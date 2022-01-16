Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Налаживаем деловые отношения — финансовый гороскоп на 17 января

16 января 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня важно общаться с коллегами и помогать им. Позже они тоже не пройдут мимо вашей проблемы.

Налаживаем деловые отношения — финансовый гороскоп на 17 января
Фото: protokol-etiket.ru

Овен

Звезды советуют Овнам провести этот день предельно активно. Любые ваши инициативы получат поддержку. Можно закладывать фундамент под новые проекты. Ваши доходы вырастут, отношения с коллегами и начальством складываются конструктивные. Не исключено получение денежной премии. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее работать во взаимодействии с вышестоящим руководством. Ваши усилия, направленные на выполнение плановых заданий, не останутся незамеченными и будут оценены по достоинству. Удачно пойдут дела у руководителей – ждите хороших новостей. Бизнесменам рекомендовано направить усилия на экономическую экспансию, завоевание новых рынков.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся предвидеть наперед ход событий, благодаря чему вы сможете избежать неприятностей. Чтобы добиться результата, вам требуется сосредоточиться. Хорошо идут дела у тех, кто работает в туристических агентствах, юридических консультациях, рекламных студиях. Не следует сегодня стремиться заработать большие деньги. Гораздо важнее открыть для себя новую перспективу и сосредоточиться на этом направлении.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется сосредоточиться на выполнении плановых заданий. Более всего преуспеют те, кто умеет мыслить стратегически и при выполнении текущей работы не упускает из виду главное направление. У бизнесменов могут пройти сразу несколько встреч, причем всюду будут позитивные подвижки. Удачные управленческие решения помогут руководителям поправить дела.

Лев

Львам в этот день рекомендуется прилагать усилия к расширению сферы своего экономического влияния. Успешно пойдет профессиональное обучение, и обмен опытом во время служебных командировок. Вы будете как губка впитывать в себя все новое и масштабное, что поможет продвинуться вперед при выходе на новые рынки. Воздержитесь от дальних поездок и выяснений отношений с коллегами.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется идти на определенный финансовый риск ради достижения поставленной цели. Также это удачное время для приобретения навыков работы с техническими средствами. Не исключены кадровые перестановки в вашем трудовом коллективе. Наибольших успехов добьются те, кто умеет планировать свою деятельность и методично добивается поставленных задач.

Весы

Весам сегодня будет полезно выслушать советы друзей и единомышленников. Успешно проходят переговоры с деловыми потенциальными партнерами, желательно в неформальной обстановке. Можно проводить рекламные мероприятия, направленные на расширения клиентской базы. Растут доходы у тех, кто работает в дизайнерских студиях и издательских домах.

Скорпион

Типичные Скорпионы почувствуют в себе энергетический подъем и усиление интеллектуальных способностей. Это особенно касается руководителей фирм и ведущих менеджеров. Ваши решения будут очень эффективны. Удачно поработают изобретатели, рационализаторы, инженерно-технические работники. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этот день сосредоточиться на учебе и развитии наиболее перспективных направлений своей деятельности. Можно проводить рекламную компанию. Ваша личная популярность, равно как и популярность ваших товаров и услуг заметно вырастет. Хорошее время для работников транспорта, социальных служб, связистов, юридических консультантов и посредников.

Козерог

У Козерогов в этот день особенно высоки шансы позитивного решения вопросов, связанных с приобретением недвижимости или оформлением ипотечного кредита. Работники риэлтерских контор, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, вероятно, сумеют повысить уровень доходов. Удачно пройдет завершение работы над проектами. Не торопитесь обменивать валюту.

Водолей

У Водолеев этот день связан с бурным ростом деловых связей. Вам не составит труда найти людей, готовых начать с вами сотрудничать или помочь в поисках необходимой информации. В поле вашего зрения появится много людей, среди которых будут те, кто предложат вам сотрудничать. Банки могут пойти вам навстречу в выдаче ипотечного кредита на выгодных условиях.

Рыбы

Рыбам необходимо предельно внимательно выстраивать отношения с коллегами и подчиненными. Старайтесь всячески содействовать им в делах и в ответ вы получите то же самое. Это удачный день для получения дохода от дополнительной подработки. Не пренебрегайте использованием технических новинок в своей работе. Можно вкладывать деньги в строительство и ремонтные работы.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+