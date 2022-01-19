Женщины в гороскопе, которые загоняют мужчин под каблук

Некоторые женщины ни дня не могут прожить без контроля и указов, особенно в отношениях со своими вторыми половинками.

Астрологи уверены, что такие представительницы прекрасного пола рождаются под определенными знаками зодиака.

1 Скорпион

Женщины-Скорпионы любят капризничать и привыкли, что все выполняют их желания по первому требованию. Постоянными командованиями и приказами представительницы этого знака Зодиака могут обидеть близкого человека, а своего партнера и вовсе сделать подкаблучником.

2 Лев

Львы тоже не могут жить без приказов и контроля. Они любят все контролировать, поэтому если у этих дам не получилось реализоваться в карьере, то весь свой потенциал они переносят на партнера, которым постоянно командуют.

3 Дева

Девам постоянно что-то не нравятся. Они вечно поправляют и делают замечания своим друзьям и близким. Представительницы этого знака Зодиака считают себя «учителями», которым по долгу положено находить и исправлять чужие ошибки.

4 Стрелец

Стрельцы изящно манипулируют супругом, делая это так, что вторая половинка даже не догадывается о том, что ею управляют. Представительницы этого знака Зодиака никогда не признаются в том, что командуют своим мужчиной, поэтому их возлюбленный даже не поймет, когда и каким образом он оказался под каблуком.