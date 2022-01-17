Фантазия и логика — гороскоп на 18 января

16-17 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны во Льве приглашают к творчеству в заданных рамках и к игре по правилам.

Важны точные формулировки и регламент общения. Сюрпризы дня заставляют думать о частичном откате назад. Взаимодействие с ретро-Меркурием побуждает перечитывать тексты, пересматривать документы, планировать обновление программ и алгоритмов, обращаться к прежним каналам связи и возобновлять отложенные дискуссии. Может вернуться интерес к классическим системам и теориям. Окончательные выводы преждевременны. Это подходящий момент для сравнения имеющихся вариантов с целью их переработки и перенастройки.

Овен

Сегодня Овны почувствуют прилив энергии и потребность в творческой свободе. Желательно отложить рутину и лишний официоз, внести в свои занятия долю импровизации. Хорошо возвращаться к беседам с детьми, коллегами и друзьями (в том числе о серьезных темах будущего), править текстовый контент сайтов, оценивать варианты планов и пересматривать творческие концепции. Не помешает физическая разминка.

Телец

Тельцам стоит использовать этот день для пересмотра глобальных стратегий. На первом месте сегодня профессиональные и социальные программы, в которых они участвуют по зову долга или души, а также долгосрочные планы, связанные с жильем, самореализацией, детьми. Возможно повторное совещание. Важно иметь несколько вариантов плана и данные для сравнений. Стоит уточнять приказы и поручения начальства.

Близнецы

День несет Близнецам новости на волнующие их темы, в том числе из внешних инстанций и с отдаленных территорий. Звезды напоминают, что сейчас это лишь материал для исследований. Еще может измениться ваш собственный угол зрения, мнение друзей, коллег и даже экспертов. Не стоит спешить с окончательным решением - особенно с выбором маршрута, попутчика, страны проживания, даты поездки или экзамена.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам следить за профессиональной и финансовой информацией, а также за новостями на интересующие их социальные темы. Ракам-родителям полезно отслеживать новости, связанные с детскими потребностями. Полученные данные помогут структурировать систему платежей, список покупок, творческую концепцию или познания в важном вопросе, но для их изучения требуется некоторое время.

Лев

Сегодня Львам желательно быть в хорошей ментальной форме. События не всегда будут идти по плану. Вероятны неожиданные совещания, оригинальные повороты в общении с друзьями, начальством, инстанциями и коллегами. Прежняя широкая и доброжелательная аудитория сужается до придирчивой экспертной группы. Может назреть продолжение отложенной конференции, повторное собеседование, редактирование договора.

Дева

День добавит Девам информации к размышлению. Она может касаться их работы, творчества, путешествий, здоровья, а также отношений с коллегами, детьми или любимым человеком. Полученные сведения будут полезными и надежными, но могут оказаться неожиданными, содержать в себе противоречия или частично устареть. Новые данные в течение ближайших недель придется изучать, а старые заново структурировать.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам найти время для общения с друзьями или своей аудиторией в Сети. Весам-родителям не помешает пообщаться с приятелями своих детей или быть в курсе нововведений в их школе. Новости дня могут затронуть интересы Весов-фрилансеров, блогеров, журналистов. Это подходящий момент для включения в программы, связанные с обновлением творческого, рекламного или учебного процесса.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит следить за профессиональными новостями, особенно, если их сфера деятельности связана с недвижимостью, рекламой или творчеством. Также заслуживают внимания темы, связанные с жильем и детьми. Долгосрочные планы не отменяются, но требуют коррекции. Возможно, пора обновить используемые компьютерные программы. Подходящий момент для повторного рабочего или домашнего совещания.

Стрелец

Этот день добавляет Стрельцам энергии. Не стоит пропускать его, если планы связаны с поездками, играми, тренировками или исследованиями. При этом маловероятно путешествие новыми маршрутами или активное общение с новыми людьми: скорее всего, внимание будет приковано к забытым путям, прежним контактам или приостановленным проектам. Может вернуться интерес к давней теории или старому каналу связи.

Козерог

Козерогам в этот день важно оставлять в своих замыслах место для изменений. Роковой фактор может в любой миг спутать расчеты. Не стоит забывать, что сейчас вы находитесь в периоде переоценки ценностей и можете уже завтра разочароваться в том, без чего не мыслите себя сегодня. Уточняются ваши вкусы, финансовые и любовные планы. Новости этих суток - лишь часть сюрпризов, способных изменить картину.

Водолей

Водолеям не стоит недооценивать роль сегодняшних диалогов. Вероятны важные переговоры, тесты (в том числе профессиональные и родительские). Не исключен сюрприз и лучше подготовиться там, где это возможно. Не помешает повторить учебный материал, иметь в запасе варианты ходов или документов, а также отладить программу для связи. Если от вас требуется ответ или экспертное мнение, лучше взять паузу.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам следовать правилам, но с учетом ситуации. Настало время скорректировать порядок действий, отправить в архив старые дела, обновить программу или почистить почту. Не стоит откладывать работу с отчетом, служебной корреспонденцией, медицинским документом. Возможны извещения из инстанций, новшества в инструкциях, неожиданные вести по старым каналам от друзей или коллег.