Время роковых шагов — любовный гороскоп на 18 января

Сегодня нам предстоит продумать наперед отношения или, возможно, сделать серьезный шаг.

Овен

Сегодня звезды помогут Овнам вернуться к отложенному разговору с любимым человеком. Особенно актуальны темы, связанные с общим будущим и общими друзьями: здесь пора яснее расставить приоритеты или назвать вещи своими именами. Стоит серьезнее отнестись к новости, личному сообщению или приглашению.

Телец

Тельцам стоит учесть, что любой разговор с близким человеком сегодня способен перейти в серьезную плоскость. Затронув случайную тему, будет легко развернуть ее в обстоятельное подведение итогов или в исследование новых возможностей. Потребность в общении может сочетаться с эмоциональной дистанцией.

Близнецы

Сегодня Близнецы получат важную информацию, благодаря которой почувствуют в общении с любимым человеком больше уверенности. Некоторые новости могут стать сюрпризом - но чаще Близнецы будут вынуждены признавать то, о чем сами давно догадывались, или сталкиваться с классическим «секретом Полишинеля».

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам сочетать креативную мысль с дотошностью, предусмотрительностью, долей выдержки и терпения. Не стоит покупать пассии подарок или готовить романтический сюрприз, не изучив всю доступную информацию. Если к вам пристают с расспросами, обращайте разговор в шутку.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам внимательно выслушать партнера. Не исключено, что он захочет вернуться к старому разговору, решит обсудить изменившиеся условия или надумает взять в общении небольшую паузу. Помните, что его мнение еще может частично измениться. Старайтесь честно отвечать на вопросы.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не стремиться к общению с любимым человеком, а попытаться честно разобраться в себе. Если разговор о чем-то важном все же случится, лучше строить его на тех вопросах, ответы на которые вы сейчас ищете. Не бойтесь потерять время: пауза сейчас «запланирована» Небесами.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня путь к любовной гармонии - общение. Пора заново обсудить важную тему или вернуться к старому разговору. Стоит прислушаться к словам любимого человека, даже если они не очень романтичны и слегка занудны. Если мнения разошлись, будет нетрудно найти консенсус.

Скорпион

Сегодня Скорпионам может быть сложно общаться с любимым человеком из-за его непостоянства или оригинальных капризов. Многие Скорпионы решат, что это очередное чудачество их половинки, которое скоро забудется - и ошибутся: над поднятым ею фундаментальным вопросом стоит подумать. Не отвечайте сразу.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не требовать от любимого человека быстрого ответа. Вырванный благодаря психологическому нажиму, он окажется преждевременным. Вместо того чтобы через неделю или месяц упрекать партнера в непостоянстве или даже обмане, лучше дать ему (и себе) этот же срок для размышлений.

Козерог

День подталкивает Козерогов к роковым шагам в любви, которые оказываются не в их интересах. Не спешите давать обещания и принимать важные решения в делах сердечных: в ближайшие недели будут меняться либо ваши личные предпочтения, либо сами правила любовной игры. Некий сюрприз возможен уже сегодня.

Водолей

Сегодня козыри влюбленных Водолеев - общительность и честность. На каверзные вопросы им лучше не отвечать сразу. Пригодится умение вовремя отшутиться. Стоит знать меру в ораторских импровизациях: помните, что в делах сердечных порой лучше нейтральный «дежурный» ответ, чем излишняя оригинальность.

Рыбы

Сегодня Рыбам может быть интереснее говорить или читать о любви, а не развивать свой роман в реальности. Многие Рыбы из чистого любопытства будут прислушиваться к сплетням в своем офисе или изучать виртуальные дискуссии на тему взаимоотношений. Лучше не отправлять в этот день любовные сообщения.