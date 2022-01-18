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Создаем интригу — любовный гороскоп на 19 января

18 января 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня полезно быть загадочным и мистическим — это даст перчинку отношениям.

Создаем интригу — любовный гороскоп на 19 января
Фото: masculino.ru

Овен

Сегодня Овны могут смело проявлять инициативу в любви. Если вы пообещали что-то любимому человеку, стоит довести дело до конца, пока не остыл азарт, и не изменились обстоятельства. Не стоит медлить с импровизацией или сюрпризом: если вы не успеете сделать все в этот день, у вас есть фора до завтра.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам стоит вести себя игриво и слегка авантюрно. Если на этот день запланировано свидание, попробуйте забыть про его шаблонные сценарии и внести в атмосферу встречи немного волнений: минута мнимой или реальной опасности способна высечь из любой ситуации дополнительную искру.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам бесконечно «варить» в голове детали своего любовного прошлого и возможные сценарии романтического будущего. Что бы ни происходило, это не повод унывать, а день как раз позволяет весело провести время. Если ваш партнер любит активный образ жизни, разделите его.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам проявлять глобальную инициативу в любовных делах, зато спокойно дают им карт-бланш на мелкие азартные маневры. Не стоит долго раздумывать, если вам вдруг пришла в голову остроумная идея - просто не придавайте ей масштабного характера и сумейте вовремя остановиться.

Лев

Сегодня Львам будет проще оказаться с любимым человеком на одной волне, если их связывает с ним активное совместное увлечение. Это может быть страсть к путешествиям, интерес к экстремальному виду спорта или тяга к участию в каких-то мероприятиях (например, масштабных исторических реконструкциях).

Дева

В личной жизни Дев назревает очередной мини-этап, который станет логическим продолжением прежнего. Звезды намекают, что забегать вперед в такой ситуации неразумно, лучше с толком использовать особенности момента. Это переходный день, он помогает развеяться и хорош для короткого яркого приключения.

Весы

Влюбленным Весам день поможет разрядить напряжение и развлечься. Назначать встречи и уточнять договоренности лучше утром, при этом стоит оставить в планах место для импровизации. Хорошо оказаться вместе с любимым человеком там, где можно почувствовать себя друзьями, творцами и «вольными птицами».

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит заранее смириться с непредсказуемостью событий в личной жизни. Возрастает риск отмены или переноса свидания, а также других непредвиденных ситуаций. К счастью, сейчас все, что ни делается, к лучшему. Некоторые темы обсуждать рано, а о некоторых вещах пока лучше не знать.

Стрелец

В этот день влюбленные Стрельцы склонны делать ставку на свою креативную энергию. Звезды подсказывают, что сейчас это отличная тактика, но вскоре она может стать неэффективной из-за изменившихся обстоятельств. Если вам не дает покоя остроумная идея, постарайтесь воплотить ее в жизнь уже сегодня.

Козерог

Сегодня звезды предостерегают Козерогов от новых любовных инициатив: скорее всего, они будут преждевременными и создадут им некоторые проблемы. Также в эти сутки желательно знать меру в страстях, актерстве, экспромтах и развлечениях. Есть вероятность оказаться в любви на временном перепутье.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит распахивать представителю противоположного пола душу, а вот поддержать предложенную игру очень желательно. Не спешите озвучивать свои мысли или пояснять свои мотивы: ваша замкнутость создает естественную интригу и дополнительно мотивирует партнера на шаги в вашу сторону.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам идти в любви на радикальный шаг, но при этом не отговаривают их от мелких маневров и романтических импровизаций. Сомневающиеся Рыбы могут провести небольшой эксперимент под видом работы или игры, который даст им предварительный ответ на втайне волнующий их вопрос.

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