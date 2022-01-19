Заводим перспективные знакомства — финансовый гороскоп на 20 января

Сегодня очень важно знакомиться с важными и нужными людьми — они пригодятся в будущем.

Овен

Овнам звезды советуют сосредоточиться на укреплении своей деловой репутации. Тем, кто занимает руководящие должности, удастся добиться прекрасных результатов. Вам могут предложить повышение в должности на основной работе. Безработные же могут найти ту работу, которую давно искали. Это удачный день для устройства на работу в совместные предприятия.

Телец

У Тельцов наступило время для расширения сферы влияния и авторитета. Во многом это может реализоваться благодаря расширению профессиональных познаний. Возможно, вам представится случай решить какую-то сложную профессиональную задачу и это повысит вашу деловую репутацию. Огромную помощь в этом вам окажет кто-то из друзей.

Близнецы

У Близнецов прекрасный день для доведения до успешного завершения проектов. Хорошо идут работы по ремонту и техническому переоборудованию производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. Работники кредитно-финансовых учреждений не будут иметь проблем в работе. Могут возрасти доходы у работников кредитно-финансовых учреждений, страховых агентств.

Рак

Ракам сегодня не обойтись без делового партнерского сотрудничества. Особенно значительное улучшение в делах почувствуют те, кто причастен к торгово-закупочной и посреднической деятельности. Можно вести переговоры, а также пересматривать параметры ранее достигнутых договоренностей. В конце дня усиливается нестабильность. Возможны технические поломки.

Лев

Львы рекомендуется спокойная и сосредоточенная работа в полном соответствии с планом. Вы сможете добиться стабильно высоких результатов благодаря собственным усилиям, методичности и трудолюбию. Немаловажным фактором роста доходов станет успешное сотрудничество с коллегами внутри трудового коллектива. Руководящим работникам удастся провести кадровые перестановки, отчего деятельность станет эффективнее.

Дева

Оптимистический настрой и уверенность в успехе во многом сыграют положительную роль в профессиональной деятельности Дев. Старайтесь все дела выполнять самостоятельно, никому ничего важного не делегируя. Игрокам на фондовом рынке рекомендуется идти на разумный риск – шансы на удачу возрастают. Звезды советуют заниматься популяризацией и раскруткой своего бизнеса.

Весы

Весы преуспеют в научно-исследовательской деятельности и в работе, связанной с выполнением частных заказов, полученных через интернет – успешно пойдут дела у фрилансеров. Также вы можете добиться успеха в любых делах, которые требуют скрытности и незаметны для окружающих. Это относится к тем, кто зарабатывает деньги за счет индивидуальной трудовой деятельности, какого-либо ремесла.

Скорпион

У Скорпионов прекрасный день для групповой работы. Активизируется информационный обмен, деловые поездки и встречи. Несмотря на возрастающий поток информации, вы сможете прекрасно разобраться в складывающейся ситуации и принять верные решения. Обязательно советуйтесь и согласуйте свои личные планы с планами коллектива. Успешно идет учеба.

Стрелец

Стрельцам необходимо сосредоточиться на выполнении плановых заданий, полученных от вышестоящего начальства. Успешно пойдут дела, требующие длительных и стабильных усилий. Перед вами могут открыться перспективы для карьерного продвижения. Удачный день для сбора конфиденциальной информации и доверительного общения с начальством.

Козерог

Козерогам лучше всего использовать этот день для личностного развития и учебы. Ваши интеллектуальные способности будут на достаточно высоком уровне для того, чтобы расширять горизонты познания. Успешно проходит рекламная кампания, устанавливаются перспективные отношения с иностранцами, легко решаются юридические вопросы.

Водолей

Звезды советуют Водолеям наиболее важные дела вести без лишнего шума, не привлекая постороннего внимания. Через тайную закулисную деятельность вы сумеете добиться лучших результатов. Хорошее время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Вместе с тем звезды предостерегают вас от противоправных действий и поиска обходных путей.

Рыбы

Типичным Рыбам не составит труда отыскать людей для развития перспективных партнерских отношений. Вы сможете преуспеть при ведении многостороннего переговорного процесса, когда требуется соединить интересы многих людей под единой формулой сотрудничества. Этот день будет связан увеличением количества заказчиков и общим оживлением.