Заряжаемся позитивной энергией — гороскоп на 19 января

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве склоняет к активному самовыражению, но взаимное положение Солнца и Луны мешает уверенно взять новый старт или проявить творческий потенциал в полную силу.

Возможны «колебания на пороге», в том числе из-за нехватки информации. В то же время возможны импульсивность и жажда действий. Энергию, требующую выхода, лучше направить в сиюминутные дела. День призывает к динамичному и креативному стилю жизни, подходит для игр, тренировок, коротких путешествий, рекламных акций, дает азарт для ускоренного завершения начатого. Совещания и работу с документами лучше перенести на утро.

Овен

Этот день дарит Овнам энергию, которая очень пригодится им на заключительном этапе их пути или дела. Не стоит откладывать выход на финишную прямую, если вы путешествуете, тренируетесь или с кем-то соревнуетесь (особенно, если нужно уложиться в нормативы времени). Если требуется уточнить планы, согласовать маневры или провести переговоры, лучше делать это утром. За новые дела браться нежелательно.

Телец

Тельцам стоит пользоваться моментом, если им нужна энергия для трудоемких домашних дел или авантюрной деловой операции, для игры или творческого эксперимента. Этот день подогревает креативный азарт и помогает не робеть при мысли о возможном риске. Если вы используете всплеск энтузиазма по назначению, вечером не исключено переутомление, зато вас будет радовать мысль о вовремя использованном шансе.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть дополнительное время для осмысления поступивших новостей и уточнения доступных вариантов. События меняются к лучшему, но с новыми делами пока лучше повременить. При этом звезды не советуют вести пассивный образ жизни: пока судьба работает над новыми обстоятельствами, вы можете поддержать свою интеллектуальную и физическую форму (особенно, если вам предстоит поездка).

Рак

Этот день приглашает Раков быть активнее и предприимчивее в текущих делах. Справиться с рутинными задачами дома и на работе сегодня помогает спортивный азарт. Не стоит откладывать накопившиеся мелкие хлопоты. Чтобы не увлечься и не создать себе ненароком лишние проблемы, важно заранее ограничить область дозволенного и «выставить флажки» - например, уточнить финансовые лимиты или этические рамки.

Лев

Львам этот день позволяет вести активный образ жизни, поддерживать деловую и спортивную форму. Большинству Львов полезно подумать над своим публичным имиджем, манерой речи и сложившейся репутацией. Многим Львам в ближайшее время предстоит продолжение персонального диалога, экзамен или выступление перед аудиторией - например, в роли партнера, ответчика, представителя своих или чужих интересов.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам зацикливаться на своих размышлениях и на поступивших новостях, даже очень важных. Отдав дань идеям момента, лучше отложить их в сторону и переключиться на активный режим. Этот день подходит для игр и занятий спортом, позволяет делать «с огоньком» домашнюю работу и доводить до конца смелые тайные начинания, а заодно помогает сбросить вес и эмоциональное напряжение.

Весы

Этот день Весам желательно провести вне дома, офиса или другого замкнутого пространства. В зависимости от личных обстоятельств и возможностей сегодня можно реализовать свой творческий потенциал, отвлечься от рутины или забыть на время о неприятностях. Хорошо принять участие в рекламной акции, игре или спортивном мероприятии. Активный образ жизни поможет укрепить или восстановить дружеские связи.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам не тянуть с официальными визитами, собеседованиями и плановыми совещаниями. Лучший момент для них - утро. Не стоит забывать о переходном и не окончательном характере сегодняшних событий. Если встречу пришлось отменить или какой-то важный вопрос выпал из повестки дня, не переживайте: в ближайшее время будет возможность заполнить пробел и наверстать упущенное.

Стрелец

Для Стрельцов это удачный день, если они стремятся к движению и активности. Он может приоткрыть им нужные пути или указать то направление, в котором им следует искать ответы на свои вопросы в течение ближайших недель. В то же время запас сил и возможностей сегодня может оказаться ограничен, вероятны заминки и колебания. Лучше повременить с отправкой в дальнюю дорогу, включением в долгий процесс.

Козерог

Сегодня у Козерогов сохраняется общий вектор интересов, но в нем меняются акценты. Не помешает уточнить финансовые приоритеты. Чтобы переход был гладким, важно не оставлять неоконченных дел (особенно в критической фазе). Если таковые имеются, пора поднапрячься для финального рывка и проявить при этом долю креатива. Во избежание проблем, стоит задать своим действиям четкие границы допустимого.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям повременить с новым индивидуальным подходом или смелой заявкой, придержать при себе свое мнение по важному вопросу. В остальном вы свободны и вам не стоит замыкаться в себе. Приветствуется игровая, деловая и общесоциальная активность, а также все, что помогает вам не чувствовать себя среди людей одиноко, ощущать свою востребованность и получать признание.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит медлить с решением бюрократических вопросов, а также с изучением документов, согласованиями, перепиской, уточнением расчетов или посещением архива: такие занятия лучше перенести на утро. Вторую часть дня хорошо посвятить энергичным целенаправленным работам с долей творчества, это подходящее время для игры, командировки, тренировки, ускоренного выполнения намеченных планов.