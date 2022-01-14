Четыре знака зодиака, которые умеют читать чужие мысли

Знак зодиака может не только рассказать о характере и ценностях человека, но и раскрыть его необычные способности.

Так, астрологи назвали четыре знака зодиакального круга, представители которых умеют читать чужие мысли.

Скорпионы отлично чувствуют эмоциональное состояние близких и даже посторонних людей. Такие люди способны лишь посмотреть на человека и сразу же составить мнение о нем. При этом они часто и активно пользуются таким необычным качеством в личных целях.

Восприимчивые к настроению других и эмоциональные Раки тоже умеют читать чужие мысли. Нередко они становятся хорошими психологами, потому что разбираются в людях. Также представители данного знака отменно отличают правду от лжи.

Рыбы — крайне эмпатичные особы. Они с первых минут улавливают состояние родных и даже посторонних людей.

Весы также обладают телепатическими способностями. Таким людям свойственно устанавливать тесную связь с близкими, что позволяет им точно определять их настроение, пишет Пятый канал.