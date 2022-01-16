Мечтаем по-крупному — любовный гороскоп на 17 января

В этот день можно фантазировать, но не стоит забывать и о реальных проблемах.

Овен

Сегодня естественным желанием Овнов будут доверительные и теплые отношения с любимым человеком - и им повезет, если оно окажется взаимным. День покажет, готовы ли влюбленные ладить друг с другом, деля трудности работы или быта. Если нет, один или оба партнера могут «надуться» и замкнуться в себе.

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня самое время помечтать вместе с любимым человеком о совместном будущем: часть таких планов может вскоре исполниться. Желательно предаваться мечтам в тишине или подходящей спокойной обстановке: Мироздание быстрее услышит ваши просьбы, если в эфире не будет помех.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам заигрывать со своим любовным прошлым: его магическое влияние может оставаться гораздо сильнее, чем кажется. Разум в этот день легко уступает место чувствам, особенно под влиянием воспоминаний. Если вы не уверены в себе, не встречайтесь со своей бывшей любовью.

Рак

Сегодня Раки безоружны против обаяния и сексуального магнетизма своего партнера. Некоторые Раки могут стать не только жертвой его привлекательности, но и объектом его завуалированных манипуляций или психологического давления, порой чувствуя себя, словно кролик перед удавом. Важно не потерять себя.

Лев

Сегодня у Львов маловато энергии для любовных подвигов - а к тем Львам, которые не испытывают недостатка в предприимчивости и изобретательности, могут оказаться не слишком благосклонны внешние обстоятельства. Констатируя этот огорчительный факт, звезды обещают, что уже завтра ситуация улучшится.

Дева

Сегодня роковой образ любимого человека обладает для Дев магической силой. Даже те Девы, которые решат забыться в работе, виртуальном мире или в компании друзей, будут вспоминать пассию и ощущать ее невидимое присутствие в своей жизни. Выиграют Девы, для которых партнер является творческой музой.

Весы

Сегодня Весам лучше избегать эмоциональной нестабильности, так как она отразится на их любовных отношениях не лучшим образом. В этот день не стоит говорить о наболевшем, чтобы ненароком не нарушить хрупкое равновесие. Даже тщательно подобранные слова не смогут выразить точно переживаемых чувств.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше довериться в делах сердечных судьбе. Стратегии покорения чужого сердца в этот день работают, но часто становятся лишними: все, что нужно, произойдет без активного вмешательства. Не бойтесь «отпустить руль» и положиться на обстоятельства: Провидение сейчас на вашей стороне.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам проявить в общении с любимым человеком побольше чуткости и деликатности. Не стоит приглашать его на стадион, в поход, в рискованную игру или на шумную вечеринку, если он хочет побыть с вами вдвоем, а также набрасываться на него в порыве неконтролируемой страсти.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит недооценивать свою психологическую силу и ее своеобразные манифестации. Магнетически притягательные для представителей другого пола, многие Козероги рискуют отпугнуть их своей проницательностью, насмешливостью или закрытостью (особенно если рождены в середине января).

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сегодня в особой цене доброта, деликатность и молчаливое сочувствие. Именно эти качества имеет смысл продемонстрировать любимому человеку в первую очередь. Не стоит показывать пассии свои слабости и пытаться сыграть на них, а также выдавать миру совместные секреты.

Рыбы

Сегодня любовное воображение Рыб не имеет границ, а сами Рыбы весьма уютно чувствуют себя в своем виртуальном фантазийном мире. Захотят ли они пригласить в него живого партнера «из плоти и крови», вопрос открытый: не исключено, что в этот день многие Рыбы предпочтут помечтать в полном одиночестве.