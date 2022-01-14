Идем проверенным путем — финансовый гороскоп на 15 января

Сегодня не стоит рисковать лишний раз, иначе потеряем деньги.

Овен

Это достаточно беспокойный день для тех Овнов, которые имеют отношение к сфере недвижимости. В сфере жилищно-коммунального хозяйства могут произойти технические поломки, на устранение которых придется потратить много времени и ресурсов. Не рекомендуется заниматься поиском помещений для аренды. Поощряйте в себе предпринимательский азарт, стремление к новизне и лидерству.

Телец

Этот день сложится неблагоприятно для деловой активности Тельцов. На вас обрушится огромное количество информации, однако повышенная эмоциональность не позволит вам правильно проанализировать её и принять взвешенные решения. Общение с людьми складывается излишне нервным и потенциально конфликтным. Чем в более конкурентных условиях вы окажетесь, тем более впечатляющих результатов добьетесь.

Близнецы

Финансовое положение типичных Близнецов сегодня будет не столь благополучным, как хотелось бы. Этот день может быть связан с убытками или неудачными покупками. Основная проблема дня – в расходовании материальных ресурсов на неэффективные проекты. Торговцам не рекомендовано делать оптовые закупки товара на складах. Не следует ждать быстрой финансовой отдачи от работы.

Рак

Раки в этот день могут находиться в эмоционально неустойчивом состоянии, и это неблагоприятно отразится на деловых качествах. Старайтесь не вступать в переговоры и воздерживаться от подписания договоров о сотрудничестве. Особенно это относится к тем, кто связан со сделками с недвижимостью, ремонтными и строительными работами. Это хорошее время для учебы, совершенствования в профессиональных навыках.

Лев

Для многих Львов наиболее проблемной темой дня станет работа с информацией, деловые связи и короткие поездки. Сферы деятельности, связанные с коммуникациями, информационным и товарным обменом, могут продвигаться крайне медленно и с множеством ошибок. Бизнесмены смогут договориться с представителями официальной власти и получить выгодные заказы на долгосрочную перспективу.

Дева

Девам звезды советуют воздерживаться от испытаний новых технологических решений, покупки новинок электроники. Участие в собраниях акционеров, обсуждениях планов на будущее с единомышленниками, профсоюзная и общественная деятельность не только не принесет вам выгоды, но и может повлечь за собой неоправданные расходы.

Весы

Весам в этот день захочется проявить себя в работе. Однако звезды советуют обязательно согласовывать свои действия с начальством. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве, выходе за пределы компетенции. Руководящим работникам рекомендуется не принимать управленческих решений под влиянием эмоционального импульса. Воздержитесь от деловых встреч во второй половине дня.

Скорпион

Для Скорпионов сегодня крайне важно соотносить свою деятельность с теми правилами и нормами закона, которые обязательны к исполнению. Отклонение от этого пути может привести к неприятностям. Не исключены неявные проверки, типа контрольной закупки товара в вашем магазине или складе. Более других преуспеют работники транспорта, социального обслуживания, консультанты и журналисты.

Стрелец

Стрельцам в этот день следует приготовиться к всевозможным неожиданностям. Возрастает вероятность разного рода технических сбоев в рабочем ритме – не забывайте о соблюдении техники безопасности. Вместе с тем не опускайте рук и старайтесь контролировать ситуацию. Воздерживайтесь от строительных и ремонтных работ.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, придется столкнуться с несогласованностью в деловом партнерском сотрудничестве. При выполнении клиентских заказов вы можете столкнуться с претензиями, жалобами на вас начальству. Поэтому старайтесь гасить назревающие конфликты в самом начале. Не исключено, что существенно вырастут ваши неофициальные доходы.

Водолей

У Водолеев этот день может быть связан с нестабильностью в отношениях с коллегами и подчиненными. Возможно, придется понервничать при выполнении текущей работы. Особенно это относится к тем, кто приехал в другой город на заработки или работает вахтовым методом. Это хорошее время для собеседования с работодателем и подписания трудового договора.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам воздерживаться от рискованных финансовых вложений и спекулятивных сделок. Не исключены потери в результате проведения платежей при безналичном расчете. Страховые фирмы могут понести ущерб, из-за увеличения количества страховых случаев. Звезды советуют вам смелее идти на контакт с иностранцами и бизнесменами, приехавшими из других регионов.