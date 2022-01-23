Финишная прямая — любовный гороскоп на 24-30 января

Если у вас есть сложная любовная ситуация или роковая романтическая история, то в ней наступит поворотный момент.

На следующей неделе закончится период метаний и неопределенности. События выйдут на финишную прямую, и станет понятно, к чему идет дело. А произойдет это благодаря тем событиям, которые случатся вот сейчас, с четверга по воскресенье. Отношения, которые начались недавно (не больше месяца назад), со следующей недели начнут проходить проверку на прочность. Если у них нет потенциала для того, чтобы перерасти в длительное серьезное партнерство, они начнут сходить на нет. Вы по-другому посмотрите на человека, который недавно вам понравился, и начнете терять к нему интерес (или он к вам). А если вы помирились с бывшим партнером, то станет видно, будет ли у вас продолжение, или попытка не удалась. И опять же, этому всему поспособствуют события, которых нужно ждать с четверга по воскресенье. Для новых знакомств неделя не подходит — и познакомиться будет сложно, и из знакомства ничего не выйдет.

Овен

На этой неделе Овнам пора подстроиться под вкусы партнера или поддержать его. Влюбленных может сблизить кризис. При стрессе важно вдвоем бороться против внешних незадач, а не воевать друг с другом, иначе союз попадет в группу риска. Ключевой момент - выходные. Нежелательно свидание в понедельник.

Телец

На этой неделе самым позитивными и многобещающими днями для влюбленных Тельцов окажутся суббота и воскресенье. Звезды советуют не волноваться из-за недоразумений, вполне возможных в ходе насыщенного уик-энда: на сей раз они лишь укрепят союз и сделают его устойчивее к неизбежным внешним помехам.

Близнецы

Эта неделя сделает личную жизнь Близнецов более динамичной, напряженной и насыщенной. Ход событий многое прояснит, подогреет ревность или сексуальную активность. Возможно, придется чем-то рискнуть. В отношениях может быть взят барьер или пройден рубеж, после которого они уже не будут прежними.

Рак

На этой неделе Раки вынуждены подстраиваться под темперамент или жизненные ритмы своего партнера. Следствием привлекательности любимого человека может оказаться его (ее) востребованность у других представителей противоположного пола. Возможно, придется смириться с наличием потенциальных соперников.

Лев

На этой неделе звезды не советуют Львам осаждать партнера лишними вопросами. Поторопив события, велик риск получить предварительный расплывчатый ответ, порождающий новые вопросы и выставляющий вас не в лучшем свете. Над кое-какими деталями стоит подумать самостоятельно, чтобы потом сравнить выводы.

Дева

На этой неделе Девы могут рассчитывать на гармонию или приятные подвижки в своих любовных делах. Но многие Девы найдут повод для беспокойства, интриги или «допроса с пристрастием». Они могут подозревать в притворстве нынешнего партнера или слишком болезненно воспринимать счастье бывшей пассии.

Весы

На этой неделе в любовных отношениях Весов активнее закипят страсти, в связи с новой энергией партнеров или внешними событиями. Рост динамики ожидается в понедельник и выходные. Вместе со всплеском взаимного влечения не исключено обострение претензий. В воскресенье возможен судьбоносный разговор.

Скорпион

Эта неделя дает Скорпионам поле для инициативы в любви. Нужна осторожность во вторник и среду, чтобы не перейти границу дозволенного и не получить неожиданную реакцию в ответ. Наиболее гармоничен интервал с вечера субботы по вечер воскресенья, развитию отношений в это время поможет забавный случай.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам дает намек или урок середина этой недели. Даже самые упрямые Стрельцы поймут, что их прежняя естественная тактика не срабатывает или дает загадочный нежелательный эффект. Чтобы вновь иметь в любви успех, им придется разгадать загадку и поработать над коррекцией своих привычек.

Козерог

Козерогам звезды советуют отложить свои любовные инициативы на выходные дни, так как будни окажутся щедры на те или иные препятствия. Планируя романтический уик-энд, необходимо учитывать любовь Амура к коварным шуткам и оставить в задуманном сценарии зазор на случай нестандартного поворота событий.

Водолей

На этой неделе влюбленные Водолеи озабочены задачей «сохранять лицо» и могут оставаться внешне холодными именно по этой причине. На деле, происходящее им далеко не безразлично. Не показывая этого явно, они могут очень скучать по любимому человеку или болезненно воспринимать его отдельные поступки.

Рыбы

Эта неделя добавит Рыбам уверенности в любовных делах. Одни Рыбы при этом смогут утвердиться в своих давних симпатиях, а другие в антипатиях - например, в своем отказе давнему поклоннику или поклоннице. При этом есть шанс превратить несостоявшиеся романтические отношения в дружеские или деловые.