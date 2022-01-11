Чутье не подведет — любовный гороскоп на 12 января

Сегодня мы сможем раскрыть секреты вторых половинок.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам согласовывать с партнером все свои финансовые решения. Согласие в материальных вопросах может стать одним из важнейших моментов, влияющих на стабильность отношений. А вот мнение друзей сейчас не является экспертным - ни в экономике любви, ни в других ее аспектах.

Телец

Этот день вынуждает влюбленных Тельцов вести себя осмотрительно. Обладая уникальным шармом, многие Тельцы предпочтут включить его лишь наполовину, чтобы не нарушить некие правила или не привлечь к себе лишнее внимание. Это не помешает им в устоявшихся отношениях, но может лишить шанса в новых.

Близнецы

Сегодня звезды не рекомендуют Близнецам стремиться к активному формату романтических встреч. Лучше поискать стабильную обстановку, в которой доля экзотики сочетается с комфортом и спокойствием. Можно посидеть в уютном ресторане или устроить домашние посиделки вдвоем, приготовив необычное блюдо.

Рак

Сегодня Раки рисуют себе грандиозные картины будущего любовного триумфа (или любовного реванша по отношению к «неблагодарному и бесчувственному» партнеру). В целом, их мечты близки к истине, но они могут не учесть важную деталь: время многое меняет и даже самые страстные мечты могут «перегореть».

Лев

Сегодня Львам стоит постараться в любви ради каких-то мелочей, но желательно дважды подумать, прежде чем идти на серьезный шаг и жертвовать чем-то важным. Не исключено, что такой жест попросту не будет оценен или будет воспринят как должное, в то время как Лев рассчитывает на восторги и награду.

Дева

Сегодня большинство Дев демонстрирует преданность своим привязанностям, порой весьма схожую с фанатизмом или наведенным любовным мороком. Причиной может быть верность любовным идеалам, достойная восхищения, или психологическая зависимость от некогда близкого человека, ставшая «второй натурой».

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не быть чересчур капризными и придирчивым в любовных делах, если целью являются постоянные отношения. Вместо погони за романтическим идеалом, стоит ценить свое непростое счастье. При жизни под одной крышей важно делить общие тяготы быта и «спать под одним одеялом».

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть возможность наслаждаться гармоничными сторонами своего романа, молча обходя проблемные. Если между вами и вашей половинкой образовалась стабильная зона недопонимания, избегайте бесполезных разговоров и наберитесь терпения: однажды барьер рухнет, и положение вещей изменится.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сдержать свой любовный пыл, так как найти ему достойное применение вряд ли удастся. Обстановка будет постоянно гасить вспышки их романтичных эмоций и порывы сексуального вдохновения (что может оказаться к лучшему, если Стрельцы начинают терять связь с реальностью).

Козерог

Козерогам звезды советуют поставить свои дела на паузу и полностью освободить этот день для любви. Обстоятельства позволяют никуда не спешить, обустроить свидание по собственному вкусу и наслаждаться обществом близкого человека до глубокой ночи. Не сомневайтесь, что ваша любовь сейчас - ценный дар.

Водолей

Влюбленных Водолеев день может подтолкнуть к упрямству и медлительности, а также к молчанию или некоторому косноязычию. Звезды не советуют выбирать его для поиска знакомств, рекомендуют отложить признание, предложение или объяснение. Не стоит выкладывать в Сеть личные фотографии и ставить лайки.

Рыбы

Сегодня Рыб трудно или невозможно обмануть в любовных делах. Их главным союзником и секретным советником вплоть до ночи останется собственное чутье - и оно их не подведет. Многие Рыбы будут одинаково проницательны в отношении своих нынешних пассий, бывших возлюбленных и случайных поклонников.