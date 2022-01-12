Прислушиваемся к партнеру — любовный гороскоп на 13 января

Сегодня нужно не только слушать, но и слышать вторую половинку.

Овен

Сегодня Овнам желательно делиться с любимым человеком новостями (особенно если они касаются совместных планов на будущее или подтверждают какие-то совместные расчеты). Если в отношениях не все гладко, обмен свежей информацией поможет отвлечься от разногласий и почувствовать себя «одной командой».

Телец

Сегодня гораздо важнее личного обаяния для Тельцов могут стать дружелюбие, мобильность и общительность. Также им может пригодиться владение актуальной информацией и особым профессиональным сленгом. Возможно столкновение с прежней любовью на совещании, в командировке или в процессе поиска данных.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут не бояться любовных недоразумений, так как даже в новой и непонятной ситуации располагают надежной «базой данных». Если они хотят сообщить любимому человеку ценную новость или задать важный вопрос, им не стоит медлить (особенно если для этого им нужна международная связь).

Рак

Сегодня влюбленным Ракам не стоит мучительно подбирать слова для выражения своих чувств - по той простой причине, что их эмоции могут оставить объект их симпатий равнодушным. Зато им непременно стоит отозваться даже на пустяковое сообщение любимого человека или поставить лайк под его свежим твитом.

Лев

Сегодня Львам важно выслушать партнера: в его словах найдутся четкие ответы на многие вопросы. Если вы хотите напомнить о себе прежней пассии (особенно коллеге), не увлекайтесь хитроумными стратегиями - попробуйте заново добавить ее в друзья на популярном или узко-профессиональном сетевом ресурсе.

Дева

Сегодня многие Девы - заложники своей работы и карьеры, но забывать о личной жизни не намерены. В выгодном положении окажутся Девы, которые встречаются с коллегой или клиентом. Если же любимый человек не имеет отношения к их делам, Девы попытаются его к ним приобщить, постоянно рассказывая о них.

Весы

Этот день позволяет Весам конструктивно поговорить с любимым человеком. Отношения укрепит возврат к совместным планам и верность данным обещаниям. Обратной стороной дружелюбия и интеллектуального согласия может оказаться недостаток эмоциональной теплоты - зато минимум эмоций снизит риск ссор.

Скорпион

В этот день Скорпионы не склонны открыто выражать эмоции. Они могут прятать свои тайные переживания за отвлеченными рассуждениями или слишком дотошно вникать в формальности отношений. Возможен хладнокровный подход (с четкой шкалой норм и оценок) к интимной жизни или другим «тонким» граням любви.

Стрелец

Стрельцам желательно не оставлять в своих личных отношениях «слепых пятен» и отозваться на приглашение партнера поговорить: вопросы нуждаются в честных ответах, а недоразумения не прояснятся сами собой. Самое время вернуться к старому диалогу, пока есть варианты и не сделан окончательный выбор.

Козерог

Сегодня Козероги пытаются подчинить свои чувства разуму, а личные отношения - определенному алгоритму. Даже если в их виртуальной вселенной все находится под контролем, звезды намекают им, что некоторые стандарты уже изменились и часть своих прежних надежных «формул любви» им пора пересмотреть.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи сдержанны и точны в своих оценках, ибо их любовь к партнеру соседствует с любовью к объективности. Они честно проанализируют поведение своей пассии или вынесут остроумный вердикт самим себе - но вряд ли допустят в свою личную жизнь других людей с их советами, даже друзей.

Рыбы

Сегодня Рыбы легко поддаются новым или вновь возрождающимся надеждам, из-за которых теряют душевное равновесие и объективность взгляда. Это тот день, когда им требуется «помощь зала» в виде честного совета друзей или внешнего четкого критерия. Важное свидание или окончательный вывод лучше отложить.