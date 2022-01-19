Подключаем воображение — гороскоп на 20 января

18-19 лунные сутки. До наступления вечера Луна во Льве будет поддерживать креативные начинания и обеспечивать в них энергией.

Ингрессия Солнца в знак Водолея намекает, что творческий индивидуализм приветствуется не всегда, результаты усилий неплохо представить на суд друзей, общественности или коллег-профессионалов. Есть о чем подумать фрилансерам и командным игрокам. Не стоит откладывать до вечера тренинги и занятия спортом. Вечером вступление Луны в знак дотошной и практичной Девы начнет порождать вопросы и усиливать тайные сомнения. Может возрасти интерес к благотворительности, к диетам, медицине и фармации.

Овен

До наступления вечера Овны сохранят энергию и азарт. В выбранном ими занятии (особенно свободном и творческом) возможен новый акцент: не исключено, что теперь в нем придется чаще подчиняться коллективным правилам, общаться с коллегами и подвергаться общим для всех стандартным оценкам. В конце дня может усилиться интерес к медико-фармацевтической тематике, важно отделять в ней правду от домысла.

Телец

Сегодня многим Тельцам придется жить в интересном, но напряженном ритме. Причиной могут стать творческие планы, домашние события, жилищные дела или занятия с детьми. При излишней самоотверженности и азарте возрастет риск переутомления. Вечером творческое вдохновение примет более естественную для вас форму, но не исключена и новая причина для волнений - например, страх не вписаться в стандарты.

Близнецы

Пока не настал вечер, Близнецам желательно поддерживать свои внешние деловые контакты, особо выделяя иногородние и зарубежные связи. Стоит извлечь все возможное не только из сложившегося сотрудничества, но также, если позволяет ситуация, из соперничества. В конце дня могут потребовать внимания жилищные дела: дом, семейное владение, временное жилье. Звезды советуют пока не спешить с решением.

Рак

Ракам лучше отложить свои начинания на вечер: тогда, несмотря на долю неопределенности и риск отсрочек, у них будет больше шансов завершиться удачно. В утренние и дневные часы звезды советуют поддаваться азарту лишь в мелких текущих делах, идущих к концу. В это время хорошо мобилизовать свои силы (или мотивировать помощников), чтобы на волне азарта быстрым темпом завершить оставшийся фронт работ.

Лев

Утром и днем Львам стоит следить за своим поведением и резонансом, который оно вызывает. Возрастает вероятность оказаться в зависимости от чужих мнений и стать объектом строгих оценок, не все из которых можно угадать заранее. Вечером не помешает обратить внимание на материальные дела: возможно, пора пересмотреть историю платежей или список покупок, пополнить запас лекарств или полезных мелочей.

Дева

День напомнит Девам об их вынужденной ситуативной зависимости. Возможен временный возврат к прежнему расписанию или плану, старой версии программы, давней схеме общения или лечения. Наиболее гармоничным и показательным станет вечер. В это время многие Девы привлекательны и удачливы, но могут втайне комплексовать, сравнивая себя с другими. Им стоит помнить, что иногда чужой успех является мнимым.

Весы

В первой половине дня звезды советуют Весам активнее пользоваться счастливым случаем. В это время можно найти дружескую поддержку, особенно среди старых знакомых. Есть шансы вернуться в старый проект или к отложенной креативной идее. Родителям стоит больше общаться с детьми или энергичнее заниматься детскими нуждами. Вечер заострит финансовые, хозяйственные или медицинские аспекты ситуации.

Скорпион

Утром и днем у Скорпионов есть возможность активно добиваться своих целей - но вначале им не помешает оценить ситуацию и подумать, стоит ли тратить силы. Вечер принесет нотки романтики и неопределенности, в конце дня лучше сбавить темп и действовать мягко. В семье или коллективе может стать важным мнение конкретной персоны, не всегда совпадающее с вашим. Чтобы договориться, потребуется время.

Стрелец

Стрельцам не стоит терять время, если они хотят пустить в ход силу, ловкость или деловой талант: времени для этого у них становится меньше. Не стоит откладывать на вечер поездку, игру, тренировку. Вечером полезный результат любой суеты под вопросом. Успех начнет зависеть от профессионального (семейного) авторитета, а также, возможно, от материальных ресурсов, гостеприимства или великодушия.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам поддаваться любому своему импульсу. Желательно действовать в проверенном направлении и с подстраховкой. Избыток энергии, если таковой имеется, лучше направить в свободные занятия. Наиболее гармоничным периодом суток окажется вечер. Это время надежд, которые пока не стоит претворять в конкретные действия, и приятных удач, которые обусловлены влиянием прошлого.

Водолей

Сегодня для Водолеев продуктивны утренние и дневные часы. Если они нашли свое место в событиях и определились со стратегией, им не составит труда извлекать из них свой профит (а иногда и неявно ими управлять). Возможна помощь от друзей. Вечером звезды советуют выйти из игры: в конце дня участятся ошибки и моменты заблуждений, могут начать подводить эмоции, «тени прошлого» или неучтенные детали.

Рыбы

В первой половине дня Рыбам стоит проявить побольше активности и усердия в рутинных хлопотах - но в сочетании с подстраховкой и действиями по плану. Не стоит откладывать завершение срочного дела, тренинг, обращение за технической помощью. Вечер обещает стать приятным, но чреват некоторыми иллюзиями. Важно не торопить события и не завышать свои ожидания от других людей, не имея точной информации.