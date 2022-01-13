Даем отпор ретро-Меркурию — гороскоп на 14 января

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах заставляет искать динамики и разнообразия, что порой выливается в приключения.

Меркурий, развернувшийся в ретроградное движение, побуждает искать информацию в старых компаниях или на забытых маршрутах. Это день ненадежности, случайностей, конфликтов. Могут быть забыты правила безопасности и навыки осторожности. Возрастает вероятность осложнений в путешествиях и в подвижных играх. Азарт вкупе с иллюзиями грозит увлечь на ложный путь и заманить в ловушку. Конструктивный разговор способен перерасти в нечестную полемику. Выручат ловкость, гибкость и сообразительность.

Овен

Сегодня Овнам стоит быть внимательнее в поездках: в них возможны конфликты и недоразумения, не исключены провокации и ловушки. Могут измениться правила в когда-то знакомых местах. Усилить дорожные риски могут идейные разногласия, небрежность и употребления алкоголя. Звезды советуют удвоить внимательность и аккуратность, если вы путешествуете по чужой территории или контактируете с иностранцами.

Телец

Сегодня Тельцам важно не раздражаться по мелочам. День усиливает вероятность случайных помех и ссор, попаданий в скрытые ловушки, нечаянного ущерба. Даже в благоприятных местах и дружественных компаниях возможны неувязки. Могут не сложиться дела с иностранцами и сделки с гостями. Вероятны отмены рейсов и задержки посылок. Любое начинание способно обернуться лишней суетой или убыточной авантюрой.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно контролировать свое поведение, следить за своими ответами на обстановку или на чужие поступки. Многие Близнецы способны потерять хладнокровие и нарушить правила, если что-то вывело их из себя. Обострится их реакция на путаницу, обман, провокацию и чужую изворотливость. Столкновения с коллегами и конкурентами (особенно иностранцами) могут навредить их репутации и карьере.

Рак

Ракам сегодня лучше отменить поездки и необязательные контакты - либо заранее принять в них меры предосторожности. В этот день возрастает риск нарушения правил, есть опасность дорожных столкновений, нервозности, ссор, поломок и мини-травм. Проблемы в дороге могут создать питомцы. Не лучший момент для начала путешествия, выхода на новую работу и обращения в сервис (особенно за срочной услугой).

Лев

Сегодня звезды советуют Львам поддерживать общение с нужными людьми, но не рекомендуют включаться вместе с ними в мероприятия. Это не лучший момент для открытия (возобновления) совместного проекта в сфере бизнеса, отдыха или творчества: может не сработать договоренность или подвести техническая база. В новых условиях друзья могут стать менее надежными, а знакомые пути ложными или более опасными.

Дева

Сегодня звезды предостерегают Дев от опрометчивых тайных маневров: хитрым ходом они рискуют обмануть не других, а себя. Также небезопасны ссоры: поддавшись агрессивному импульсу, легко сделать свое положение более шатким и сомнительным. В зону особого риска попадают Девы, которые ищут или снимают жилье, обустраиваются на новом месте, находятся в гостях, покупают (арендуют) дом, офис или машину.

Весы

Сегодня для Весов есть вероятность проблем в дороге. Не исключены технические заминки, проблемы с попутчиками или взятыми в путь питомцами, обострения болезней, недоразумения при обращении за поддержкой, моменты беспокойства за дом и семью. Уладить проблемы помогут помощники или каналы связи. У Весов, привязанных к дому или офису, есть шанс отправить вместе себя посредника, партнера или дублера.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит быть осторожнее, переходя от слов к делу: события дня могут стать прямой иллюстрацией к поговорке «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Не исключен экзамен на ловкость, гибкость, мастерство или на управленческий навык. Это подходящий день для тренингов, для отработки трюков, приемов вождения и ориентирования. Нежелательны сделки, начинания и открытие бизнеса.

Стрелец

Сегодня перед Стрельцами стоит не самая легкая задача: поддерживать диалог с нужными людьми, избегая острых и (или) сомнительных ситуаций. День создает предпосылки к явным и завуалированным конфликтам, которые многие Стрельцы могут развить сами - например, своей импульсивностью, непоследовательностью или бурной реакцией на чужие слова. Стоит беречь не только деловые отношения, но и мир в доме.

Козерог

Козерогам стоит приготовиться к мелким неувязкам: сегодня они возможны даже в рутинном и безупречно спланированном деле. Возрастает риск недоразумений и осложнений в рабочих контактах, в поездках и командировках, в ходе лечебных и ремонтных манипуляций, при контактах с питомцами и при попытке обратиться за помощью. Чем более срочной является проблема, и чем дальше вы от дома, тем досаднее осечки.

Водолей

Сегодня Водолеи ловко справляются с возникающими вокруг недоразумениями, самостоятельно или при поддержке со стороны. Многие Водолеи будут в хорошей деловой, спортивной, водительской форме. Но в некоторых ситуациях звезды все же советуют им быть осторожнее, так как их расчет может оказаться ложным, а лихачество опасным. Например, им может не хватить компетенций в финансовых и налоговых вопросах.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит удвоить осмотрительность, так как у любого промаха будут последствия. Факторы риска: болезненная ранимость, избыточное воображение, импульсивность, авантюризм, азарт, непоследовательность и увлечение алкоголем. Возрастает риск травм, деловых и домашних ссор. Не стоит решать проблемы с машиной и жильем, форсировать бизнес-инициативы и без веского повода сражаться за свои идеи.