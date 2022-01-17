Работаем через силу — финансовый гороскоп на 18 января

Сегодня нам будет сложно трудиться, и придется подписывать себя весь день.

Овен

Звезды не советуют Овнам делать капиталовложения в спекулятивные виды бизнеса. Планируемый обмен валюты рекомендуется отложить на другой день. А до того нежелательно делать покупки и оплачивать счета по безналичному расчету. Задача этого дня сводится к сохранению финансовых ресурсов, поскольку возрастает риск убытков. Старайтесь держаться в рамках существующих правил и норм деятельности.

Телец

Тельцы, работающие в сфере обслуживания, в этот день могут почувствовать спад спроса на предлагаемые вами товары и услуги. От подписания арендного договора пока лучше воздержаться. Вместе с тем вы не застрахованы от неожиданностей. Не исключены споры с партнером по бизнесу относительно условий содержания и оплаты коммунальных услуг арендуемого помещения.

Близнецы

Близнецам в этот день предстоит проявить устойчивость к напряженному информационному фону. Возможны неполадки с транспортом и связью. Возможно, что в течение дня вам потребуется вернуться к прежде проделанной работе, чтобы исправить допущенные тогда ошибки. Не поддавайтесь унынию, если будут поступать плохие новости. Постарайтесь углубиться в текущую работу и ограничить контакты.

Рак

Звезды советуют Ракам воздержаться от принятия решений по финансовым вложениям и инвестиционной политике. Это особенно важно для тех, кто занимает в фирме заметную должность. Возможен спор между ведущими менеджерами фирмы, в котором ваше мнение могут проигнорировать. Не рекомендуется торопиться с принятием управленческих решений.

Лев

Инициативному поведению Львов могут помешать контакты с близкими людьми, членами семьи. Не исключено, что родители будут предостерегать вас от активных действий и это может остановить вас. При проведении строительных и ремонтных работ вы можете быть травмированы – не забывайте соблюдать технику безопасности. Старайтесь обязательно согласовывать свои планы с партнерами.

Дева

Этот день может стать своеобразной проверкой на прочность деловых связей у Дев, работающих в сфере торговли и посреднических услуг. Вы можете столкнуться с торможением и пассивностью партнеров при исполнении обещаний. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания документов. Это неблагоприятное время для деловых поездок и знакомств.

Весы

Весы, работающие с компьютерной техникой и электроникой, в течение этого дня возможны неполадки электросети и связанные с этим технические поломки. В результате у вас могут возникнуть незапланированные финансовые расходы. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и воздерживайтесь от разного рода усовершенствований и экспериментирования.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам держаться подальше от начальства. В противном случае вы рискуете попасть под его «горячую руку» и выслушать замечания относительно медлительности вашей работы. Это особенно справедливо в том случае, если вашим непосредственным начальником является женщина. Воздержитесь от участия в собраниях и совещаниях, на которых вырабатываются коллективные решения.

Стрелец

Стрельцам в этот день не рекомендуется уделять много времени профессиональному обучению. Ваши интеллектуальные способности могут быть слегка заторможенными, что сделает неэффективным процесс обучения. Не исключен ущерб вашей деловой репутации из-за ложных наветов тайных недоброжелателей. Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня.

Козерог

Козерогам рекомендуется выстраивать линию поведения таким образом, чтобы быть готовым решать любые вопросы по мере их поступления. Не исключено, что работа пойдет совсем не так, как планировалось. В зону особого риска попадают работники страховых агентств, силовых ведомств и кредитно-финансовых организаций. Вместе с тем могут усилиться разногласия с основным партнером.

Водолей

Водолеям звезды не советуют сегодня подписывать важные деловые документы, относящиеся к партнерскому сотрудничеству. В противном случае эти договоренности в дальнейшем могут нарушаться или окажутся для вас не выгодными. Работникам сферы обслуживания рекомендуется повысить внимание к пожеланиям клиентов. При оценке работы сотрудников старайтесь не давать личностных.

Рыбы

Типичные Рыбы в этот день могут почувствовать энергетический спад, и это неблагоприятно отразится на уровне работоспособности. Сегодняшний день может сложиться напряженно с точки зрения отношений в трудовом коллективе. Не все способны выдержать высокий темп работы. Старайтесь строить предельно корректные отношения с коллегами и подчиненными.