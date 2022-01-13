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Три знака зодиака, которых оберегает сама Вселенная

13 января 2022ГороскопыWMJ.ru

Астрологи считают представителей нескольких знаков зодиака настоящими любимчиками Вселенной.

Три знака зодиака, которых оберегает сама Вселенная

Близнецы

Один из знаков, которых Вселенная буквально оберегает — это Близнецы. Всю жизнь судьба посылает им возможности, оберегая от бед и разочарований — нужно только их разглядеть. Кроме того, они всегда могут найти выход из любой ситуации и с легкостью пойти дальше.

Дева

Еще это, конечно, Девы — им удается многое благодаря их старательности. Целеустремленные и трудолюбивые, они почти не допускают промахов ни в карьере, ни в личной жизни, а также всегда готовы дать совет.

Стрелец

Стрельцы наделены оптимизмом и готовы найти только плюсы в любой ситуации, в людях они могут видеть только хорошие стороны, а разочаровываясь — оставаться позитивными и добродушными. А еще Стрельцы окружают себя людьми, дарящими им исключительно позитивную энергетику.

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