Получим второй шанс — любовный гороскоп на 11 января

Сегодня мы сможем попытаться еще раз вернуть любовь.

Овен

Сегодня любовная гармония может оказаться у Овнов в прямой зависимости от их текущего материального положения, а также от умения грамотно распорядиться наличными ресурсами, от денег до продуктов. Можно сделать любимому человеку приятный сюрприз, оплатив его долги или приготовив его любимое блюдо.

Телец

Тельцы сегодня смогут выступить перед любимым человеком в одном из своих самых привлекательных, оригинальных и романтичных образов. При этом они обернут в свою пользу даже формальные барьеры - такие, как расстояние, набор социальных штампов или дистанцию, диктуемую им профессиональным этикетом.

Близнецы

Непредвиденные события этого дня могут создать Близнецам сложности в других сферах, но в любви станут скорее благоприятными. Многие Близнецы убедятся, что у Амура ни один сюжет не является случайным. Возможно, сегодня будет получено какое-то подтверждение, или придет компенсация за прежние волнения.

Рак

В необычных обстоятельствах этих суток Ракам будет легко совмещать романтизм, практичность и дальновидность. Это день импровизаций - порой вынужденных и чем-то ограниченных, зато неожиданно удачных. Если сегодня вы сделаете любимому человеку оригинальный сюрприз, будьте уверены: он его не забудет.

Лев

Сегодня Львам будет нетрудно понравиться своему деловому партнеру, коллеге, руководителю или подчиненному - чем им и стоит пользоваться, если такой человек, волей судьбы, вызвал у них симпатию. Но звезды не советуют забывать о рамках, заданных такой ситуацией, например, о профессиональном этикете.

Дева

Сегодня для влюбленных Дев все складывается к лучшему. Даже формальные препятствия станут для них неожиданным подарком. Например, дорожная пробка, командировка или рабочее дежурство могут дать им лишний повод пообщаться с объектом симпатий, покорив его талантом, профессионализмом или эрудицией.

Весы

Весов звезды предупреждают о вероятности любовных сюрпризов и волнений, но не советуют бояться нештатного поворота событий: в сложившейся ситуации именно он окажется стабилизатором отношений или импульсом к их оживлению. Важную роль сыграет интимная гармония, согласие в быту и в финансовых делах.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы вынуждены играть в игру «тепло-холодно», даже если они не помышляют о каких-либо коварных манипуляциях. На сложные ритуалы общения их может спровоцировать их капризный партнер или стечение обстоятельств (например, заранее заданная дистанция, которую им не преодолеть).

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам использовать в любви тактику «заземления». Пользуйтесь любой возможностью показать любимому человеку, что вы реалист и с вами не пропадешь в неожиданной ситуации, так как ваш блестящий интеллект гармонично сочетается с даром полезных практических импровизаций.

Козерог

Сегодня у Козерогов в руках ключ к любви. Романтическое волнение им придется сочетать с трезвой оценкой своих ресурсов. Многим Козерогам судьба дает второй шанс в момент, когда они перестали его ждать. Им нужно время, чтобы стряхнуть шелуху прежних ошибок и на этот раз сделать все на высшем уровне.

Водолей

Сегодня от Водолеев требуется «сказать все, пока не сказав ничего». Именно этого, по сути, ждет от них любимый человек - не говоря уже о том, что подобный стиль общения сейчас в их собственных интересах. Им стоит быть внимательнее в случайных разговорах и при неожиданных виражах любовного диалога.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит согласиться на романтическое свидание и не отступать, если на пути возникли организационные трудности: результат будет того стоить. Возможна случайная встреча с бывшей пассией. А вот дистанционным контактом лучше не увлекаться: есть риск недопонимания или проблем со связью.