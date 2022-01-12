Пробуем что-то новенькое — гороскоп на 13 января

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах помогает обмениваться информацией, что очень кстати: в новых условиях приходится заново расставлять акценты, сверять расчеты, пересматривать опыт, переоформлять документы, а порой и проверять свои догадки.

Может возникнуть потребность связаться с бывшими друзьями и коллегами, восстановить каналы связи, освежить знания, заново упорядочить базы данных. Информативный день для тех, кто работает со схемами и расчетами, для программистов, сметчиков, редакторов, тестировщиков, компиляторов, для всех, кто имеет дело с учебой и коммуникациями. Не стоит откладывать переговоры.

Овен

Овнам звезды обещают информативный день. Не исключено, что он начнется с интриги и будет посвящен попытке отделить правду от фантазий. Это подходящий момент для визитов, командировок, работы с документами, для исследований по заданной схеме и сравнения вариантов по стандартному шаблону. Возможно, появится повод вспомнить про забытый маршрут или канал связи, обратиться к кому-то из прежних друзей.

Телец

Сегодня залогом успеха для Тельцов становятся гибкость, информированность, коммуникабельность и объективность. Без этого им будет трудно преуспевать в текущих делах и добывать информацию к размышлению на будущее. Не стоит откладывать работу с документами и расчетами, избегать конференций и собеседований. Часть новостей, планов, приказов нуждается в уточнениях, что может занять несколько недель.

Близнецы

Сегодня Близнецы в своей стихии общения или интеллектуальной работы. У них есть шанс блеснуть профессиональной эрудицией - в том числе знанием специальных терминов на иностранном языке. Это добавит им уверенности в дороге, на новой должности, в споре и конкуренции. Продуктивный день для комментаторов, преподавателей, гидов, юристов, переводчиков, редакторов, секретарей, операторов на телефоне.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня эмоции уходят на второй план, гораздо важнее коммуникабельность и готовность следовать всеобщим правилам. Даже в нештатной ситуации у вас не будет проблем, если вы общительны, дружелюбны и готовы следовать заданной системе. Также сегодня важна осведомленность - либо готовность учиться, освежать в своей памяти ценную информацию и заново анализировать ее.

Лев

Сегодня Львам желательно поддержать общение - в зависимости от ситуации, официальное или неформальное. Это отличный день для служебных конференций, корпоративных собраний, посещения профессиональных групп. Самое время освежать в памяти прежние дружеские контакты и поднимать старые договоры. С высказыванием личного мнения пока лучше повременить. Важно действовать по протоколу, соблюдать регламент.

Дева

Сегодня Девам пригодится знание профессиональных правил и программ, умение анализировать информацию, аккуратность в работе с документами, выдержка или корректность в общении с людьми. Порядок и дисциплина - лучшая опора и защита, если возникли недоразумения с новыми партнерами, коллегами или соседями (особенно иностранцами). День имеет значение для карьеры, подходит для совещаний и собеседований.

Весы

Весам не стоит пропускать этот день, если им необходим контакт с официальными лицами и инстанциями (особенно за рубежом) или с иностранцами. Он подходит для целевых переговоров и командировок, для возврата к учебе, оформлению документов или отложенным плановым мероприятиям. Возможны новости издалека, извещения и напоминания. Актуальны темы, связанные с работой, питомцами, услугами и медициной.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам быть общительнее - но не пускать общение на самотек, а следовать в нем правилам, регламентам и повестке. Это не лучший день для бесед «о природе и погоде», разве что с целью вступления. Он хорош для объективной оценки слабых мест в системах и планах, для обсуждения проверочных и компенсаторных механизмов, рискованных маневров и нюансов кризисного менеджмента.

Стрелец

Стрельцам в этот день не стоит уклоняться от переговоров и медлить с обратной связью. Новая ситуация не только воздействует на сферу эмоций, но также может вызвать вопросы или заставить подтвердить прежние договоренности - например, профессиональные или жилищные Возможно, вам пора вернуться к прежней теме беседы или схеме связи, заново согласовать договор или начать переоформление документов.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня хорошо заниматься систематизацией данных, редактировать тексты, решать бюрократические вопросы, поддерживать полезные связи, общаться с коллегами и персоналом. Пора навести порядок: обновить служебные программы, проинспектировать платежную и другую документацию, перепроверить расчеты, почистить почту, отправить часть материалов в архив или «в корзину».

Водолей

Сегодня позиции Водолеев прочны. Они могут положиться на свои таланты и логическое мышление (особенно на одаренность в сфере аналитики и программирования), а также на созданную ими систему связей, приобретенные знания или профессиональный опыт. Им будет несложно найти общий язык со всеми, кто им действительно важен и ценен, от детей и любимых до коллег по цеху. Начнут подтверждаться их прогнозы.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит честно ответить себе на важные вопросы, чтобы объективно оценить свои надежды и шансы. Мнение близких стоит подкрепить объективным мнением. В этом может помочь проверенная программа или база отзывов, личный шаблон или система коллективных ценностей. Также может представить интерес экспертное мнение старого друга - например, программиста, врача, риэлтора или бывшего коллеги.