Налаживаем деловые отношения — финансовый гороскоп на 17 января

Сегодня важно общаться с коллегами и помогать им. Позже они тоже не пройдут мимо вашей проблемы.

Овен

Звезды советуют Овнам провести этот день предельно активно. Любые ваши инициативы получат поддержку. Можно закладывать фундамент под новые проекты. Ваши доходы вырастут, отношения с коллегами и начальством складываются конструктивные. Не исключено получение денежной премии. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее работать во взаимодействии с вышестоящим руководством. Ваши усилия, направленные на выполнение плановых заданий, не останутся незамеченными и будут оценены по достоинству. Удачно пойдут дела у руководителей – ждите хороших новостей. Бизнесменам рекомендовано направить усилия на экономическую экспансию, завоевание новых рынков.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся предвидеть наперед ход событий, благодаря чему вы сможете избежать неприятностей. Чтобы добиться результата, вам требуется сосредоточиться. Хорошо идут дела у тех, кто работает в туристических агентствах, юридических консультациях, рекламных студиях. Не следует сегодня стремиться заработать большие деньги. Гораздо важнее открыть для себя новую перспективу и сосредоточиться на этом направлении.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется сосредоточиться на выполнении плановых заданий. Более всего преуспеют те, кто умеет мыслить стратегически и при выполнении текущей работы не упускает из виду главное направление. У бизнесменов могут пройти сразу несколько встреч, причем всюду будут позитивные подвижки. Удачные управленческие решения помогут руководителям поправить дела.

Лев

Львам в этот день рекомендуется прилагать усилия к расширению сферы своего экономического влияния. Успешно пойдет профессиональное обучение, и обмен опытом во время служебных командировок. Вы будете как губка впитывать в себя все новое и масштабное, что поможет продвинуться вперед при выходе на новые рынки. Воздержитесь от дальних поездок и выяснений отношений с коллегами.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется идти на определенный финансовый риск ради достижения поставленной цели. Также это удачное время для приобретения навыков работы с техническими средствами. Не исключены кадровые перестановки в вашем трудовом коллективе. Наибольших успехов добьются те, кто умеет планировать свою деятельность и методично добивается поставленных задач.

Весы

Весам сегодня будет полезно выслушать советы друзей и единомышленников. Успешно проходят переговоры с деловыми потенциальными партнерами, желательно в неформальной обстановке. Можно проводить рекламные мероприятия, направленные на расширения клиентской базы. Растут доходы у тех, кто работает в дизайнерских студиях и издательских домах.

Скорпион

Типичные Скорпионы почувствуют в себе энергетический подъем и усиление интеллектуальных способностей. Это особенно касается руководителей фирм и ведущих менеджеров. Ваши решения будут очень эффективны. Удачно поработают изобретатели, рационализаторы, инженерно-технические работники. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этот день сосредоточиться на учебе и развитии наиболее перспективных направлений своей деятельности. Можно проводить рекламную компанию. Ваша личная популярность, равно как и популярность ваших товаров и услуг заметно вырастет. Хорошее время для работников транспорта, социальных служб, связистов, юридических консультантов и посредников.

Козерог

У Козерогов в этот день особенно высоки шансы позитивного решения вопросов, связанных с приобретением недвижимости или оформлением ипотечного кредита. Работники риэлтерских контор, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, вероятно, сумеют повысить уровень доходов. Удачно пройдет завершение работы над проектами. Не торопитесь обменивать валюту.

Водолей

У Водолеев этот день связан с бурным ростом деловых связей. Вам не составит труда найти людей, готовых начать с вами сотрудничать или помочь в поисках необходимой информации. В поле вашего зрения появится много людей, среди которых будут те, кто предложат вам сотрудничать. Банки могут пойти вам навстречу в выдаче ипотечного кредита на выгодных условиях.

Рыбы

Рыбам необходимо предельно внимательно выстраивать отношения с коллегами и подчиненными. Старайтесь всячески содействовать им в делах и в ответ вы получите то же самое. Это удачный день для получения дохода от дополнительной подработки. Не пренебрегайте использованием технических новинок в своей работе. Можно вкладывать деньги в строительство и ремонтные работы.