовиться к возможным осложнениям.

Телец

Сегодня Тельцам могут изменить их природные основательность и прагматизм. В делах сердечных у них может возникнуть искушение «срезать путь» или нарушить какой-то закон. Действия в обход классического любовного сценария могут увенчаться успехом, но также оставить неприятный осадок двойственности.

Близнецы

Этот день предлагает Близнецам вынести за скобки эмоции и включить логику, а как дополнение - чувство юмора. К своим личным отношениям многие Близнецы подойдут с готовыми стандартными шаблонами и алгоритмами оценок - что будет весьма кстати, если они запутались и хотят разобраться в своих чувствах.

Рак

Сегодня в личной жизни Раков может активизироваться знакомый двойственный сценарий, в котором они чувствуют себя некомфортно или неловко. Но у них есть шанс избежать неприятного развития событий, если до наступления следующего дня они успеют оценить сложившуюся ситуацию и найти в ней точку опоры.

Лев

Сегодня многим Львам придется признать, что в их личной жизни не все идет так, как им хочется. И дело не в отсутствии возможностей, а в том, что иногда они просто не могут пустить их в ход - и их бонусы в любовной игре сгорают. Даже самые яркие и эффектные Львы пока вынуждены приглушить свой блеск.

Дева

Сегодня любовь - та область, где Девы чувствуют себя не очень уверенно и порой теряют свою природную способность мыслить рационально. Именно поэтому они способны допустить в ней ошибки, которых никогда не делают «на холодную голову». Их безупречное поведение означает, что они не влюблены всерьез.

Весы

Весам звезды намекают, что им не стоит упускать возможность поговорить с любимым человеком. Чем значительнее вопрос, который вас волнует, тем больше оснований затронуть его именно сегодня (разумеется, не забывая о классических дипломатических предосторожностях, если тема является в паре «больной»).

Скорпион

Сегодня настроение влюбленного Скорпиона может настолько резко измениться, что это приведет партнера в некоторое недоумение. Скорее всего, Скорпион окажется поглощен каким-то срочным делом, которое заставит его временно отодвинуть романтику (но не роман и связанные с ним планы) на второе место.

Стрелец

Сегодня звезды настоятельно советуют Стрельцам включиться вместе с любимым человеком в какое-то активное занятие. Если вас или партнера нервирует новая обстановка, самое время сбросить стресс. При этом не обязательно изобретать новый сценарий, достаточно пойти одним из знакомых проверенных путей.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отложить все нестандартные любовные инициативы, а остроумные советы «освежить отношения» пропускать мимо ушей. Любая шутка или прикольная задумка в исполнении Козерога будет выглядеть, как минимум, тяжеловесной, и ему будет обидно: ведь он старался и все заранее продумывал.

Водолей

В этот день Водолеи чрезвычайно убедительны и уверены в себе, пока дело не коснется любви. Приближение объекта симпатий способно лишить их легкости в общении. Но так просто они не сдадутся - и будут мужественно пытаться скрыть свое смятение за необычным юмором или холодными оценочными суждениями.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы становятся менее эмоциональными и внушаемыми. Свои бурные переживания они честно пытаются совместить с трезвым объективным анализом событий и часто у них это получается. Отличный знак - способность видеть себя и свои отношения со стороны, с долей критики и здорового юмора.