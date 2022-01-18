Ошибки с цифрами и деньгами — финансовый гороскоп на 19 января

Сегодня мы можем потерять свои деньги, если не будем исправлять ошибки.

Овен

Сегодня типичным Овнам будет непросто сорганизовать себя на продуктивную трудовую деятельность. Возможны осложнения в отношениях с коллегами, сплетни, интриги, закулисные выяснения отношений. Все это может выбыть вас из колеи и привнести хаос в вашу работу. Это хорошее время для рекламного продвижения своего бизнеса.

Телец

Тельцы могут почувствовать в себе азарт игрока и желание идти на рискованные финансовые операции. Однако звезды советуют вам сдерживать себя и не делать каких-либо значимых инвестиций. В первую очередь это относится к тем, кто занимается торговлей на валютной или фондовой бирже. Творческие работники смогут удачно продемонстрировать свои таланты и достижения на публике.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам, работающим с недвижимостью, быть предельно осмотрительными при проведении работ. Работники жилищно-коммунального хозяйства могут столкнуться с аварийными ситуациями, прорывами водопровода и прочими ситуациями, осложняющими работу. Удача в делах, связанных с развитием и укреплением делового сотрудничества.

Рак

У Раков весьма насыщенный день в плане поступления информации и деловых контактов. Однако звезды советуют вам не распылять свои усилия сразу на многие дела, а попытаться сосредоточиться на самом главном направлении деятельности. То же самое относится и к учебе. Это не лучшее время для крупных финансовых расходов, инвестиций.

Лев

Львам в этот день рекомендуется усилить меры финансовой безопасности. Если у вас есть электронные платежные средства, то необходимо поменять пароли безопасности и быть осмотрительнее при оплате покупок через интернет. Опасайтесь случаев воровства и мошенничества. В семейном бизнесе могут быть разногласия.

Дева

Девам сегодня следует осмотрительнее вести дела с партнерами и клиентами. Не исключены попытки обманов и мошенничества при выполнении финансовых расчетов. Ваши конкуренты не дремлют и могут попытаться направить ваши усилия по ложному пути. Вместе с тем старайтесь ничего нового не придумывать и работать традиционными методами.

Весы

Типичные Весы могут почувствовать, будто кто-то или что-то ограничивает свободу поведения, пытаясь ввести вас в узкие рамки. Не исключены трения с коллегами в трудовом коллективе. Старайтесь уходить от выяснения межличностных отношений и беречь спокойствие своей нервной системы. Не исключено, что вас попытаются обмануть или ввести в заблуждение.

Скорпион

Скорпионам в этот день будет непросто сосредоточиться на своих текущих делах. Возможно, вас будут отвлекать просьбы со стороны друзей и знакомых, которые могут увлечь вас своими идеями. Однако сегодня новые дела практически не имеют перспектив для практической реализации и так и останутся на уровне экспериментирования. Следует быть осмотрительнее с новыми людьми, попадающими в поле вашего зрения.

Стрелец

Стрельцам в этот день, возможно, предстоит вести борьбу за сохранение своей профессиональной репутации. Однако звезды не советуют вам слишком активно отстаивать свои права. Возможно, вас просто кто-то ввел в заблуждение или вы не совсем верно поняли ситуацию. Наиболее выгодное направление – творческая деятельность, направленная на рост личного авторитета и популярности.

Козерог

Информационный обмен для Козерогов сегодня будет весьма призрачным и ненадежным. Не стоит относиться излишне серьезно к поступающей к вам информации – это может ввести вас в заблуждение. От деловых встреч лучше отказаться, поскольку сейчас цена слов и обязательств крайне низка. Это не лучшее время для финансовых вложений в коллективные проекты.

Водолей

Звезды не советуют Водолеям в первой половине дня проводить платежи по безналичному расчету – в результате ошибки с цифрами деньги могут не дойти туда, куда вы их направляли. Опасайтесь мошенников, держите в надежном месте свою пластиковую карточку. Звезды не советуют участвовать в собраниях, совещаниях, вести проектно-конструкторские работы, составлять бизнес-план.

Рыбы

У Рыб, ориентированных на партнерский бизнес, сегодня могут серьезно обостриться деловые партнерские отношения. Поведение партнера может показаться вам слишком активным и непоследовательным. С другой стороны, у вас самих нет четкого понимания, что именно и как требуется делать в текущей ситуации. Воздерживайтесь от контактов с начальством без крайней на то необходимости.