Суровая реальность против нас — любовный гороскоп на 20 января

Сегодня нам придется снять розовые очки и посмотреть на роман трезвым взглядом.

Овен

Овнам не стоит откладывать свои романтические инициативы на вечер (особенно если их осуществление требует изобретательности, неутомимости и выраженного творческого подхода). Возможно, усилия дадут несколько неожиданный результат - но в том, что старания не пропадут впустую, можно не сомневаться.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы склонны судить себя довольно строго - вероятно, строже, чем партнер. Не исключено, что они будут смотреть на себя и свой роман глазами окружения (коллег, родителей, начальства) или через призму социальных стандартов. Им стоит расставить приоритеты и быть увереннее в себе.

Близнецы

Сегодняшнее утро влюбленные Близнецы встретят в бодром настроении, которое им стоит сохранять как можно дольше - и в этом им охотно поможет партнер. К вечеру многих Близнецов может посетить меланхоличный или излишне прагматичный настрой, в сочетании с завышенными или преждевременными надеждами.

Рак

Пока не настал вечер, Раки будут склонны гнаться в любви за мелочами, забывая о главном. Например, стремиться угодить партнеру, не принимая во внимание его привычки. Для свидания звезды рекомендуют выбрать вечернее время: в конце дня гармония вкусов и равновесие интересов установятся сами собой.

Лев

Сегодня Львам нежелательно откладывать свои личные инициативы на вечер, особенно если они привыкли действовать прямо и ждут того же в ответ. В конце дня любовная игра может оказаться переплетена с долей мелочности и расчета, не исключены колебания или попытки «приземлить» романтические чувства.

Дева

Сегодня волнующий момент для влюбленных Дев - вечер. Чтобы использовать его преимущества, им стоит быть увереннее в себе: несмотря на обаяние, у многих Девы могут быть с этим проблемы. Мнительным Девам с богатым воображением может привидеться фантастический образ партнера, далекий от реальности.

Весы

Сегодня Весы получат хороший знак, говорящий о том, что их личная жизнь стабилизируется. Весы, настроенные на возврат романтики или на новый сюжет, будут разочарованы. Звезды намекают на усиление привязанности и дружелюбия, на верность старым обещаниям и честные попытки разобраться в отношениях.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше отложить свидание на вечер. В утренние и дневные часы в любовных маневрах будет много активности и азарта, но может быть мало результата. В ходе встречи старайтесь не спорить со своей половинкой, лучше приготовьте ей приятный и полезный сюрприз с тонким намеком на будущее.

Стрелец

Сегодня энергия влюбленных Стрельцов не безгранична и находится на своем пике в первой половине суток. Это лучшее время для демонстрации страсти или решимости. Вечером могут потребоваться совершенно иные качества - например, мягкость, забота, щедрость, широта души или способность к состраданию.

Козерог

Сегодня звезды советуют влюбленным Козерогам вести себя осмотрительно и не выходить за обозначенные рамки. Свидание пройдет намного приятнее вечером: в это время естественные чувства текущего момента могут подогреть возвышенные романтические воспоминания, отложенные планы или несбывшиеся надежды.

Водолей

Утром и днем Водолеев выручит в любви своя собственная стратегия: она подарит им уверенность, опора на себя сделает их неотразимыми. А вот вечером многие Водолеи рискуют стать игрушкой своих иллюзий (в том числе ложных воспоминаний), звезды не советуют продолжать игру на столь шаткой основе.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит отказываться от вечернего свидания, особенно с целью восстановления отношений. Но им нужно помнить, что недостаток информации или общая неопределенность момента могут сыграть против них. Рано спешить с приятными выводами и выдавать партнеру слишком большой кредит доверия.