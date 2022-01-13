Три знака зодиака, которых оберегает сама Вселенная

Астрологи считают представителей нескольких знаков зодиака настоящими любимчиками Вселенной.

Один из знаков, которых Вселенная буквально оберегает — это Близнецы. Всю жизнь судьба посылает им возможности, оберегая от бед и разочарований — нужно только их разглядеть. Кроме того, они всегда могут найти выход из любой ситуации и с легкостью пойти дальше.

Еще это, конечно, Девы — им удается многое благодаря их старательности. Целеустремленные и трудолюбивые, они почти не допускают промахов ни в карьере, ни в личной жизни, а также всегда готовы дать совет.

Стрельцы наделены оптимизмом и готовы найти только плюсы в любой ситуации, в людях они могут видеть только хорошие стороны, а разочаровываясь — оставаться позитивными и добродушными. А еще Стрельцы окружают себя людьми, дарящими им исключительно позитивную энергетику.