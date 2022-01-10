Ищем возможности — финансовый гороскоп на 11 января

Сегодня мы сможем найти подработку или иной источник денег.

Овен

У Овнов этот день может стать очень успешным в плане продвижения в карьере. Особенно это относится к руководящим работникам и менеджерам. Вы сможете провести эффективные структурные реформы, направленные на оптимизацию расходов и это сразу приведет к росту эффективности. Преуспевают работники ремонтных мастерских, жилищно-коммунального хозяйства.

Телец

Тельцам рекомендуется действовать открыто, и ориентировать себя на развитие конструктивного партнерского сотрудничества. Успешно проходят переговоры, в результате которых вы можете прийти к договоренности о длительных отношениях, рассчитанных на годы. Звезды советуют подумать об укреплении безопасности своего бизнеса, об установке систем видеоконтроля и сигнализации, смены паролей.

Близнецы

Близнецам необходимо четко исполнять служебные инструкции и тщательно планировать свое рабочее время. Это хорошее время для улучшения навыков работы с техническими средствами – за счет этого вы можете повысить производительность труда и качество своей работы. Выгодно становится делать капиталовложения в строительство, в техническое переоборудование производственных цехов.

Рак

Ракам звезды советуют активнее вступать в деловое партнерство. Только благодаря вовлечению других людей в сферу ваших экономических интересов вы сможете увеличить свои доходы. Преуспевают представители публичных профессий, торговцы, преподаватели, юристы. Вместе с тем воздерживайтесь от строительных и ремонтных работ.

Лев

Львам рекомендуется делать ставку на всемерное укрепление и развитие отношений с коллегами. В трудовом коллективе будет царить доброжелательная психологическая атмосфера. В любой момент вы сможете получить необходимую поддержку или совет более опытных коллег. Вы можете тяготеть к практической работе с камнем и металлами.

Дева

Девам рекомендуется использовать этот день для наращивания багажа профессиональных знаний. Успешно пройдет это время для студентов. Записывайтесь на факультативные занятия или на специальные курсы. Особенно успешно проведут это время творческие работники, бизнесмены, частные предприниматели, представители шоу-бизнеса, индустрии развлечений, спорта, моды и отдыха.

Весы

Весам рекомендуется провести полную инвентаризацию своих финансовых ресурсов. После анализа своих доходных и расходных статей бюджета вы сможете лучше спланировать свою финансовую стратегию на будущее. Удачный день для завершения работы над проектами и подготовки отчетов. Воздержитесь от проведения ремонтных работ.

Скорпион

Скорпионам в этот день можно проводить деловые встречи, планировать поездки, заниматься аналитической работой с информацией. Ускоряются любые процессы, связанные с товарно-денежным и информационным обменом. Вы сможете подписать выгодные договоры. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений.

Стрелец

Стрельцы в это день имеют все шансы увеличить свою производительность труда, а значит, и потенциальные доходы. Благодаря хорошим отношениям в трудовом коллективе вы получите выгодную работу и не будете иметь никаких проблем с её исполнением. Безработные могут найти новую работу. Успешно идут строительные работы, процветает семейный бизнес.

Козерог

У Козерогов сегодня ответственный день, когда, возможно, придется принимать важные решения. Если раньше какие-то дела не получали желаемого развития, то теперь вы сможете что-то пересмотреть и скорректировать в своих личных подходах. Опирайтесь на единомышленников и активнее проявляйте свои творческие способности. Поощряйте в себе предпринимательский азарт, стремление к новизне и лидерству.

Водолей

Водолеям рекомендуется направить свою энергию на укрепление карьеры. При этом наиболее предпочтительными будут контакты с влиятельными людьми, которые готовы стать вашими покровителями. Возможно, положительную роль в ваших делах сыграют близкие родственники. Процветает магазинная и рыночная торговля, гостиничный, ресторанный и семейный бизнес.

Рыбы

Рыбам рекомендуется больше внимания уделять профессиональному обучению. Постарайтесь расширить свои представления о профессии за счет контактов с опытными коллегами. Возможно, вам удастся познакомиться с такими людьми на специализированных форумах в интернете и это будет полезно в плане вашего профессионального роста. Более других преуспеют работники транспорта, социального обслуживания, консультанты и журналисты.