Звезды приготовили сюрпризы — гороскоп на 11 января

9-10 лунные сутки. Сегодня положение Луны готовит сюрпризы, в которых есть приятная сторона.

День сулит неожиданные романтичные ситуации, находки, подарки, материальные удачи, компенсации - но также может создавать препятствия в виде задержек, проверок, формальностей, нештатных ситуаций, физической или эмоциональной дистанции. Возможны программные сбои в сетях и платежных системах из-за плановых обновлений. В мышлении будет накапливаться системная ошибка, нарастать упрямство, негибкость, зацикленность на одной теме или позиции. Возможны заминки с речью или связью. Не всегда будет легко договориться с друзьями.

Овен

Сегодня Овнам стоит следить за новостями в социальной и экономической сферах: они повлияют на финансовые планы, помогут закрыть долг, найти материальную поддержку или получить компенсацию. С той же целью полезно быть в курсе новостей профессионального сообщества или группы по интересам. Возможны удачные покупки б\у и неожиданные находки на распродажах. Не стоит одалживать деньги и вещи друзьям.

Телец

Сегодня на первом месте у Тельцов личные нужды. День в чем-то ограничит вашу свободу - но он также покажет, насколько вы организованны, что для вас значит ваш профессиональный, гражданский или дружеский долг. Возможен контакт с начальством или инстанцией, визит, извещение или собеседование. Одновременно это день дружелюбия и приятных находок. Вы обаятельны и будете нравиться не всем, но многим.

Близнецы

Сегодня внимание Близнецов фиксируется на материальных вопросах. Интерес возрастет, если имеются накопления за рубежом или в валюте, ищутся средства на поездку или учебу, а важные люди (заемщики, кредиторы, поручители, коллеги, родня) живут на отдаленных территориях. Есть шанс на компенсацию расходов или на пополнение бюджета из тайного источника. Могут выручить прежние инвестиции и сбережения.

Рак

Сегодня многие Раки будут неравнодушны к общественным событиям и новостям в своей группе по интересам. Возможны актуальные экономические новости, определяющие новый тренд и помогающие пересмотреть прежнюю финансовую политику. Самое время укрепить дружеские симпатии и взаимовыгодные связи, проверенные временем. Возможны удачные продажи и обмены ненужных вещей либо неожиданные находки на сейлах.

Лев

События этого дня помогут Львам в очередной раз скорректировать свои планы, в том числе профессиональные. Возможны внеплановые совещания с партнерами и начальством, кадровые перестановки, проверки, программные обновления, полуофициальные визиты и другие сюрпризы. Могут войти в конфликт дружба и долг, симпатия и дистанция. Пригодится лояльный помощник или умение оставаться хорошим исполнителем.

Дева

Этот день задает Девам определенные рамки поведения и мышления, но в целом скорее благоприятен. В любой ситуации найдется что-то хорошее, а проверки и ограничения станут отличным поводом укрепить дисциплину или трезво оценить свои возможности. Заминки в одной сфере принесут им удачу в другой - например, некоторые Девы используют внеплановую командировку как повод пообщаться с любимым человеком.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам проверить системы безопасности, особенно электронной и финансовой. В течение суток не исключены сбои в сетях, обрывы коммуникаций, отмены платежей и другие странности. Возможны обновления, сюрпризы от друзей, коллег и заказчиков, организационные трудности в обучении детей. Для выполнения любой стандартной задачи может потребоваться чуть больше времени, чем обычно.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нетрудно угадать чужие потребности и подстроиться к чужим капризам. Ладить с людьми им поможет взаимная симпатия или выгода, а также общее прошлое. Проблемы возможны на уровне системных формальностей. Вероятно, вам придется соблюдать лимит времени или дистанцию, тщательнее выбирать аргументы в разговоре. Однако любой диалог сейчас важен и лучше отозваться, если его предлагают.

Стрелец

Стрельцы могут столкнуться с необходимостью плановых или других обновлений в своем привычном режиме. Возможно, на повестке дня окажется очередной апдейт или пересмотр штатного расписания. В случае системных жизненных перемен может назреть смена работы, сервиса, медицинского обслуживания или диеты - в этом случае, звезды советуют ограничиться «пробным заплывом» или заключить временный договор.

Козерог

Сегодня Козероги обаятельны и изобретательны, мыслят практично и творчески. Их может вновь посетить старое романтическое увлечение. Если что-то покажется им привлекательным, их не остановят организационные трудности и не смутит перспектива заново изучить большой объем информации. Важно помнить, что оригинальные идеи этого дня требуют системной доработки и шлифовки, а значит, времени и вложений.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что сегодня они несут ответственность за свои слова. Многим Водолеям придется выступить в роли консультантов, планировщиков, программистов, аналитиков или оценщиков, дать профессиональное заключение, дружеский или родственный совет. К вам могут обратиться как к главе семьи, владельцу жилья, лидеру группы или «мозгу» проекта. Стоит ограничиться предварительным заявлением.

Рыбы

Сегодня звезды готовят Рыбам приятный сюрприз, каким-то образом связанный с прошлым. Возможна романтическая или дружеская встреча, которая согласуется с их новыми планами и ожиданиями, или материальная удача. Не исключены оригинальные находки в магазинах или раритетные покупки с рук. В числе сложностей этого дня могут оказаться обрывы связи, а также задержки, проверки и другие препятствия в пути.