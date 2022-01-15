Сомнения не будут отпускать — любовный гороскоп на 16 января

Сейчас мы сами не понимаем, что хотим от отношений и от будущего.

Овен

Сегодня Овны вновь перед любовной дилеммой, к которой примкнут бытовые или материальные темы. Возможны колебания между семьей и романом, сомнения при выборе подарка или при обустройстве общего дома. Не исключен и классический мучительный вопрос влюбленных «что приготовить на романтический ужин».

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы нуждаются не только в любви как таковой, но и в душевном тепле, доверии и уюте. Близость для них является широким и немного сентиментальным понятием. К любимому человеку они надеются испытывать не только романтические, но также дружеские и (или) родственные чувства.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не бояться быть в любви сентиментальными: приоткрыв свои тайные чувства, привычки или привязанности, они станут для любимого человека более привлекательными, милыми и «понятными». Душевную и эротическую близость могут удачно дополнить общие гастрономические вкусы.

Рак

Ракам звезды напоминают о балансе привычек и вкусов, к которому сейчас так чувствительны их партнеры. Будьте дипломатом и не заостряйте шуточные споры: если ваша половинка обидчива и слегка злопамятна, однажды она может обернуть ваш юмор против вас - именно тогда, когда вы меньше всего этого ждете.

Лев

Львам этот день напомнит, что в новой ситуации в отношениях нужно выйти на другой уровень доверия. Его может обеспечить сходство личных обстоятельств (убеждений, происхождения), а также общая тайна или совместное прошлое, которое делает партнеров ближе. Возрастает роль гармонии в интимные моменты.

Дева

Во всем, что связано с личной жизнью, Дев вплоть до ночи могут преследовать колебания. Если сами Девы или их пассии не готовы сделать свой окончательный выбор, придется набраться терпения. Не исключена взаимная или односторонняя склонность изводить друг друга язвительными шутками или капризами.

Весы

Сегодня влюбленные Весы могут оказаться в замкнутом круге, из которого пока не видят однозначного выхода. Возможны противоречивые чувства к партнеру, сомнения насчет прошлого и будущего отношений. К этому может примешиваться явное или скрытое недовольство собой (например, своей нерешительностью).

Скорпион

В этот день звезды играют с влюбленными Скорпионами: обещая им исполнение их надежд, они одновременно путают их карты и не дают им точного ответа на некоторые вопросы. Если вам хочется получить чуть больше уверенности, будьте готовы включить интуицию: возможно, на нее звезды сейчас и рассчитывают.

Стрелец

Сегодня Амур не прочь подшутить над влюбленными Стрельцами, чтобы их приободрить, но не все Стрельцы готовы оценить шутку. Не исключены заминки материального или интимного свойства. Помните, что задачи этого дня не имеют стандартных решений и порой заставляют балансировать на грани дозволенного.

Козерог

Сегодня Козерогам важно беречь в своих отношениях душевное тепло и духовное родство: это лучший противовес неясности и неоднозначности. Следите за интонацией своих шуток и критических замечаний: то, что кажется вам легкой иронией или заботой, партнер может воспринять как завуалированную издевку.

Водолей

Водолеев этот день может лишить уверенности в любовных делах, так как в игру вступит неформализуемый фактор - например, эмоциональный фон или отношение окружающих. Также это может быть неоднозначный нюанс прошлого, которому не придают значения сами Водолеи, но о котором не может забыть их партнер.

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб могут вплоть до ночи сопровождать сомнения - при этом они не прочь тайком сознаться себе, что их это вполне устраивает. Многим Рыбам нравится сам процесс воспоминаний, сравнений и ситуация отсроченного выбора: они чувствуют, что ничего не теряют, но могут что-то приобрести.